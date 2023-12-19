Недопустимая провокация: Ouest-France о реакции России на вступление Финляндии в НАТО

Финляндия долгое время сохраняла свой нейтральный статус по отношению к России, но с февраля 2022 года всё изменилось, пишет Ouest-France. Теперь она вступает в НАТО, что в России считают «недопустимой провокацией». И Россия отвечает взаимностью, увеличивая своё военное присутствие в регионе.

«Между Россией и Финляндией больше ничего хорошего не происходит», — пишет Ouest-France. В течение нескольких недель между двумя странами всё сильнее нарастает напряжённость. В четверг Финляндия объявила, что снова закроет всю свою восточную границу до середины января из-за наплыва мигрантов. Там считают эту проблему «вопросом национальной безопасности», ведь население Финляндии всего 5,5 млн человек.

Со своей стороны, президент России Путин заявил, что усилит российское военное присутствие на северо-западе страны: «Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определённые воинские подразделения».

Отношения между двумя соседями значительно ухудшились с февраля 2022 года. Обеспокоенная своей безопасностью, Финляндия решила вступить в НАТО, и это не осталось без реакции России. Кремль считает присоединение соседа к альянсу угрозой собственной национальной безопасности, ведь в таком случае на территории Финляндии может появиться американская военная техника. Тем более учитывая соглашение между Финляндией и США о сотрудничестве в сфере обороны, которое предоставит американцам доступ к 15 военным базам.

Финляндия обвиняет своего восточного соседа в том, что Россия намеренно пускает мигрантов к их границе, чтобы дестабилизировать Хельсинки в отместку за членство в НАТО. С начала августа в Финляндию пытались попасть через границу с Россией около 1000 просителей убежища в основном из Сомали, Ирака, Сирии и Йемена. Россия же это отрицает.

Однако Финляндия напоминает, что подобные ситуации уже были в прошлом. Поэтому Финляндия решила построить на границе огромный забор протяжённостью 200 км. Однако пока что этот железный занавес протянулся всего на 3 км.

Тут сказывается и длинная и сложная история отношений между двумя странами. Автор статьи отмечает, что в последние годы Россия любила представлять Финляндию как «хорошего соседа», но по-прежнему периодически то нарушала её воздушное пространство, то проводила кибератаки.

Вступление Финляндии в НАТО стало «недопустимой провокацией» для России, поскольку положило конец её 75-летнему нейтралитету. В конце 1940-х годов Советский Союз не присоединил её территории, но получил взамен гарантии, что эта страна будет строго нейтральной. «Поэтому Хельсинки старались не противостоять своему могущественному соседу. Отношение изменилось, когда они решили поддержать Украину в её войне против России и вступить в НАТО», — пишет автор статьи.

Неизвестно, насколько далеко может зайти эта напряжённость, отмечает Ouest-France. Ситуация вызывает сильные опасения и за пределами этих двух государств. Так, на опасность обострения напряжения обратил внимание и генсек НАТО Йенс Столтенберг.