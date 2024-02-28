Глава МВД Франции: Россия — наш «главный враг» в информационной войне

Россия является «главным врагом» Франции на информационном фронте, заявил в среду министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Слова чиновника приводит издание Ouest-France.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в среду, что Россия является «главным врагом» Парижа на информационном фронте, сообщает Ouest-France.

«Россия — на сегодняшний день наш главный враг в информационной войне», — заявил Дарманен, выступая на заседании комитета французского сената по законодательтсву, посвящённом участившимся в стране проявлениям антисемитизма. Министр подчеркнул, что рост антисемитских настроений объясняется «иностранным вмешательством».

Как отмечается в материале Ouest-France, французские СМИ на этой неделе сообщали со ссылкой на источники в силовых структурах, что Париж считает состоявшуюся в октябре прошлого года акцию, в ходе которой на нескольких зданиях в парижском регионе неизвестные нарисовали звёзды Давида, операцией российских спецслужб.