Bloomberg: несмотря на протесты фермеров в ЕС договорились ещё на год продлить для Украины режим беспошлинной торговли

10:08
РИА Новости: вода почти полностью затопила рудник «Пионер» в Приамурье
Рудник «Пионер» в Амурской области, где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков, почти полностью затоплен водой.
10:06
Депутат — об учреждении награды несовершеннолетним: у нас много маленьких героев
Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала «шикарной» идею об учреждении госнаграды за героизм для несовершеннолетних.
10:04
Александрова заявила, что ей было трудно в матче с Пегулой в 1/4 финала «Мастерса» в Майами
Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что ей было трудно в матче четвертьфинала «Мастерса» в Майами.
09:56
Морпехи из Приморья продолжают штурм Новомихайловки в ДНР
Освобождение Новомихайловки в ДНР позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении, сообщило Министерство обороны.
09:54
Шольц: ряд стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в некоторых странах на уровне советников по безопасности обсуждают перспективы мира на Украине.
09:48
Медведев — о победе над Харри: на тай-брейке всё зависело от нескольких очков
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Николасом Харри из Чили в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.
09:41
Politico: ВСУ не хватает мин и военных для выстраивания новой линии обороны
Украинским войскам не хватает мин для возведения новых защитных рубежей и военных для удержания этих позиций, говорится в статье Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира.
09:35
Ведущий RT Санчес: США вместо соболезнований поспешили заверить, что «Украина ни при чём»
Американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес обратил внимание на то, что Вашингтон вместо соболезнований россиянам в связи с терактом в «Крокусе» поспешил заверить: «Украина ни при чём».
09:30
Василевский: «Тампа» охотится за местом в плей-офф НХЛ
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался о победе над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
09:23
Песков: блокировать Telegram в России не планируется
В России сейчас нет планов блокировать мессенджер Telegram, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
09:18
«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Одессе
На территории Одессы прогремели взрывы. Об этом говорится в публикации украинского издания «Зеркало недели».
09:14
В Харьковской области заявили, что возведение укреплений началось только в марте
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что возведение и ремонт оборонительных укреплений начались только в марте.
09:14
Павлович и Волков проведут бой на турнире UFC 22 июня
Российские бойцы Сергей Павлович и Александр Волков проведут бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 22 июня.
09:11
Песков: Дурову следует обратить внимание на использование Telegram террористами
Основателю Telegram Павлу Дурову следует обратить больше внимания на то, что мессенджер становится инструментом в руках террористов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
09:03
Пожар произошёл на объекте промышленной инфраструктуры в Николаевской области
Пожар произошёл на объекте промышленной инфраструктуры в Николаевской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ким.
09:02
Боля: Молдавия не желает стать полигоном в противостоянии России и Запада
Оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Молдавия не хочет стать полигоном для противостояния между Россией и Западом.
09:00
Кучеров обновил собственный рекорд по голам за сезон в НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров обновил собственный рекорд по голам за сезон в НХЛ.
08:51
Молдавский депутат Боля: Кишинёв ведёт экономическую войну против Гагаузии
Оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Кишинёв ведёт открытую экономическую войну против Гагаузии.
08:46
Военкор RT показал, как операторы FPV-дронов наносят удары по ВСУ на Днепре
Военкор RT Филипп Прокудин показал, как российские бойцы не дают ВСУ высадиться на российский берег Днепра: по ним наносятся удары FPV-дронами.
08:44
Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Бостон»
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Бостоном».
08:36
Польский генерал Пётр Блазеуш стал новым командующим Еврокорпусом
Силы быстрого реагирования Евросоюза (Еврокорпус) возглавил польский генерал Пётр Блазеуш после того, как с этого поста сняли генерала Ярослава Громадзиньского.
08:29
Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ.
08:21
С 1 апреля для получения водительских прав в России начнут требовать СНИЛС
В России для получения водительских прав с 1 апреля нужно будет предоставлять СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).
