TV4: так выгоднее — шведской Пасхе грозит дефицит куриных яиц

02:03
Прокурор Манхэттена заявил, что предъявил обвинения Трампу из-за новых улик и свидетелей
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.
01:55
Спортивный директор «Баварии» — о вылете из Кубка Германии: это не имеет никакого отношения к Тухелю
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о поражении мюнхенской команды от «Фрайбурга» в 1/4 финала Кубка Германии.
01:49
Три человека погибли в ходе перестрелки в эквадорской тюрьме
Три человека погибли и один получил ранения в результате перестрелки между заключёнными в мужской тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс, сообщают в национальной службе исполнения наказаний.
01:34
Эммерсон: иногда волнуюсь, что Иванов в своём возрасте так переживает за команду
Защитник «Урала» Эммерсон рассказал, что волнуется за президента клуба Григория Иванова.
01:31
Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять лет
Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять лет, сообщил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.
01:19
«Акрон» получит повышенные премиальные за победу над «Динамо»
Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов высказался о выплате премиальных футболистам своей команды после победы над «Динамо» в Кубке России.
01:15
Минпросвещения России разработало учебник по украинскому языку для начальных классов
Министерство просвещения России разработало учебник по украинскому языку для учащихся младших классов, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.
01:00
Трамп назвал прошедшие по его обвинению слушания шокирующими
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие по его обвинению слушания были шокирующими.
01:00
«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» и вышла в финал Кубка Испании
«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» в ответном матче и вышла в финал Кубка Испании.
00:52
Тарасова: не согласна с мнением Вяльбе, можно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе.
00:48
На коронации Карла III США будет представлять первая леди Джилл Байден
США на коронации короля Великобритании Карла III представит первая леди Джилл Байден, президент страны Джо Байден планирует встретиться с королём позднее.
00:36
«Ъ»: сервис PickPoint прекращает работу в России
Логистический сервис PickPoint принял решение о прекращении своей деятельности в России, сообщает газета «Коммерсант».
00:35
Аджинджал вспомнил, как игроки «Ахмата» встретились с Путиным
Бывший футболист грозненского «Ахмата» Руслан Аджинджал вспомнил, как произошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.
00:25
Билл Клинтон выразил сожаление, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент США Билл Клинтон сожалеет, что в 1994 году заставил Украину отказаться от ядерного оружия.
00:21
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Адалх»
«Аль-Наср» разгромил «Аль-Адалх» в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
00:14
Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия»
Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек, взяла на себя так называемая питерская колонна «Национальной республиканской армии» (НРА).
00:13
ZN.ua: в украинском Днепре произошёл взрыв
В украинском городе Днепре вечером 4 апреля произошёл взрыв, сообщает издание «Зеркало недели».
00:02
«Ювентус» и «Интер» не смогли выявить победителя в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
23:59
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче восьмого тура АПЛ.
23:46
«Фрайбург» обыграл «Баварию» в 1/4 финала Кубка Германии
«Фрайбург» нанёс поражение «Баварии» в четвертьфинальном матче Кубка Германии.
23:43
CBS: Трамп сел в свой самолёт в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке
Бывший американский лидер Дональд Трамп сел в свой самолёт в международном аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Как ожидается, Трамп направится в штат Флорида, где выступит с заявлением по поводу судебного процесса в отношении него.
23:41
Бывший тренер Павлюченко и Ходыкина заявил, что пара могла распасться ещё до Олимпиады
Бывший тренер пары Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин Сергей Доброскоков рассказал, что спортсмены могли прекратить совместные выступления ещё до Олимпийских игр в Пекине.
23:40
Посол России в Канаде потребовал от Трюдо осудить убийство Татарского и Дугиной
Посол России в Канаде Олег Степанов направил канадскому премьеру Джастину Трюдо официальный демарш с требованием осудить убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
23:28
Глава польской Orlen Обайтек сообщил об отказе от поставок российской нефти
Глава крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек в эфире телеканала Polsat заявил, что компания отказалась от последнего контракта с Россией на поставки нефти, заключённого с компанией «Татнефть».
