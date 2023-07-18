Times: МОК исключил Лондон из кандидатов на проведение олимпийской квалификации из-за позиции по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет исключил Лондон из числа кандидатов на проведение отборочных турниров к летней Олимпиаде-2024 из-за требований правительства Великобритании к российским и белорусским спортсменам, пишет The Times. В МОК сочли, что, если ради выступления на соревнованиях россиянам и белорусам придётся подписывать декларацию о нейтралитете, это может поставить их в сложное положение на родине.

Лондон не сможет принять квалификационные турниры к Олимпийским играм 2024 года в Париже из-за позиции британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов, сообщает The Times.

Как сообщает издание, Международный олимпийский комитет рассматривал Лондон в качестве кандидата на проведение отборочных турниров по брейкингу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX в июне следующего года. Однако исполнительный комитет МОК проинформировал Британскую олимпийскую ассоциацию о том, что столица Великобритании исключена из числа претендентов на проведение олимпийской квалификации.

Решение МОК связано с тем, что британское правительство настаивает на том, что, если российские и белорусские спортсмены хотят выступить на соревнованиях в Великобритании, они должны подписать декларацию о нейтралитете и согласиться не поддерживать спецоперацию на Украине и президента России Владимира Путина. Эти спортсмены также не могут принимать государственное финансирование.

В МОК сочли, что подобные заявления могут поставить спортсменов в сложное положение, когда они вернутся на родину. Международный комитет ранее рекомендовал допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда требований: например, спортсмены не должны быть связаны с российской армией и не могут делать заявления в поддержку спецоперации на Украине.

В Великобритании заявили, что крайне разочарованы решением МОК. «Это особенно огорчает британских спортсменов, которые теперь лишены возможности побороться за попадание в Париж на глазах у поддерживающих их зрителей на родине», — отметили в Британской олимпийской ассоциации.

По данным The Times, британские спортсмены рассчитывали не только на поддержку своих болельщиков, но и на привлечение новых зрителей к новым олимпийским видам спорта, ориентированным прежде всего на молодёжную аудиторию.

При этом до сих пор неясно, подписывали ли подобные декларации о нейтралитете российские и белорусские теннисисты, которые выступали на Уимблдонском турнире. Представители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета заявили, что ситуация с декларациями «прошла гладко», однако позже один из источников сообщил, что игроки согласились выступить в нейтральном статусе, но не подписывали декларации.