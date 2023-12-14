NTD: при раскопках в Помпеях нашли древнюю пекарню-тюрьму

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями La Vanguardia
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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Пиоли: теперь «Милан» постарается выиграть Лигу Европы
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что итальянская команда не заслужила вылет из Лиги чемпионов УЕФА.
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Политик Филиппо назвал катастрофой визит Зеленского в США
Визит Владимира Зеленского в США обернулся для него катастрофой, Вашингтон не выделил Киеву дополнительной помощи. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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В Лиге чемпионов сыграли последний в истории турнира матч группового этапа
В Лиге чемпионов УЕФА сыграли последний в истории турнира матч группового этапа.
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Организаторы Игр БРИКС в 2024 году ожидают спортсменов из более 50 стран
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о составе участников Игр БРИКС в Казани летом 2024 года.
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Песков: без основания государства Палестины урегулирование конфликта невозможно
Предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Сычёв: «Локомотив» сможет побороться за чемпионство в РПЛ
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв считает, что московский «Локомотив» способен будет после зимней паузу серьезно включится в борьбу за медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
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Хави заявил, что игроки «Барселоны» чувствуют себя некомфортно
Главный тренер испанской «Барселоны» Хави сообщил, что его подопечные переживают из-за двух поражений подряд.
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Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях ХАМАС могут быть люди
В затапливаемых Израилем туннелях палестинского движения ХАМАС в секторе Газа могут оставаться люди. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
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Левандовски повторил личный антирекорд на групповом этапе Лиги чемпионов
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски показал очень низкую результативность на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
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Власти Финляндии открыли на месяц два КПП на границе с Россией
Правительство Финляндии сроком на месяц возобновило работу КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией.
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МОК назвал виды спорта для россиян на Олимпиаде-2024
В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили число атлетов и видов спорта, в которых спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже.
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«Общественное»: в Снигирёвке Николаевской области произошёл взрыв
В городе Снигирёвке Николаевской области произошёл взрыв. Об этом сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на украинского чиновника.
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Министр спорта Татарстана: «Рубин» в межсезонье ожидают перемены
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что казанский футбольный клуб «Рубин» должен будет преобразиться в ближайшее время.
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WP: НАТО займётся конфликтом на Украине, когда Киев потерпит поражение
Страны НАТО займутся конфликтом вокруг Украины, когда Киев потерпит поражение. Об этом сообщил сенатор от Демократической партии США Шеррод Браун.
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МВД России объявило в розыск начальника ГУР Минобороны Украины Буданова
МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова.
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Бакайоко стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги чемпионов
Полузащитник ПСВ Жоан Бакайоко стал лучшим ассистентом группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
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Холанд, Хойлунд, Гризманн и Мората стали лучшими бомбардирами группового этапа ЛЧ
Определились лучшие бомбардиры группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
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«Милан» победил «Ньюкасл» и сыграет в Лиге Европы
«Ньюкасл» проиграл «Милану» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
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«Барселона» уступила «Антверпену» в Лиге чемпионов
«Барселона» проиграла «Антверпену» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
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Большинство россиян загадывают желание в новогоднюю ночь
Согласно данным опроса, 73% россиян загадывают желание в новогоднюю ночь. Остальные 27% этого не делают.
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ПСЖ и «Боруссия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Боруссией» в матче группового этапа Лиги чемпионов УEФА.
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«Порту» обыграл «Шахтёр» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» нанёс поражение «Шахтёру» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
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Кадыров допустил, что спецоперация на Украине может завершиться летом 2024 года
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики допустил, что спецоперация на Украине может завершиться летом 2024 года.
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Нигматуллин: «Краснодару» ни в коем случае не нужно почивать на лаврах
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Краснодар» должен хорошо подготовиться к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы не выпасть из чемпионской гонки.
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«СТРАНА.ua»: в Херсоне произошли взрывы
В городе Херсоне, подконтрольном украинской стороне, произошли взрывы.
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Силуанов назвал бюджетом победы финансовый план на 2024—2026 годы
Министр финансов России Антон Силуанов назвал бюджетом победы финансовый план на 2024—2026 годы.