23:25
Спортдиректор «Акрона»: одержать победу в противостоянии с «Динамо» — ценное достижение для всего клуба
Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о победе над «Динамо» в матче Кубка России «Пути Регионов».
23:24
В ФСБ опубликовали кадры задержания подозреваемой в шпионаже супружеской пары
В ФСБ опубликовали видео задержания супружеской пары из Нижнего Тагила, которая обвиняется в шпионаже в интересах Украины.
23:13
Итальянский профессор Гаццини призвал Украину признать российской часть бывшей территории
Профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини заявил, что официальному Киеву необходимо согласиться на мирное урегулирование конфликта и признать российской часть бывшей территории Украины.
23:12
Адвокат Трампа назвал процесс против него преследованием по политическим мотивам
Адвокат Тодд Бланш, представляющий интересы экс-президента США Дональда Трампа, назвал процесс против бывшего американского лидера преследованием по политическим мотивам.
23:09
Фёдоров подвёл итоги второго матча со СКА в полуфинале Кубка Гагарина
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении своей команды от СКА во втором матче финала Запада плей-офф КХЛ.
22:59
Следующее заседание суда по делу Трампа планируется на 4 декабря
Следующее заседание суда по делу экс-президента США Дональда Трампа планируется на 4 декабря.
22:57
Трампу предъявили обвинения в подлоге документов с целью сокрытия компромата
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, в том числе в подлоге деловой документации с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.
22:52
Ротенберг — о победе над ЦСКА: нужно работать над уменьшением количества ошибок
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче плей-офф КХЛ.
22:48
Гатилов заявил об отказе России сотрудничать с комиссией по расследованию на Украине
Постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил об отказе России сотрудничать с «Независимой комиссией по расследованию на Украине», которая была создана по инициативе Запада.
22:46
Reuters: арестованный по подозрению в шпионаже Гершкович встретился с адвокатами
Арестованный в России по подозрению в шпионаже сотрудник The Wall Street Journal Эван Гершкович встретился со своими адвокатами.
22:35
Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России.
22:35
Трамп покинул зал суда в Нью-Йорке без комментариев
Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда в Нью-Йорке без комментариев.
22:31
С Трампа сняли формальный арест
С экс-президента США Дональда Трампа сняли формальный арест.
22:30
Задержанные за шпионаж в Нижнем Тагиле супруги признались в передаче чертежей
Задержанные за шпионаж на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле супруги признались в передаче чертежей украинским спецслужбам.
22:26
Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН об эвакуированных с Украины детях
Британия заблокировала трансляцию организованной Россией неформальной встречи Совбеза ООН по вопросу эвакуированных с Украины детей.
22:25
Йоканович: у меня нет ощущения, что мы сыграли с «Акроном» плохо
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды от «Акрона» в матче Кубка России.
22:18
После финальной сирены матча СКА — ЦСКА завязалась массовая потасовка
СКА нанёс поражение ЦСКА во втором матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:18
ФСБ: в Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в пользу Украины
В Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.
22:15
Белый дом: США работают над энергобезопасностью с учётом решения ОПЕК+
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация работает над энергобезопасностью с учётом решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.
22:10
Эрдоган заявил, что проводит контакты с Путиным и Зеленским почти каждую неделю
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проводит контакты с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским почти каждую неделю.
22:06
Романо: «Аль-Хиляль» сделал Месси официальное предложение по контракту
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может сменить клуб в летнее трансферное окно.
22:03
Кобелев: последние результаты «Динамо» не вселяют оптимизма
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении московской команды от «Акрона» в матче «Пути регионов».
22:02
Перед зданием суда в Нью-Йорке собралась толпа в связи с делом Трампа
Корреспондент RT Калеб Мопин заявил, что в настоящее время перед зданием суда в Нью-Йорке, где бывшему президенту США Дональду Трампу зачитывают обвинение, собралась толпа.
21:54
Глава МИД Венгрии Сийярто: мы никогда не были так близко к новой мировой войне, как сейчас
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир никогда не был так близко к новой мировой войне, как сейчас.
21:53
Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным по 34 пунктам обвинения
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности.
21:49
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счёт во втором матче финала Запада КХЛ
СКА нанёс поражение ЦСКА во втором матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).