NTD: президенту Перу грозит тюрьма из-за страсти к роскоши

Президенту Перу Дине Болуарте грозит тюрьма из-за её страсти к роскоши. Как сообщает NTD, генеральная прокуратура расширила расследование, которое ведётся в отношении главы государства. В рамках него в частном доме Болуарте и офисах президентского дворца провели обыски. Сама Дина Болуарте все обвинения отрицает, называя себя «честной женщиной».

Президенту Перу Дине Болуарте грозит тюрьма из-за её страсти к роскоши. Генеральная прокуратура расширила расследование, которое ведётся в отношении главы государства. В рамках него в частном доме Болуарте и офисах президентского дворца провели обыски.

Так называемое дело Rolex завели после журналистского расследования. Изучив сотни фотографий и видео, журналисты обнаружили, что президент владеет обширной коллекцией дорогих часов, включая Rolex. В общей сложности их насчитали 14. Одна модель из розового золота стоила около 18 тысяч евро. Также на президенте заметили драгоценности с бриллиантами, включая браслет Cartier.

ХУАН КАРЛОС ВИЛЬЕНА, генеральный прокурор: Расследование расширено из-за того, что у неё есть браслет Cartier стоимостью 56 000 долларов. А предполагаемая стоимость драгоценностей, которые были на ней в это время на церемониях и фотографиях, превышает 500 000 долларов.

Прокуратура изучает декларацию о доходах президента. Согласно ней, за последние два года Болуарте стала богаче на 116 тысяч долларов. При этом на её банковских счетах обнаружили около 300 тысяч долларов.

Сама Дина Болуарте все обвинения отрицает, называя себя «честной женщиной».

Стоит отметить, что в прошлом нескольких президентов Перу приговорили в тюремным срокам за коррупцию. Среди них Альберто Фухимори, который только недавно вышел на свободу. В тюрьме находятся Алехандро Толедо и Педро Кастильо. Свой тюремный срок отбыл и Педро Пабло Кучински. При этом Мартин Вискарра столкнулся с обвинениями во взяточничестве, но чудом избежал заключения. Ещё один экс-президент Алан Гарсия в 2019 году выстрелил себе в шею после выдвижения обвинения и скончался в больнице.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2024 года.