08:20
Шольц снова подтвердил свой отказ передать ВСУ ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять в зону конфликта немецких военных.
08:15
Медведев победил Харри и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.
08:11
Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон» в НХЛ
«Тампа» обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:09
Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта.
08:08
Экстренное предупреждение объявили на Курилах из-за циклона
Экстренное предупреждение объявлено в Южно-Курильском и Курильском районах из-за прохождения циклона, сообщает МЧС.
08:07
Александрова пробилась в полуфинал «Мастерса» в Майами
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.
08:04
«Оттава» обыграла «Баффало» в НХЛ, Зуб забросил одну шайбу
«Оттава» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
07:59
РБК: компания Wienerberger продала заводы по производству кирпича в России
Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича компании «Строймикс».
07:51
AP: четыре человека погибли в результате поножовщины в США
В США в жилом районе города Рокфорд вооружённый ножом мужчина убил четырёх человек и ранил ещё семерых.
07:46
Циклон песком и пылью окрасил небо над Благовещенском в жёлто-оранжевый цвет
Юго-западный циклон окрасил небо Благовещенска в жёлто-оранжевый цвет частицами пыли и песка, захваченными с территорий Монголии и Китая.
07:32
МИД: активность НАТО в Восточной Европе заточена на столкновение с Россией
Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией.
07:28
Развожаев: в Севастополе пройдёт тренировка по ППДО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северного мола пройдёт тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбомётов и других средств вооружения.
07:21
МВД: полицейские установили машину террористов по видео в горящем «Крокусе»
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подмосковные полицейские помогли идентифицировать машину, на которой из «Крокус Сити Холла» скрылись нападавшие.
07:17
Daily Shincho: мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города
Журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани заявил, что жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе.
07:10
Трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае
Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Алтайском крае.
06:57
Al Jazeera: израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером
Израильские военные застрелили двух палестинцев и закопали их тела бульдозером.
06:47
Умер актёр Юрий Ваксман
На 63-м году жизни умер заслуженный работник культуры России актёр и продюсер Юрий Ваксман, исполнивший более 100 ролей в театре и в кино, в том числе сыгравший в сериале «Молодёжка».
06:36
Мэр Улан-Удэ Шутенков анонсировал установку мемориала в честь участников СВО
Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ.
06:17
Генерал Пеллистранди: Россия заставляет ВСУ нести тяжёлые потери или отступать
Наступление ВС России вынуждает командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении.
06:08
Польского генерала Громадзиньского сняли с поста командира Еврокорпуса
Командир Еврокорпуса польский генерал Ярослав Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, освобождён от должности.
05:51
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра блиндаж с расчётом артиллерии ВСУ
Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили расположенный на правом берегу блиндаж с укрывшимся в нём украинским артиллерийским расчётом.
05:35
Посольство Румынии: «шенген» начнут оформлять гражданам России с 31 марта
Румыния впервые начнёт оформлять гражданам России шенгенские визы с 31 марта.
05:25
Экс-полковник СБУ заявил, что Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты
Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала «Да это так», что Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты.
05:10
Артиллеристы ЦВО уничтожили на Авдеевском направлении центр управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек «Малка» калибра 203 мм центр управления беспилотниками ВСУ на Авдеевском направлении.
05:08
Артиллеристы группировки войск «Юг» сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Артиллерийские расчёты РСЗО «Град» и 122-мм гаубиц «Д-30» группировки войск «Юг» сорвали ротацию украинских подразделений на Северском направлении.
05:06
«Росатом» планирует в 2024 году начать поставки в Сирию медицинского оборудования
«Росатом» планирует начать поставки в Сирию уникального российского медицинского оборудования для проведения гемодиализа в 2024 году.
05:03
ТАСС: ВСУ оставили в Новомихайловке военные билеты с отметками Великобритании
Украинские военнослужащие оставили на брошенных позициях в Новомихайловке военные билеты с отметками о прохождении двухмесячного курса военной подготовки в Великобритании.