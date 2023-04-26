wPolityce: польский чиновник обвинил Москву в разжигании сепаратизма в Силезии

Вмешательство России в конфликтные отношения между политическим центром и регионами, заинтересованными в автономии в европейских странах, будет лишь набирать обороты, считает представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин. В Twitter чиновник обвинил Россию в том, что на этот раз она взяла под прицел польскую Силезию.
Представитель польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин написал в Twitter, что СМИ, принимающие участие в распространении российской дезинформации, разжигают тему сепаратизма в Силезии. Эта тема появилась в связи с ожидаемым распадом Украины, пишет wPolityce.
«Инструментализация Россией сепаратистских движений в странах Европы — это угроза, которая уже была видна, в том числе в активности российских ферм троллей по распространению дезинформации во время референдума по Каталонии», — напомнил он.
По мнению чиновника, вмешательство России в конфликтные отношения между политическим центром и регионами, заинтересованными в автономии в странах Европы, будет лишь становиться сильнее. «В интересах Москвы дестабилизация и ослабление враждебно настроенных к ней стран, а также порождение антагонизма в их обществах», — добавил Жарин.
«Россия разжигает регионализм в стремлении раскола общества и разжигания сепаратистких тенденций», — ещё раз подчеркнул он.
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