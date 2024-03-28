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Bloomberg: несмотря на протесты фермеров в ЕС договорились ещё на год продлить для Украины режим беспошлинной торговли

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Члены Европейского союза достигли непростого компромисса по продлению так называемых автономных торговых мер, которые предоставляют Киеву практически неограниченный доступ на европейский рынок, пишет Bloomberg. К этому соглашению удалось прийти несмотря на протесты фермеров в Европе, которые, среди прочего, выступали против импорта украинской продукции в Евросоюз.
Bloomberg: несмотря на протесты фермеров в ЕС договорились ещё на год продлить для Украины режим беспошлинной торговли
AP
Страны — члены Евросоюза достигли трудного компромисса по продлению беспошлинной торговли с Украиной ещё на год, сообщает Bloomberg. Произошло это на фоне того, как фермеры по всему блоку протестуют против импорта украинских продуктов питания.

Продление так называемых автономных торговых мер, которое ещё должно получить одобрение Европарламента, позволит Киеву сохранить практически неограниченный доступ к рынку ЕС до 5 июня 2025 года.

Члены блока в целом поддержали этот шаг, но некоторые настаивали на том, чтобы Брюссель предоставил защитные механизмы в отношении таких продуктов, как кукуруза, мясо птицы, сахар и яйца, на случай, если импорт этой продукции превысит прежние объёмы.

Как отмечает издание, продление мер свободной торговли с Украиной было одной из центральных тем протестов фермеров, прокатившихся по всей Европе в последние недели.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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