Весь мир потерял уважение к Америке, увидев последствия её военного авантюризма, сетует независимая журналистка Ким Иверсен. По её словам, США заставили Украину понести огромные потери в напрасном конфликте, а теперь бросают её ради Израиля, откровенно пренебрегающего советами Байдена.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: История… История будет сурово судить тех, кто повернулся спиной к делу свободу.



История не будет сурово судить тех, кто «повернулся спиной к делу свободу». Начнём с того, что это и не было делом свободы. Украинцы были точно так же свободны раньше, для простых украинцев ничего не изменилось — живут ли они при коррумпированном украинском правительстве, которое поддерживает Россия, или при коррумпированном украинском правительстве, которое поддерживает Америка, для простых украинцев не меняется ровным счётом ничего. Что изменилось для них сейчас, так это то, что целое поколение их мужчин было уничтожено в результате этого вооружённого конфликта. Причём понапрасну. Потеряны территории, которые и так были бы потеряны… которые и так уже были потеряны лет десять назад в гражданской войне. Это территории, которые даже не были под их контролем или уже были присоединены Россией. Итак, Украина, по сути, ничего не потеряла, если не считать целого поколения людей.



Однако есть ещё кое-что, что Украина потеряла — и здесь Байден прав. Речь идёт о том, как остальной мир смотрит на США. Остальной мир не будет верить Соединённым Штатам. Соединённые Штаты — посмешище. Глядя на нас, мир не думает: «Вы, ребята, повернулись спиной к делу свободы, и мы сурово осуждаем вас!» Нет, они сурово осудят нас за то, что мы постоянно подстрекаем других людей, другие страны к войне, устраиваем бойни, так что людям остаются только потери. Это всё, что мы делаем! Всё, что мы делали!



За всю мою жизнь у нас не было военных побед. Последний раз, когда США сделали что-то хорошее, это во времена Второй мировой войны. Ещё до рождения моего отца! То есть ни при мне, ни при моём отце… Приходится возвращаться ко временам моих бабушек и дедушек, чтобы найти реальную военную победу Соединённых Штатов.



Потому-то мы и стали посмешищем. Потому-то разные страны смотрят на нас… Над нами теперь насмехаются из-за того, как быстро мы повернулись спиной к Украине, чтобы уделить внимание Израилю — государству, которое явно не следует нашим советам, не заботится о том, что США хотят сказать. Просто использует нас ради денег, военной силы и могущества, при этом не прислушивается ни к каким нашим советам — это хорошо видно из взаимодействия Нетаньяху и Байдена.



Итак, всё это станет поворотным моментом для мира и для имиджа США в мире. То, что сейчас произошло с Израилем, Украиной, Афганистаном, Ираком, Ливией… можно перечислять долго… На нас смотрят как на страну-неудачницу, которая пустилась в военный авантюризм, чтобы заполучить много денег, и оставила всё, к чему прикоснулась, в руинах. Не так нам рассказывали про Америку, не с таким представлением об Америке нас воспитывали! Нас воспитывали так, чтобы мы верили, что мы герои, что мы распространяем демократию и спасаем людей от диктатуры и от ужасной судьбы. А на самом деле всё это от нас и исходит! Именно мы оставляем их на руинах, оставляем их в худшем положении, так что им живётся гораздо хуже. И так каждый раз. Каждый раз!



Когда же мы наконец скажем, что нам надо отделить военно-промышленный комплекс от нашего правительства, что нам надо оторвать их от титьки военно-промышленного комплекса? Пора! Мы теряем лицо и наше место в мире — как страна, которую люди могли бы уважать и считать примером для подражания. Когда мы наконец скажем: «Хватит»?



Дата выхода в эфир 13 декабря 2023 года.