NTD: археологи нашли в Помпеях необычный дом с фреской с подобием пиццы

Археологи обнаружили остатки дома с необычными свидетельствами жизни в Помпеях до катастрофы. Как передаёт NTD, в нём нашли обгоревшие остатки кровати или дивана, огромную печь, а на одной из стен можно увидеть изображение блюда, которое напоминает современную пиццу.

Древнеримский город Помпеи у подножия горы Везувий до сих пор в значительной степени погребён под землёй и пеплом после извержения 79 года нашей эры.

Треть города пока не раскопали. Археологи, которые здесь работают, недавно обнаружили остатки дома с необычными свидетельствами жизни в Помпеях до катастрофы.

Открытие сделали в городском квартале под названием Регио-10. Здесь располагались как роскошные дома богачей, так и более скромные жилища представителей среднего класса.

Находки доставали медленно, как кусочки головоломки. Они помогали учёным понять, что было в этом доме и кто в нём жил.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ, директор археологического парка «Помпеи»: Этот дом относился, наверное, к среднему классу. Тут есть картины, есть фреска. Есть другие комнаты с фресками. Но также есть и пекарня с печью внутри дома, что необычно для самых элитных домов высшего класса. Видимо, возникла необходимость в такой деятельности. Дом не очень большой, но люди старались поддерживать какое-то достоинство.

На одной из стен можно увидеть изображение блюда на тарелке, которое напоминает современную пиццу. А в печи, судя по её размерам, можно было выпекать до 100 буханок хлеба в день.

Вообще, в Помпеях нашли уже около 50 печей. Но именно в этой, как считают археологи, хлеб выпекали на продажу в промышленных масштабах, доставляя по всему городу.

Очевидно, что на момент извержения в доме шёл ремонт. Археологи нашли аккуратно уложенные черепицы и груды извести на полу.

В одной комнате видны обгоревшие остатки кровати или дивана. Всего в нескольких метрах от печи нашли три скелета с раздробленными костями.

Анализ показывает, что они принадлежали двум женщинам и 3-4-летнему ребёнку. Они укрылись в одной из комнат. Погибли, когда на них обрушилась крыша.

В другой комнате археологи обнаружили алтарь. Его украшают змеи, которые в то время были символом процветания.

Раскопки ведутся в секторе парка, который в последний раз исследовали в конце XIX века. Пепел скрывает здесь ещё много артефактов. Одновременно он их оберегает. Под ним образовалась среда, которая позволяет сохранить всё почти в таком же виде, как и много веков назад, когда город настиг природный катаклизм.

Дата выхода в эфир 08 августа 2023 года.