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Das Erste: правительство Польши хочет объединить парламентские выборы с референдумом о беженцах в ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении провести референдум для того, чтобы определить отношение избирателей к реформе системы предоставления убежища в ЕС, пишет Das Erste. Голосование должно пройти в один день с парламентскими выборами осенью. Как утверждает издание, инициатива проведения референдума показывает, что правительство в большей степени заинтересовано в нападении на оппозицию, чем в решении миграционного вопроса.
Das Erste: правительство Польши хочет объединить парламентские выборы с референдумом о беженцах в ЕС
AP

Ярослав Качиньский «решительно оглядывается по сторонам». Сейм, польский парламент, собрался в середине июня, чтобы обсудить компромисс ЕС по беженцам, и Качиньский восклицает с трибуны: «Мы с этим не согласны! Поляки с этим не согласны», — передаёт Das Erste.

Председатель правящей партии «Право и справедливость» обращается к депутатам Сейма, но его реальной аудиторией являются польские избиратели. Они должны избрать новое правительство в конце осени, и в последних опросах «Право и справедливость» сталкивается с давлением.
 
Качиньский, однако, поставил страх перед беженцами в центр своей избирательной кампании и объявил в Сейме: «Мы проведём референдум по этому вопросу». Ожидается, что в день парламентских выборов избиратели также определят отношение Польши к реформе системы предоставления убежища в ЕС.
 
Как утверждает издание, детали пока неизвестны, поэтому остаётся открытым вопрос о том, какие варианты правительство вообще может предложить населению. Однако Варшава не в первый раз хочет просто проигнорировать европейские решения.
 
По оценкам «Права и справедливости», вряд ли какая-либо другая тема может мобилизовать население так сильно, как страх перед беженцами. На выборах 2015 года эта стратегия уже сработала. Однако появление премьер-министра Матеуша Моравецкого на том же заседании парламента показывает, что Качиньский в большей степени заинтересован в нападении на своего политического оппонента, чем в решении вопроса беженцев.
 
Премьер-министр говорит о «кварталах страха» в Париже, Марселе и Риме, упоминает «множество красивых городов», где сейчас горят машины, а женщины боятся выходить вечером на улицу. Миграционная политика 2015 года была «фатальной ошибкой», говорит Моравецкий, а также приводит имена виновных: «Эта ошибка носит имя Ангелы Меркель и её верного приспешника и союзника Дональда Туска, — подчёркивает Моравецкий. «Иногда нужно говорить «найн», а не просто «данке»» — добавляет Моравецкий, используя слова немецкого языка.
 
Туск является лидером партии «Гражданская платформа» и, следовательно, политическим оппонентом, который, скорее всего, будет представлять опасность для «Права и справедливости» на осенних выборах. Перед предстоящими выборами «Право и справедливость» проводит кампанию, решительно критикующую Германию.
 
Её суть заключается в следующем: Еврокомиссия в Брюсселе — это, по сути, продолжение правительства Германии в Берлине, а Туск — своего рода коллаборационист, представитель немецких интересов в Польше. Если бы Туск победил осенью, страна оказалась бы беззащитной перед наплывом беженцев — таково послание Качиньского и Моравецкого.
 
Политики «Гражданской платформы» пытаются прояснить, что правительство Туска в период с 2007 по 2015 год также последовательно выступало против европейского механизма перераспределения. На самом деле на компромисс по предоставлению убежища в ЕС в Польше не хочет идти никто.
 
При этом компромисс предусматривает и исключения. Механизм, с помощью которого европейские страны должны принимать беженцев или выплачивать компенсации, возможно, вообще не будет применяться к Польше.
 
Варшава указывает на почти 13 млн человек, бежавших в Польшу в ходе конфликта на Украине. Около 1,4 млн украинцев нашли постоянное жильё в Польше и получили беспрепятственный доступ к рынку труда и системе социального обеспечения. По мнению польских экспертов, с помощью этого аргумента правительству, возможно, удастся убедить Европейскую комиссию в необходимости сделать исключение для Польши.
 
В любом случае число беженцев, которые действительно приедут в Польшу в соответствии с условиями реформы ЕС или которым необходимо будет выплатить компенсацию, будет довольно ограниченным. Польские СМИ озвучивают цифру в 1900 беженцев в этом году.
 
План создания центров предоставления убежища на внешних границах ЕС также вряд ли шокирует кого-то в Польше. Фактически, те немногие беженцы, которые смогли перелезть через ограждение, оснащённое датчиками движения, и пересечь польско-белорусскую границу, уже сейчас содержатся в учреждениях, похожих на тюрьмы, и ожидают там рассмотрения своих заявлений о предоставлении убежища.
 
Польская пограничная служба констатирует, что с начала года было зарегистрировано более 12 тыс. попыток нелегального пересечения строго охраняемой внешней границы ЕС с Белоруссией. При этом неясно, сколько людей на самом деле попало в страну.
 
Однако в настоящее время всё это не играет большой роли в польских дебатах о компромиссе ЕС по беженцам. Эта тема слишком хорошо подходит для использования в качестве материала для предвыборной кампании. Конструктивным переговорам с Еврокомиссией в этой кампании вряд ли найдётся место, отмечает Das Erste. 
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Das Erste Германия Европа
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