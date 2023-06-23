CNN: глава МОК осудил власти Украины и России за отказ пойти на компромисс ради спорта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал позицию российских и украинских властей и подчеркнул, что их «диаметрально противоположные» взгляды и отказ от поисков компромисса мешают участию спортсменов в международных соревнованиях. По его словам, Москва хочет, чтобы МОК игнорировал военные действия, в то время как Киев требует полностью изолировать всех, у кого есть российский и белорусский паспорт, угрожая бойкотом. Всё это никак не помогает решению проблемы, подчеркнул Бах.

Россия и Украина занимают «диаметрально противоположные» позиции в отношении возможного участия спортсменов под нейтральным флагом в международных соревнованиях, сообщает CNN. Это противоречит олимпийской миссии и мешает достичь компромисса, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время своего выступления на 140-й сессии МОК.



В марте этого года МОК подвергся критике после того, как выступил с рекомендациями относительно варианта, позволяющего российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, несмотря на продолжающуюся спецоперацию на территории Украины, напоминает CNN. Окончательное решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не было принято, и глава МОК раскритиковал украинские и российские власти за отказ пойти на компромисс ради спорта.



«Несмотря на то что мы предложили рабочий путь для достижения прогресса при помощи рекомендаций, основанных на общих ценностях, мы по-прежнему сталкиваемся с двумя непримиримыми позициями», — пояснил Бах в четверг, выступая на заседании МОК, проходившем в дистанционном формате. По его словам, Москва хочет, чтобы МОК игнорировал военные действия, в то время как Киев требует полностью отстранить любых участников, у кого есть российский и белорусский паспорт.



Российская сторона обвиняет МОК в отказе от политического нейтралитета и слишком «жёстких» условиях, которые Москва называет «неприемлемыми, унизительными и дискриминационными», хотя при этом сама организует «полностью политизированные спортивные соревнования», заявил Бах.



«У нас также есть украинская сторона, которая осуждает нас за то, что мы «на стороне России». Их правительство настаивает на «полной изоляции» всех россиян и белорусов», — также рассказал глава МОК. По словам Баха, Киев даже требует ввести запрет на участие спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями из России и Белоруссии в текущих Специальных Олимпийских играх.



Глава МОК раскритиковал правительство Украины за «санкции против собственных спортсменов» после того, как в марте Киев решил бойкотировать олимпийские квалификационные соревнования, в которых участвуют россияне. «Трудно понять, почему украинское правительство лишает собственных спортсменов возможности пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже», — отметил Бах.



«Любая из этих позиций диаметрально противоположна нашей миссии и Олимпийской хартии», — подчеркнул президент Международного олимпийского комитета. Он также напомнил, что главный принцип олимпийского движения — способствовать поддержанию мира «через объединяющую миссию спорта», и осудил любые вооружённые конфликты, сообщает CNN.