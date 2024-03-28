Bloomberg: несмотря на протесты фермеров в ЕС договорились ещё на год продлить для Украины режим беспошлинной торговли

10:08 РИА Новости: вода почти полностью затопила рудник «Пионер» в Приамурье Рудник «Пионер» в Амурской области, где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков, почти полностью затоплен водой.

10:06 Депутат — об учреждении награды несовершеннолетним: у нас много маленьких героев Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала «шикарной» идею об учреждении госнаграды за героизм для несовершеннолетних.

10:04 Александрова заявила, что ей было трудно в матче с Пегулой в 1/4 финала «Мастерса» в Майами Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что ей было трудно в матче четвертьфинала «Мастерса» в Майами.

09:56 Морпехи из Приморья продолжают штурм Новомихайловки в ДНР Освобождение Новомихайловки в ДНР позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении, сообщило Министерство обороны.

09:54 Шольц: ряд стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в некоторых странах на уровне советников по безопасности обсуждают перспективы мира на Украине.

09:48 Медведев — о победе над Харри: на тай-брейке всё зависело от нескольких очков Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Николасом Харри из Чили в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами.

09:41 Politico: ВСУ не хватает мин и военных для выстраивания новой линии обороны Украинским войскам не хватает мин для возведения новых защитных рубежей и военных для удержания этих позиций, говорится в статье Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира.

09:35 Ведущий RT Санчес: США вместо соболезнований поспешили заверить, что «Украина ни при чём» Американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес обратил внимание на то, что Вашингтон вместо соболезнований россиянам в связи с терактом в «Крокусе» поспешил заверить: «Украина ни при чём».

09:30 Василевский: «Тампа» охотится за местом в плей-офф НХЛ Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался о победе над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

09:23 Песков: блокировать Telegram в России не планируется В России сейчас нет планов блокировать мессенджер Telegram, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

09:18 «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Одессе На территории Одессы прогремели взрывы. Об этом говорится в публикации украинского издания «Зеркало недели».

09:14 В Харьковской области заявили, что возведение укреплений началось только в марте Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что возведение и ремонт оборонительных укреплений начались только в марте.

09:14 Павлович и Волков проведут бой на турнире UFC 22 июня Российские бойцы Сергей Павлович и Александр Волков проведут бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 22 июня.

09:11 Песков: Дурову следует обратить внимание на использование Telegram террористами Основателю Telegram Павлу Дурову следует обратить больше внимания на то, что мессенджер становится инструментом в руках террористов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

09:03 Пожар произошёл на объекте промышленной инфраструктуры в Николаевской области Пожар произошёл на объекте промышленной инфраструктуры в Николаевской области, сообщил глава региональной администрации Виталий Ким.

09:02 Боля: Молдавия не желает стать полигоном в противостоянии России и Запада Оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Молдавия не хочет стать полигоном для противостояния между Россией и Западом.

09:00 Кучеров обновил собственный рекорд по голам за сезон в НХЛ Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров обновил собственный рекорд по голам за сезон в НХЛ.

08:51 Молдавский депутат Боля: Кишинёв ведёт экономическую войну против Гагаузии Оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля заявил, что Кишинёв ведёт открытую экономическую войну против Гагаузии.

08:46 Военкор RT показал, как операторы FPV-дронов наносят удары по ВСУ на Днепре Военкор RT Филипп Прокудин показал, как российские бойцы не дают ВСУ высадиться на российский берег Днепра: по ним наносятся удары FPV-дронами.

08:44 Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Бостон» Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Бостоном».

08:36 Польский генерал Пётр Блазеуш стал новым командующим Еврокорпусом Силы быстрого реагирования Евросоюза (Еврокорпус) возглавил польский генерал Пётр Блазеуш после того, как с этого поста сняли генерала Ярослава Громадзиньского.

08:29 Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

08:21 С 1 апреля для получения водительских прав в России начнут требовать СНИЛС В России для получения водительских прав с 1 апреля нужно будет предоставлять СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

08:20 Шольц снова подтвердил свой отказ передать ВСУ ракеты Taurus Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять в зону конфликта немецких военных.

