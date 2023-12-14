Fox News: войну на Украине можно было предотвратить, и история рассудит Байдена очень сурово

Война на Украине могла не начаться, если бы Америка не нарушала красные линии, уверен телеведущий Fox News Грег Гатфилд. Американцам там вообще нечего делать, ведь это конфликт между родственными странами. Но для Байдена почему-то Украина значит больше, чем внутренние проблемы Америки, когда через границу прибывают преступники и наркотики. При этом он имеет наглость оскорблять людей, которые отдают приоритет США.

Я думаю, это очень удручает… Многие люди указывали, что именно к этому всё и шло. Тупик, бесконечный тупик. И это будет продолжаться, пока они будут заявлять, что есть прогресс. О, но ведь у нас есть прогресс!

Это было примерно так же убедительно, как ремень из наждачной бумаги. Этот президент… Ну это же просто стыдно! И он имеет наглость оскорблять людей, которые отдают приоритет Америке.

Вы хотите, чтобы… Их граница, украинская граница, значит важнее, чем наша граница?! Да у нас тысячи людей умирают от наркотиков, поступающих через границу. Банды из Чили прибывают, но это не важно! Значение имеет ИХ граница! Битва между родственными странами! Да нас там вообще быть не должно!

Нас там даже быть не должно. Уже поздно говорить. Но эту войну можно было полностью предотвратить. Мы же знали красные линии, но нам нужно было сместить Путина. А теперь, если вы что-то ставите под сомнение, то вы ведёте себя почти непатриотично по отношению к Украине.

Вы сидите в кармане Путина, если вы укажите на очевидное. Вы не можете верить ни одной стороне в этом вопросе. Извините. Вы можете сказать, однажды, и это правда… Каждый, кто сидит дома знает это. Один день вы слышите: «Русские проигрывают», на следующий день: «Украина побеждает!» Потом Украина проигрывает. Туда-сюда, туда-сюда и так без остановки.

С нас хватит! С нас довольно. Байден говорит, что история рассудит сурово. Она ТЕБЯ рассудит сурово.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2023 года.