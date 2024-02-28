Глава МВД Франции: Россия — наш «главный враг» в информационной войне

01:52
Axios: США рассматривают возможность доставки помощи Газе самолётами ВВС
США рассматривают возможность доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа с помощью военных самолётов, поскольку делать это наземным путём становится всё более затруднительно.
01:45
МЧС: во Владимирской области тушат пожар на мебельном производстве
Пожар площадью 800 кв. м тушат на мебельном производстве во Владимирской области.
01:28
Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа о пересмотре решения о его иммунитете
Верховный суд США согласился рассмотреть ходатайство экс-президента страны Дональда Трампа с требованием пересмотра решения апелляционного суда об отсутствии у него иммунитета от юридического преследования.
01:18
Сальдо: попытки ВСУ закрепиться на левобережье Днепра обречены на провал
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью ТАСС, что попытки украинской армии закрепиться на левом берегу Днепра обречены на провал и приведут к дополнительным жертвам среди ВСУ.
01:05
VRT: бывшие военные и силовики тренируются в Польше для переворота в Белоруссии
Члены террористической организации BYPOL, близкие к белорусской оппозиции, обучаются на полигонах в Польше, чтобы осуществить военный переворот в Белоруссии.
01:00
Врач Болибок рассказал, как выявить редкое заболевание
Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о том, как выявить редкое заболевание.
00:56
Гол Каземиро вывел «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и пробился в 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
00:52
«Интер» разгромил «Аталанту» в матче Серии А
«Интер» одержал разгромную победу над «Аталантой» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:50
Al Manar: при ударе Израиля по жилому дому на юге Ливана погибли два человека
Два человека погибли в результате израильского удара по жилому дому на юге Ливана.
00:46
Заключение терапевта: Байден может продолжать исполнять обязанности президента США
Американский лидер Джо Байден в состоянии продолжать исполнять обязанности президента США, следует из заключения терапевта Кевина О'Коннора по итогам медобследования.
00:43
В МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России к ОИ-2024 не будет
Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России к летним Олимпийским играм в Париже от 8 декабря 2023 года являются окончательными.
00:41
Депутат Луговой: Сырский не был общительным и старался не выделяться
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время учёбы в Москве старался не выделяться, был скрытным, усидчивым и исполнительным.
00:34
Гол Галлахера помог «Челси» обыграть «Лидс» в матче 1/8 финала Кубка Англии
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии.
00:29
Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический план «нападения» России на НАТО
Немецкий журнал Bild опубликовал четырёхэтапный теоретический сценарий нападения России на НАТО, ссылаясь на представленный парламенту правительственный документ.
00:20
Миранчука заменили в матче 21-го тура Серии А с «Интером»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменён в матче 21‑го тура чемпионата Италии с «Интером».
00:19
Politico: в конгрессе США достигли соглашения по финансированию правительства
Конгресс США достиг договорённостей, позволяющих не допустить приостановку работы федерального правительства из-за прекращения финансирования.
00:14
Белый дом: врачи не проверяли умственные способности Байдена в рамках медосмотра
Регулярный медицинский осмотр, который президент США Джо Байден прошёл в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, не включал проверку умственных способностей американского лидера. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
00:09
Число деловых туристов в Петербурге достигло 1,2 млн в 2023 году
Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург с деловыми целями в 2023 году, достигло 1,2 млн, что на 24% больше, чем в 2022-м.
00:09
Байден: медобследование не выявило ничего нового
Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового.
00:05
В полиции Кургана рассказали об использовании видеокамер для раскрытия преступлений
Начальник полиции УМВД России по Кургану Дмитрий Игошин принял участие в заседании гордумы.
00:04
В США не смогли казнить 73-летнего преступника Томаса Крича
В штате Айдахо не смогли казнить 73-летнего маньяка Томаса Юджина Крича.
00:02
R10 Team USA и Liga Pro Team встретятся в финале фиджитал-баскетбола на Играх Будущего
Завершились все матчи стадии полуфинала турнира по фиджитал-баскетболу со Сбером на Играх Будущего.
00:01
В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для усыновителей
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительный отпуск для граждан, получивших заключение о праве быть усыновителями. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
00:00
Группу украинских диверсантов уничтожили на Тендровской косе в Херсонской области
Группа украинских диверсантов уничтожена при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
00:00
В Магнитогорске задержали подозреваемого в совершении убийства в 2001 году
В Магнитогорске задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства в 2001 году.
