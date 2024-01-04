Die Welt: Германия переоценивает свою роль в мире

09:04
Педри: любой, кто говорит, что Роналду плохой, — глуп
Полузащитник «Барселоны» Педри высказал мнение о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
08:59
Возгорание произошло утром на трансформаторной подстанции в Москве
Возгорание произошло утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Потребителей уже переключают на резервную схему электроснабжения.
08:56
Кузнецов вышел на пятое место в списке лучших ассистентов в истории «Вашингтона»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился забитой шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
08:45
Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, из них 789 старше 60 лет
Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые «не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подавали документы для получения вида на жительство для проживания в стране».
08:41
Овечкин сравнялся с Хоу по очкам в большинстве
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
08:33
«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал»
Защитник «Зенита» Роберт Ренан перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды.
08:29
Forbes: украинцам следует укрепить броню танков Abrams перед применением
Украинским военным перед применением поставленных из США танков Abrams следует значительно укрепить их броню, пишет Forbes.
08:23
Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
08:16
Военные Южной Кореи и США провели учения с боевой стрельбой у границы КНДР
Военные Южной Кореи и США провели учения с боевой стрельбой недалеко от границы с КНДР для повышения боевой готовности, сообщает агентство «Рёнхап».
08:11
Овечкин превзошёл результат Линдена по матчам в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 45-е место по матчам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
08:06
Две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения с «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:03
Найденная на трассе в Хабаровском крае тигрица умерла
Тигрица, которую нашли на трассе Хабаровск — Владивосток, умерла. У животного изначально было немного шансов, однако специалисты до последнего боролись за её жизнь, сообщил центр «Амурский тигр».
07:57
Марочко: Киев активно применяет американские РЛС на разных участках фронта
Украинские силовики активно применяют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на разных участках фронта.
07:45
WSJ: США обсуждают использование аэродромов в странах Африки для размещения дронов
Вашингтон хочет использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов и проводит предварительные переговоры по этому вопросу.
07:30
NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США
Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в Кермане приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на американские базы.
07:11
Глава торговой палаты Пелаццо: Италия увеличила экспорт холодильников в Россию
Глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо заявил, что Италия стала поставлять больше оборудования для пищевой обработки и холодильников в Россию.
06:54
Полковник Бреттон-Гордон допустил военный конфликт НАТО и России на Украине
Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил в интервью TalkTV, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с ещё большими проблемами на фронте.
06:35
В Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами
В Баргузинском районе Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами.
06:28
Экс-министр экономики Украины предложил вариант мобилизации в ВСУ через лотерею
Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил провести мобилизацию украинцев посредством лотереи или жеребьёвки.
06:12
ВДВ России применяют комплексы РЭБ «Лесочек» для защиты от дронов-камикадзе на СВО
Подразделения российских ВДВ широко применяют средства РЭБ «Лесочек» в зоне проведения специальной военной операции.
06:03
Kyodo: напавшая на пассажиров метро в Токио женщина заявила, что хотела их убить
Напавшая с ножом на пассажиров токийского метро женщина признала, что хотела «убить людей».
06:00
Составлен рейтинг направлений для поездки на праздники из Москвы
Аналитики составили список направлений, куда лучше всего поехать на новогодние праздники из Москвы. RT ознакомился с результатами исследования.
05:59
Политолог Бортник: Зеленский обещает атаковать Крым, чтобы понравиться Британии
Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории.
05:54
Власти Японии не могут установить судьбу 51 человека после сильных землетрясений
Власти японской префектуры Исикава, пострадавшей при серии сильных землетрясений, всё ещё не могут установить судьбу 51 человека.
05:36
Российский Су-34 авиабомбой уничтожил украинский пункт управления
В Минобороны России сообщили, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции уничтожил украинский пункт управления.
05:30
Спасатель Штыб объяснил, как помочь провалившемуся под лёд человеку
Спасатель, руководитель центра обучения первой помощи FirstAid Максим Штыб рассказал RT, как следует вести себя, если человек провалился под лёд.