08:15 Медведев победил Харри и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.

08:11 Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Бостон» в НХЛ «Тампа» обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:09 Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта.

08:08 Экстренное предупреждение объявили на Курилах из-за циклона Экстренное предупреждение объявлено в Южно-Курильском и Курильском районах из-за прохождения циклона, сообщает МЧС.

08:07 Александрова пробилась в полуфинал «Мастерса» в Майами Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами.

08:04 «Оттава» обыграла «Баффало» в НХЛ, Зуб забросил одну шайбу «Оттава» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

07:59 РБК: компания Wienerberger продала заводы по производству кирпича в России Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича компании «Строймикс».

07:51 AP: четыре человека погибли в результате поножовщины в США В США в жилом районе города Рокфорд вооружённый ножом мужчина убил четырёх человек и ранил ещё семерых.

07:46 Циклон песком и пылью окрасил небо над Благовещенском в жёлто-оранжевый цвет Юго-западный циклон окрасил небо Благовещенска в жёлто-оранжевый цвет частицами пыли и песка, захваченными с территорий Монголии и Китая.

07:32 МИД: активность НАТО в Восточной Европе заточена на столкновение с Россией Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией.

07:28 Развожаев: в Севастополе пройдёт тренировка по ППДО Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северного мола пройдёт тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбомётов и других средств вооружения.

07:21 МВД: полицейские установили машину террористов по видео в горящем «Крокусе» Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подмосковные полицейские помогли идентифицировать машину, на которой из «Крокус Сити Холла» скрылись нападавшие.

07:17 Daily Shincho: мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города Журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани заявил, что жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе.

07:10 Трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае Трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Алтайском крае.

06:57 Al Jazeera: израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером Израильские военные застрелили двух палестинцев и закопали их тела бульдозером.

06:47 Умер актёр Юрий Ваксман На 63-м году жизни умер заслуженный работник культуры России актёр и продюсер Юрий Ваксман, исполнивший более 100 ролей в театре и в кино, в том числе сыгравший в сериале «Молодёжка».

06:36 Мэр Улан-Удэ Шутенков анонсировал установку мемориала в честь участников СВО Мемориал в честь участников специальной военной операции планируют установить в парке в центре Улан-Удэ.

06:17 Генерал Пеллистранди: Россия заставляет ВСУ нести тяжёлые потери или отступать Наступление ВС России вынуждает командование ВСУ делать выбор между потерей солдат в обороне или потерей территорий в отступлении.

06:08 Польского генерала Громадзиньского сняли с поста командира Еврокорпуса Командир Еврокорпуса польский генерал Ярослав Громадзиньский, отвечавший также за подготовку солдат ВСУ, освобождён от должности.

05:51 Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра блиндаж с расчётом артиллерии ВСУ Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили расположенный на правом берегу блиндаж с укрывшимся в нём украинским артиллерийским расчётом.

05:35 Посольство Румынии: «шенген» начнут оформлять гражданам России с 31 марта Румыния впервые начнёт оформлять гражданам России шенгенские визы с 31 марта.

05:25 Экс-полковник СБУ заявил, что Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала «Да это так», что Украина не сможет восстановить уничтоженные объекты.

05:10 Артиллеристы ЦВО уничтожили на Авдеевском направлении центр управления БПЛА ВСУ Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили с помощью одной из самых больших самоходных пушек «Малка» калибра 203 мм центр управления беспилотниками ВСУ на Авдеевском направлении.

05:08 Артиллеристы группировки войск «Юг» сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении Артиллерийские расчёты РСЗО «Град» и 122-мм гаубиц «Д-30» группировки войск «Юг» сорвали ротацию украинских подразделений на Северском направлении.

05:06 «Росатом» планирует в 2024 году начать поставки в Сирию медицинского оборудования «Росатом» планирует начать поставки в Сирию уникального российского медицинского оборудования для проведения гемодиализа в 2024 году.