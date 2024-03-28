NTD: южнокорейцы выстраиваются в очереди за дешёвым луком из-за роста цен

В Сеуле покупатели расхватывают зелёный лук и кабачки, которые продают по ценам ниже рыночных за счёт государственных субсидий. Как сообщает NTD, потребительская инфляция в стране ускорилась после трёх месяцев замедления. Это произошло из-за давления со стороны фермеров, которые стали устанавливать более высокие цены на свою продукцию.

В одном из магазинов Сеула покупатели расхватывают зелёный лук и кабачки, которые продают по ценам ниже рыночных за счёт государственных субсидий.

Инфляция и рост цен в Южной Корее — горячая тема. Недавно президент страны Юн Сок Ёль посетил супермаркет, взял пучок зелёного лука и сказал, что цена в 875 вон, то есть примерно в 65 центов, — вполне разумная.

После этого он подвергся резкой критике, поскольку, по видимому, не понял, что лук продавали по сниженным ценам благодаря субсидиям.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Эта политика правительства на самом деле усложняет жизнь фермерам. Цена зелёного лука в 875 вон даже не покрывает себестоимость. Это не разумная цена.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Каждый раз, идя за продуктами, я чувствую, что цены снова и снова растут. Товары, которые раньше стоили 50 000 вон, теперь подорожали до 70—80 тысяч. Я надеюсь, что они не просто заставят их продавать кабачки по 1000 вон вместо 2000, но действительно сделают больше, чтобы остановить инфляцию.

Потребительские настроения резко упали в марте, а инфляция, которая больно ударила по кошелькам южнокорейцев, стала главной темой обсуждений в преддверии выборов в следующем месяце.

В феврале потребительская инфляция в Южной Корее ускорилась после трёх месяцев замедления. Это произошло из-за давления со стороны фермеров, которые стали устанавливать более высокие цены на свою продукцию.

Дата выхода в эфир 28 марта 2024 года.