05:27
Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приёмам на тыловом полигоне в зоне СВО
Военнослужащие танковых подразделений ЦВО обучаются новым тактическим приёмам на тыловом полигоне в зоне спецоперации.
05:04
ВС России сорвали девять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские артиллеристы за сутки девять раз не дали украинским войскам провести ротацию на Южно-Донецком направлении.
05:00
Сомнолог Черкасова дала советы, как организовать режим дня в праздники
Врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT рассказала, как правильно организовать режим дня в новогодние праздники.
04:53
AC: взвод российских солдат способен уничтожить большую группу западной техники
Старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра заявил, что российские взводы создают смертельные ловушки для больших групп западной техники.
04:39
Депутат ЕП Уоллес предложил уничтожить НАТО ради блага европейцев
Исчезновение блока НАТО пойдёт на пользу Европе.
04:34
Разведчики группировки «Запад» сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском
Гранатомётные расчёты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пехоту ВСУ при попытке атаковать позиции России на Купянском направлении.
04:28
В Южно-Сахалинске пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке
Пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке в Южно-Сахалинске.
04:13
Forbes: переданные Киеву два месяца назад Abrams не видели с момента прибытия
С момента прибытия на Украину танков Abrams они нигде не были замечены.
03:57
TMZ: подсудимый накинулся на судью в Лас-Вегасе во время заседания
30-летний мужчина, обвиняемый в нанесении побоев, в ходе заседания суда в Лас-Вегасе набросился на судью, перепрыгнув через её стол и повалив её на пол.
03:37
Политик Дюпон-Эньян: санкции против России разрушают западные экономики
Страны Запада разрушают свои экономики, вводя антироссийские санкции.
03:28
Times of Israel: Израиль отрицает ведение переговоров о переселении жителей Газы
Израиль не обсуждает с другими странами возможный приём мигрантов из сектора Газа.
03:22
МЧС: в Чувашии после пожара госпитализировали девять человек
Девять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после пожара в жилом доме в Чувашии.
02:58
Полковник Макгрегор: США могут разместить ракеты в Финляндии
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что США могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответ.
02:51
N-TV: украинцы назвали удары по Киеву худшими за долгое время
Корреспондент немецкого телеканала N-TV Гордиан Фриц заявил, что недавние удары по военной инфраструктуре Киева стали худшими за долгое время.
02:42
Экс-депутат Рады Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила в беседе с каналом ISLND TV, что солдаты ВСУ, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с Россией.
02:33
Украинский философ Дацюк: Зеленский разжигает вражду между ВСУ и тылом
Украинский философ и политолог Сергей Дацюк выразил мнение в интервью каналу «Дикий live», что своей политикой Владимир Зеленский сеет раздор между армией и мирными жителями страны.
02:26
NYT: американский подросток первым в истории прошёл тетрис
Американский подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошёл оригинальную версию тетриса.
02:18
Кулеба: у Киева нет плана Б на случай дефицита западной военной помощи
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил телеканалу CNN, что у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.
02:01
Воздушная тревога объявлена в Тернопольской и Хмельницкой областях Украины
Сирены воздушной тревоги звучат в Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.
01:52
UnHerd: Россия резко нарастила наступательные возможности
Россия резко нарастила наступательные возможности, что сделает 2024 год крайне тяжёлым для Киева.
01:44
ОАЭ: крепкие отношения с Россией и Украиной помогли успешному обмену пленными
В МИД ОАЭ заявили об успехе посредничества в вопросе обмена военнопленными между Россией и Украиной.
01:35
Al Jadeed: на юге Ливана при израильском обстреле погибли четыре человека
Четыре человека погибли в городе Эн-Накура на юге Ливана в результате израильского обстрела.
01:33
Небензя: действия США на Ближнем Востоке вызывают гнев в арабском мире
Действия США, которые подрывают все усилия по установлению режима прекращения огня в секторе Газа, вызывают гнев в арабском мире.
01:29
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не может победить из-за отсутствия вооружения
Бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил в эфире своего видеоблога, что Украина не может победить из-за отсутствия вооружения.