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Врач Болибок рассказал о способах борьбы с коклюшем
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о способах борьбы с коклюшем и вспышками заболеваний в школах.
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Песков: ВСУ стремительно теряют свои позиции, это неизбежный процесс
Вооружённые силы Украины стремительно теряют свои позиции во время российской специальной военной операции.
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Ямал — первый 16-летний футболист, отдавший голевую передачу в Лиге чемпионов
Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал продолжает устанавливать рекорды во взрослом футболе.
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Кадыров заявил, что его сын счёл бы за честь наказание за избиение сжёгшего Коран
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам «счёл бы за честь» наказание за избиение Никиты Журавеля, который обвиняется в сожжении Корана возле мечети в Волгограде.
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Пункты единого образца для переработки елей призвали открыть по всей России
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил рассмотреть возможность организации по всей стране специализированных пунктов государственного образца по приёму бывших в употреблении праздничных елей с целью их дальнейшей переработки. Также, по его словам, необходимо ввести утилизационный сбор, включённый в розничную стоимость новогоднего дерева.
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Globo: «Васко да Гама» интересуется защитником «Краснодара» Алонсо
Бразильский клуб «Васко да Гама» интересуется защитником «Краснодара» Хуниором Алонсо.
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Белый дом: на помощь Киеву у США осталось около $1 млрд, 96% из них уже освоено
США располагают лишь порядка $1 млрд на поддержку Украины, при этом 96% из этой суммы уже освоено Пентагоном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Песков перечислил основные вопросы прямой линии с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил основные вопросы прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным.
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Sport24: мошенники пытались вымогать деньги у ветеранов российского футбола
Мошенники, ссылаясь на ФСБ, пытались вымогать денежные средства у ветеранов российского футбола.
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Песков: Россия продолжает усилия по эвакуации граждан из Газы
Усилия России, направленные на эвакуацию граждан из зоны палестино-израильского конфликта, продолжаются. Об этом заявил 13 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Роднина не считает, что Щербакова закончит профессиональную карьеру в этом сезоне
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина предположила, что Анна Щербакова продолжит выступать в следующем году.
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VG: подозреваемый в Норвегии в шпионаже признался, что является гражданином России
Задержанный в 2022 году в Норвегии мужчина, который представился как бразилец, признался, что на самом деле его зовут Михаил Микушин и он россиянин.
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Агент заявил, что Арбузов скоро покинет ЦСКА
Агент Алексей Сафонов заявил, что полузащитник Ярослав Арбузов покинет ЦСКА.
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Песков: США поняли, что Украина их обманула, никакой победы на поле боя нет
Соединённые Штаты поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: СМИ из недружественных стран будут на большой пресс-конференции Путина
Участие в совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина примут в том числе аккредитованные в стране представители СМИ из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Сперцян номинирован на звание лучшего футболиста Армении
Федерация футбола Армении (ФФА) опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку 2023 года.
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Песков назвал ложью слова Зеленского об отсутствии успехов ВС России на поле боя
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью утверждения Владимира Зеленского о том, что российские войска якобы не имеют успеха на поле боя.
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Снейдер скептически относится к женщинам-тренерам в мужских командах
Экс-полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер выступил против женщин-тренеров в мужских командах.
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Песков: прямых включений с новых территорий на прямой линии не будет
Прямых включений с новых территорий в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Председатель ФРС: уровень инфляции в США всё ещё слишком высок
Уровень инфляции в Соединённых Штатах всё ещё слишком высок, её снижение на постоянной основе не гарантировано, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
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Леонов назвал светом в конце тоннеля допуск россиян на Олимпиаду-2024
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов положительно оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Игры 2024 года в Париже.
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WP: советники рекомендовали Зеленскому не делиться секретными данными с Байденом
Советники Владимира Зеленского рекомендовали ему не делиться важной или секретной информацией с президентом США Джо Байденом после утечек материалов Пентагона.
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«Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» выиграл шесть матчей из шести на групповом этапе Лиги чемпионов.