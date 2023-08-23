NTD: редкая находка проливает свет на жизнь рабов в Помпеях

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WSJ: очередное фиаско — сомнительная политика Байдена губит не только Украину, но и его карьеру Wall Street Journal
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Der Tagesspiegel: после срыва зерновой сделки Турция оказалась между двумя фронтами Der Tagesspiegel
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NBC: «готовимся к худшему» — в Калифорнии введён режим ЧП в связи с надвигающимся ураганом NBC
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Fox News: «эпидемия безумия» — американцы в ужасе от наплевательского отношения Байдена к своей стране Fox News
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Отдать Донбасс и не брать Украину в НАТО — кандидат в президенты США предложил решение украинского конфликта CNN
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Politico: «упустили момент» — Запад признаёт, что Украине давно стоило начать переговоры с Россией Politico
INFOX.SG
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Путин: украинское командование не жалеет своих солдат
Украинское командование ведёт себя так, как будто бойцы ВСУ не являются гражданами Украины, заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.
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Медведев: России пришлось начать СВО для недопущения масштабной агрессии против себя
Запад и киевский режим готовили масштабную агрессию против России, поэтому российской стороне пришлось начать спецоперацию, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения стабильной
Ситуация на линии соприкосновения в ходе спецоперации на Украине является стабильной, заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.
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Пасечник: обстановка в ЛНР напряжённая, но стабильная
Обстановка на территории Луганской Народной Республики напряжённая, но в то же время стабильная, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Белый дом: США знали про мощность линии обороны России до наступления ВСУ
Вашингтон был в курсе мощности линии обороны российской армии перед началом контрнаступления подразделений ВСУ.
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Президент «Урала» Иванов: никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не ставил цели на сезон.
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Медведев: Зеленского ждёт судьба Саакашвили
Украинского лидера Владимира Зеленского ждёт судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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Кобелев: Вендел — лидер «Зенита» и звезда РПЛ, на нём большая ответственность
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о игре хавбека «Зенита» Вендела.
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Путин: в России планируется повышение МРОТ на 18,5%
С 1 января 2024 года планируется повысить МРОТ на 18,5%, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Медведев: на Украине НАТО воюет с Россией руками Киева
НАТО ведёт на Украине полноценную войну с Россией руками украинской армии, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Рудковская: ждём Костомарова на льду уже в коньках
Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала появление Романа Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».
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Трамп заявил о предстоящей тяжёлой ночи на фоне рекомендаций ранней явки в тюрьму Атланты
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит тяжёлая ночь на фоне сообщений СМИ о рекомендации прокуратуры о явке в ночное время в тюрьму округа Фултон в Атланте.
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Медведев: в ходе нынешнего конфликта Украина может исчезнуть как государство
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в результате текущего конфликта Украина может перестать существовать как государство.
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Таберна: от Захаряна многого ждут, учитывая, что он приходит на замену Сильве
Испанский журналист Onda Caro Иньиго Таберна оценил переход российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
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Родителям школьников хотят ежегодно выдавать сертификат на 20 тысяч рублей
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о выдаче ежегодного школьного сертификата в размере 20 тыс. рублей для родителей детей, обучающихся в государственных (муниципальных) образовательных организациях.
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Бышовец: нормально, если Миранчук вернётся в «Торино»
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
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Датский режиссёр Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение
Датский режиссёр, сценарист и актёр Ларс фон Триер раскритиковал решение Дании по поводу отправки истребителей F-16 на Украину и заявил, что «жизни русских тоже имеют значение».
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в неудачах контрнаступления.
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Yandex N. V. перезапустит работу под новым названием в 2024 году
Материнская компания «Яндекса» — Yandex N. V. — перезапустит свою работу под новым названием в 2024 году.
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Более 700 человек эвакуировали на северо-западе Турции из-за лесного пожара
Свыше 700 человек эвакуированы из домов на северо-западе Турции из-за лесного пожара.
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Пьяный водитель каршеринга сбил пятилетнего ребёнка в Москве
Водитель автомобиля каршеринга в состоянии опьянения наехал на пятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в Москве.
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Тотьмянина — о Костомарове: нужно быть сильным, чтобы переступить через себя
Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина прокомментировала появление Романа Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».
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Движение поездов нарушено на Калужско-Рижской линии метро из-за человека на пути
Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро нарушено из-за человека на пути.
