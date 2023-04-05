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TV4: так выгоднее — шведской Пасхе грозит дефицит куриных яиц

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Шведские компании предпочитают экспортировать куриные яйца в Европу, а не продавать у себя в стране, передаёт телеканал TV4. К этому привели более высокие отпускные европейские цены и повышенный спрос. В то же время из-за вспышек сальмонеллёза в скандинавском королевстве наблюдается дефицит яиц, а в некоторых магазинах полки пустуют.
TV4: так выгоднее — шведской Пасхе грозит дефицит куриных яиц
AP
В Европе цены на яйца выше, чем в Швеции, поэтому шведские компании видят много преимуществ в европейском рынке. Кроме того, яйца в Европе пользуются большим спросом, поскольку регион сильно пострадал от птичьего гриппа. По данным TV4, на европейском рынке производители получают примерно на 10 шведских крон (75 руб. — ИноТВ.) за килограмм больше, чем в Швеции. 
 
За январь 2023 года Швеция отправила на экспорт около тысячи тонн яиц, что почти в два раза больше, чем за тот же месяц в предыдущие три года. Такая значительная разница частично связана с птичьим гриппом, который распространился в начале 2021 года и поразил несколько птицефабрик. Однако компании-производители не получили полной компенсации от государства за понесённые ими затраты из-за роста цен на корма и электроэнергию, вследствие чего возникла жёсткая конкуренция среди поставщиков яиц, пишет TV4.
 
Хотя экспорт в Европу приносит производителям больше денег, это также способствует дефициту яиц в Швеции. Тем не менее шведские любители куриных яиц не должны остаться без любимого продукта на Пасху, поскольку в стране по-прежнему работают 80% всех курятников, резюмирует TV4.
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источник
TV4 Швеция Европа
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