23:55
В Пермском крае построили и отремонтировали более 90 объектов образования с 2019 года
В Пермском крае построили и капитально отремонтировали более 90 объектов образования с 2019 года. Это школы, детсады, корпуса и мастерские для техникумов и колледжей.
23:52
Шольц заявил, что НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине
Североатлантический альянс не является и не станет стороной конфликта на Украине. С заявлением об этом выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
23:50
В Ханты-Мансийске расселят 22 аварийных дома в 2024 году
В Ханты-Мансийске планируют расселить 22 аварийных дома в 2024 году.
23:49
Российский xGod выиграл фиджитал-турнир по CS2 на Играх Будущего
Российский коллектив xGod одержал победу на фиджитал-турнире CS2 + лазертаг на Играх Будущего.
23:46
В Курганской области обсудили подготовку к паводковому сезону
В Курганской области прошло совещание комиссии по ЧС из-за данных о возможных паводках в регионе, заявил губернатор Вадим Шумков.
23:45
«СТРАНА.ua»: взрыв прогремел в Полтавской области Украины
Взрыв произошёл в Миргороде Полтавской области Украины. Информацию об этом предоставило украинское издание «СТРАНА.ua».
23:42
В Челябинском зоопарке проснулся бурый медведь Малыш
В Челябинском зоопарке заявили о пробуждении бурого медведя Малыша после зимней спячки.
23:38
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2027 году пройдёт в Пекине
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2027 году состоится в Пекине (Китай).
23:38
США пристально отслеживают ситуацию в Приднестровье
Соединённые Штаты пристально отслеживают текущую ситуацию в Приднестровье и действия России в регионе. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
23:27
TchadOne: двоюродный брат президента Чада и лидер оппозиции мёртв
Лидер оппозиционной «Социалистической партии без границ» (PSF) и двоюродный брат президента переходного периода Чада Махамата Идриса Деби Яя Дилло погиб. Об этом со ссылкой на источники сообщает TchadOne.
23:27
В ЯНАО начался конкурс профессионального мастерства преподавателей языков коренных народов
В Салехарде начался окружной конкурс профессионального мастерства педагогов, преподающих языки коренных малочисленных народов Севера.
23:20
Rotor International покинул турнир по фиджитал-футболу на Играх Будущего
Завершились матчи 1/8 финала по дисциплине «Газпром фиджитал-футбол» на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
23:17
Инвестстратег Бахтин прокомментировал укрепление курса рубля
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал укрепление курса рубля.
23:13
Новак назвал стабильной ситуацию на мировом нефтяном рынке
Текущая ситуация на мировом нефтяном рынке является стабильной. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
23:12
Ветеринар Руденко рассказал об особенностях кормления домашних кошек
Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета «Росбиотех» Андрей Руденко рассказал, какие существуют особенности кормления домашних кошек.
23:05
Fire Flux Esports вышла в четвертьфинал турнира MLBB на Играх Будущего
Завершились все матчи 1/8 финала турнира по YOTA фиджитал-MOBA MLBB на Играх Будущего.
23:04
Пенсионер насмерть сбил школьницу на «зебре» в Ленобласти, возбуждено дело
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Ленинградской области, где 77-летний водитель иномарки насмерть сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.
23:02
Специалист Якупова рассказала о критериях выбора банка
Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова рассказала, какие критерии стоит учитывать при выборе банка.
22:55
Специалист Синяков дал советы по безопасной зарядке смартфонов
Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков рассказал, как безопасно заряжать смартфоны.
22:53
Загитова: я сама клонировала дерево и буду смотреть, как оно растёт
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от поездки в Альметьевск.
22:49
Посол: Россия разочарована риторикой МИД Аргентины по конфликту на Украине
Российская сторона выразила удивление и разочарование в связи с распространением МИД Аргентины тезисов украинской пропаганды. Об этом заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
22:43
Отоларинголог Зайцев рассказал о причинах боли в горле в весенний период
Врач-оториноларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему весной может болеть горло.
22:39
Травматолог Чекан рассказал о влиянии длительного вождения авто на здоровье
Ведущий специалист сети клиник «Семейная», травматолог-ортопед Евгений Чекан рассказал, к каким заболеваниям может привести длительное вождение автомобиля.
22:38
«Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» за выход в полуфинал Кубка Англии
Футболисты «Манчестер Сити» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.
22:35
TchadOne: группа военных пытается взять под контроль дворец президента в Чаде
Группа людей в военной форме пытается установить контроль над президентским дворцом в столице Республики Чад — городе Нджамене. Об этом сообщает TchadOne.