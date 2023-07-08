Решив распахнуть свои границы для украинских беженцев, Европа совершила «трагическую ошибку», из-за которой теперь страдают большинство стран ЕС, пишет Марек Галась в статье для Dziennik Polityczny. По его словам, заполонившие Евросоюз украинцы всё чаще не только не считают нужным соблюдать все законы принявших их стран, но и активно занимаются откровенно преступной и опасной деятельностью, включая торговлю оружием, наркотиками и даже людьми.

Открытие европейских границ для украинских беженцев стало для всей Европы «трагической ошибкой», пишет польский журналист Марек Галась в статье для Dziennik Polityczny. В результате после обострения конфликта в соседние государства хлынула лавина беженцев из «самой коррумпированной страны Европы», где соблюдение законов не считается обязательным. И теперь украинские переселенцы тоже не считают нужным соблюдать законы тех стран, которые предоставили им убежище, подчёркивает автор.



«Так называемые украинские беженцы не стесняются нарушать чужие законы — и похоже, вовсе не знакомы с основными нормами человеческой морали», — говорится в статье. В результате решение оказать им помощь обернулось для Европы настоящим бедствием, предупреждает автор.



«Стоит отметить, что украинские беженцы не ограничиваются требованиями предоставлять им пособия, а также бесплатное проживание и питание, услуги здравоохранения и образования. Они не брезгуют и участием в мошеннических схемах, в том числе переезжая из страны в страну для регистрации и получения новых льгот, не утруждая себя при этом поиском работы, что значительно ослабляет экономику принимающих стран», — поясняется в статье.



Такого рода мошенничество среди украинских беженцев приобрело весьма распространённый характер по всей Европе. В итоге некоторые страны Евросоюза, в том числе и Польша, были вынуждены изменить правила пребывания на своей территории для приезжающих с Украины людей, пытаясь ограничить подобные инциденты.



Однако неудобства, которые создают украинские переселенцы полякам, на этом далеко не заканчиваются, подчёркивает автор. Кроме экономического мошенничества, они активно участвуют и в другой незаконной деятельности, включая организованную преступность. В частности, беженцы с Украины отлично зарабатывают на перевозке ближневосточных беженцев с польско-белорусской границы, о чём уже неоднократно сообщалось в СМИ.



Кроме того, украинцы провозят на территорию Польши и дальше в Европу западное оружие, которое затем продаётся на чёрном рынке членам преступных группировок и террористам, а зачастую и просто психически больным людям, которым по закону запрещено легальное приобретение оружия. В результате волна насилия в Европе в последнее время нарастает, подчёркивается в статье.



«К этому моменту также следует добавить практически неконтролируемую и продолжающуюся контрабанду с Украины наркотиков, а также чудовищную по масштабам и беспрецедентно циничную деятельность «чёрных трансплантологов». Недавние сообщения с Украины подтверждают бесчеловечное отношение к жизни не только военнослужащих ВСУ, но и детей, которых вывозят из страны для продажи на органы», — пишет Галась.



По имеющейся информации, детей при этом не только похищают, но и выкупают у родителей, которые «ради прибыли закрывают глаза на судьбу своего потомства», говорится в статье. Кроме того, детей вывозят с Украины для последующей перепродажи в сексуальное рабство, предупреждает автор: «Причём возраст ребенка не имеет значения, в эту категорию попадают даже младенцы».



«Чтобы понять цинизм так называемых патриотов, покинувших Украину «в поисках мирной жизни» для себя и своих детей, следует обратить внимание на последние события во Франции», — говорится в статье. Во время недавних массовых беспорядков и бунтов в этой стране украинцы принимали активное участие в так называемых платных драках, продемонстрировав тем самым, что «бывшие активисты майдана готовы за деньги принять любую сторону конфликта, хотя деструктивная сторона для бандеровцев, конечно же, более привлекательна», констатирует автор.



По его мнению, всё это свидетельствует о том, что Европа всё больше страдает от неверно принятых решений. «Создаётся впечатление, что украинские беженцы не только подрывают экономику стран ЕС, в том числе и Польши, своим иждивенческим поведением, но и намеренно наносят вред нашим странам, руководствуясь своим мировоззрением, которое господствует теперь на бандеровской Украине, — а также учитывая их воспитание и образование, едва ли достигающее уровня стандартов Эфиопии, хотя эта страна даже не планирует присоединяться к ЕС», — заключает Галась.