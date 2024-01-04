Die Welt: Германия переоценивает свою роль в мире

Немцам свойственно считать, что они играют большую роль в урегулировании мировых проблем, пишет Die Welt. Но это не так. И для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить ФРГ с другими странами по ряду ключевых показателей. Данные свидетельствуют о том, что Берлин существенно переоценивает своё глобальное значение, рассказывает немецкое издание.

Германия любит представлять себя «образцовым отличником» и новатором в различных сферах, пишет Die Welt. Немцы убеждены в том, что играют большую роль в решении мировых проблем. Но достаточно сравнить ФРГ с другими странами по ряду показателей, чтобы убедиться в том, что Берлину свойственно переоценивать своё значение.

К примеру, по эмиссии парниковых газов Германию сильно опережают США и Китай. Речь идёт об 1,8% немецких вредоносных выбросов против 30% китайских и 20% американских. Так что если кто-то и в силах внести существенный вклад в борьбу с глобальным потеплением, так это Пекин и Вашингтон.

В борьбе с миграционным кризисом Германия также уже оказалась на грани своих возможностей, хотя в международном сравнении число беженцев в стране крайне мало. Берлин отстаёт и в том, что касается обороны. Всему виной политика сокращения военных расходов, которая проводилась последние десятилетия. Да и обещанные перемены после начала боевых действий на Украине так и не наступили. Так что Германия не очень похожа на мирового лидера.