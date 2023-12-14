NTD: при раскопках в Помпеях нашли древнюю пекарню-тюрьму

При раскопках в Помпеях археологи обнаружили древнюю пекарню-тюрьму. Как передаёт NTD, здесь трудились рабы, а также ослы, которые часами крутили жернова. В маленьком помещении не было выхода на улицу — только во внутренний двор дома, поэтому археологи делают вывод, что хозяева держали рабов взаперти.

Древнюю пекарню-тюрьму обнаружили при раскопках в Помпеях. Здесь трудились рабы, а также ослы, которые часами крутили жернова.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ, директор археологического парка Помпеи: Мы находимся в пекарне дома, а позади меня большая печь.

В пекарне осталось несколько жерновов. Ослы с шорами ходили кругами по базальтовым плитам. Археологи нашли на них полукруглые углубления. Сначала думали, что следы оставили животные. Потом поняли: это сделано специально. Так ослы меньше скользили на гладких плитах.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ: Брусчатка была немного скользкой. Мы видим то же, что находили в других районах города. Но особенно отчётливо это видно здесь, что помогло нам понять причину такого феномена. Это сделано искусственно.

В маленьком помещении не было выхода на улицу — только во внутренний двор дома. Археологи делают вывод, что хозяева держали рабов взаперти. Крошечные окна с решётками находились высоко и пропускали лишь немного света.

ГАБРИЭЛЬ ЦУХТРИГЕЛЬ: Это место свидетельствует об очень тяжёлых условиях жизни подневольных людей и животных, которых использовали для этой изнурительной работы.

Учёные считают, что дом ремонтировали. Как раз в это время произошло извержение Везувия. Стихийное бедствие почти разрушило здание. При этом в пекарне нашли останки трёх тел. По мнению археологов, рабов заставляли здесь трудится и во время ремонта.

Древнеримский город был основан в период с VII по VI века до нашей эры. Помпеи погибли в 79 году. В результате извержения Везувия город оказался под многометровой толщей пепла. Раскопки начались в середине XVIII века.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2023 года.