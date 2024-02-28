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Глава МВД Франции: Россия — наш «главный враг» в информационной войне

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия является «главным врагом» Франции на информационном фронте, заявил в среду министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Слова чиновника приводит издание Ouest-France.
Глава МВД Франции: Россия — наш «главный враг» в информационной войне
AP
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в среду, что Россия является «главным врагом» Парижа на информационном фронте, сообщает Ouest-France.
 
«Россия — на сегодняшний день наш главный враг в информационной войне», — заявил Дарманен, выступая на заседании комитета французского сената по законодательтсву, посвящённом участившимся в стране проявлениям антисемитизма. Министр подчеркнул, что рост антисемитских настроений объясняется «иностранным вмешательством».
 
Как отмечается в материале Ouest-France, французские СМИ на этой неделе сообщали со ссылкой на источники в силовых структурах, что Париж считает состоявшуюся в октябре прошлого года акцию, в ходе которой на нескольких зданиях в парижском регионе неизвестные нарисовали звёзды Давида, операцией российских спецслужб.
 
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источник
Ouest-France Франция Европа
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