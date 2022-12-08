wPolityce: для союза с Польшей Германии осталось лишь признать свои ошибки

Польский эксперт из Центра восточных исследований Анна Квятковская считает, что украинский конфликт сместил центр тяжести ЕС на Восток. Особенно в выигрыше, по её мнению, осталась Польша, быстрая реакция которой не осталась незамеченной. Она безусловно стала более весомой в регионе. «Наше беспрецедентное участие в помощи Украине — на всех уровнях, от политического, военного до гуманитарного — подняло наше значение как в политическом плане, так и в сфере безопасности», — сказала в интервью Польскому агенству печати руководитель группы по Германии и Северной Европе.

Аналитик заметила, что одновременно свои международные позиции сдала Германия, которой необходимо расплачиваться по счетам за зависимость от российских энергоресурсов, нерациональный отказ от АЭС и соответственно энергетический кризис. По её словам, украинский конфликт приведёт к новой раскладке сил в ЕС и положит конец центральной роли стран «старой Европы», которые главным образом формировали политически курс всего ЕС. «Что это значит для Германии? Ответ кажется довольно простым: если она намерена сохранить положение игрока первой лиги на континенте, ей следует — в своих же интересах, — стремиться к приходу к соглашению и стратегическому союзу с Польшей. А Польша, в свою очередь, чтобы выйти в первую лигу, должна ориентироваться на сотрудничество с Германией», — разъясняет она.

Одновременно она указывает на то, что канцлер Олаф Шольц вместе со своей командой

скорее всего делают выбор в пользу варианта «побег вперёд». Это значит, что Берлин стремится всеми силами осуществить легальную перестройку баланса сил в ЕС и закрепить своё преимущество. Об этом свидетельствуют его призывы упразднить единогласие в голосовании по некоторым вопросам в Совете ЕС. Вопреки ожиданиям союзников Германия хочет стать руководящей силой в ЕС также в военных вопросах.

Анна Квятковская, однако, полагает, что сначала Берлину следует скорее досконально отчитаться по своей ошибочной политике в отношении России, а не с нетерпением ждать нормализации отношении с Москвой. Более того, она упрекает Германию в нежелании поставлять тяжёлое вооружения Украине.

По её мнению, если бы Германия решилась на такие действия, у неё появился бы шанс вернуть себе авторитет, потому что в противном случае ни о каком лидерстве не может быть и речи. «Удивление вызывает и общее убеждение немецких политиков в том, что ничего такого страшного не произошло, что нельзя было бы исправить при помощи нынешней политики с большими или меньшими изменениями (…)», — подчёркивает она.

Аналитик обращает внимание на то, что немцы до сих пор не осознают, какая трещина появилась на имидже их страны из-за украинского кризиса. Они наверное полагают, что мнения о дискредитации их прежней политики в отношении России и неадекватной их возможностям поддержке Украины — это лишь временный дисбаланс политической ситуации. «Тем временем перед ней стоит куда более серьёзная задача; утратив одно из средств создания конкурентного преимущества — дешёвое сырье из России, — Германия вынуждена бороться за сохранение своей позиции в качестве экономической сверхдержавы», — рассуждает она.

Эксперт считает, что между Германией и Китаем тоже вырисовываются новые отношения. С одной стороны, речь идёт о стратегическом партнёрстве, с другой, возможно обе страны просто-напросто будут обречены друг на друга.