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Серена Уильямс во второй раз стала мамой
Американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз родила ребёнка.
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Белый дом уверен, что конгресс одобрит запрос Байдена о выделении денег Киеву
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что конгресс поддержит запрос американского лидера Джо Байдена о выделении дополнительной помощи на поддержку Украины.
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Экс-разведчик ВС США Риттер: после гибели последних резервов ВСУ фронт обрушится
Гибель последних элитных резервов ВСУ на Запорожском направлении приведёт к обвалу фронта.
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Жена Костомарова назвала совместным решение о выходе фигуриста на лёд
Супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, как они вместе с мужем приняли решение о выходе на лёд.
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
По Крымскому мосту восстановили движение автомобилей.
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«Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Ахли» в отборе азиатской Лиги чемпионов
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» в матче квалификационного раунда азиатской Лиги чемпионов.
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ВКС России зафиксировали полёт двух БПЛА, проводивших разведку у Крыма
Средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полёт двух беспилотных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые проводили воздушную разведку в районе Крымского полуострова.
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Минобороны Украины предоставит военкоматам доступ ко всем госреестрам
Министерство обороны Украины предоставит всем военкоматам доступ к государственным реестрам. Такое заявление сделал глава ведомства Алексей Резников.
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Авербух заявил, что Костомаров сразу согласился участвовать в шоу «Письма любви»
Хореограф Илья Авербух рассказал, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сразу принял приглашение поучаствовать в шоу «Письма любви».
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Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учебными стрельбами флота
Российский флот проводит учебные стрельбы в Казачьей бухте, возможны звуки стрельбы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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NYT: власти США рекомендуют ВСУ сосредоточиться на южном фронте
США советуют украинским войскам сосредоточить силы на южном фронте.
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Жулин заявил, что Костомаров вызывает у него уважение и восхищение
Тренер Александр Жулин прокомментировал появление Романа Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».
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МО России: самолёты коалиции 26 раз создавали опасные ситуации в Сирии
Истребители международной коалиции, во главе которой стоит США, за прошедшие сутки 26 раз создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
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ЦПВС: самолёты ВКС России уничтожили 17 боевиков в сирийской провинции Идлиб
Самолёты ВКС России уничтожили 17 боевиков в сирийской провинции Идлиб.
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Замглавы МЭР заявил, что Россия выходит на устойчивый рост экономики
Россия на сегодняшний день постепенно выходит на устойчивый рост экономики, вопреки надеждам, что санкции приведут её к коллапсу.
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Тарасова: Костомаров — уникальный человек, который ещё выйдет на лёд на коньках
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о появлении Романа Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».
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Захарова: Россия готова к серьёзным предложениям по конфликту на Украине
Россия открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине и готова ответить на серьёзные предложения по этой теме. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В МЭР России заявили, что не ждут быстрых решений по созданию валюты БРИКС
Минэкономразвития России не ожидает «быстрых прорывов» в создании единой валюты стран БРИКС.
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Недвижимость экс-замглавы Сочи на 192 млн рублей обратили в пользу государства
Суд в Сочи удовлетворил иск заместителя генпрокуратура России об обращении в пользу государства недвижимости бывшего заместителя главы города Сергея Юрина, ранее осуждённого за совершение коррупционных преступлений.
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Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к зрителям после номера с супругой Оксаной Домниной на премьере программы Ильи Авербуха «Письма любви».
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Dawn: всех застрявших в кабине на канатной дороге в Пакистане спасли
Все застрявшие в кабине канатной дороги в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва пассажиры спасены.
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Кулемзин: ВСУ 38 раз за 12 часов обстреливали Донецк
Украинские войска 38 раз наносили удары по жилым районам Донецка и присоединённым территориям за период с 9:00 до 21:00 мск.
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В «Зените» опровергли информацию о начале переговоров по Нересу
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что представители петербургского клуба направляются в Лиссабон для переговоров по переходу хавбека «Бенфики» Давида Нереса.
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Движение судов в южном направлении в проливе Дарданеллы возобновится в 21:30 мск
Судоходство в проливе Дарданеллы, временно прекращённое из-за пожара, частично возобновится в 21:30 мск.
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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Временно приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.
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Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лёд.
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Президент Бразилии: БРИКС станет локомотивом роста мировой экономики в 2024 году
БРИКС станет локомотивом роста мировой экономики в 2024 году.