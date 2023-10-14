NTD: клопы могут стать главным «сувениром» парижской Олимпиады

Нашествие клопов в столице Франции стало для парижан серьёзной проблемой, ведь всего через девять месяцев город должен принимать Олимпийские игры. Как передаёт NTD, французы теперь опасаются, что из-за Олимпиады ситуация может усугубиться. Кроме того, есть опасения, что туристы могут распространить клопов и в другие страны.

Это то, что действительно беспокоит парижан. В соцсетях и ток-шоу говорят про нашествие клопов в столице Франции. Чиновники по этому поводу даже провели экстренное совещание, ведь всего через девять месяцев город должен принимать Олимпийские игры.

Но стоит ли волноваться жителям и гостям города?

Эксперты отмечают, что клопы стали массово размножаться, поскольку запретили мощные инсектициды из-за их вреда для здоровья. При этом насекомые выработали устойчивость к более мягким химикатам. Подлило масла в огонь и то, что после пандемии в страну хлынули туристы.

Впрочем, проблема для столицы Франции не нова.

НИКОЛЯ РУ ДЕ БЕЗЬЕ, консультант по борьбе с вредителями: Клопы во Франции размножаются давно, это старое явление, оно началось более десяти лет назад. Мы наблюдаем, что популяция клопов удваивается каждые пять лет. Конечно, это весьма тревожно. И прямо сейчас также это раздувают СМИ. Люди очень этим напуганы.

Клопов находят даже в поездах и другом общественном транспорте. Теперь для их обнаружения привлекают служебных собак.

От правительства звучат призывы к действию. Даже премьер-министр Франции Элизабет Борн недавно выразила обеспокоенность.

ЭЛИЗАБЕТ БОРН, премьер-министр Франции: Нашествие дома может стать адом для тех, кто там живёт. А средства борьбы с насекомыми иногда слишком дорогие. В этом вопросе не должно быть разделения. Надо действовать сообща.

Некоторые французы теперь опасаются, что из-за Олимпиады ситуация может усугубиться.

НИКОЛЯ РУ ДЕ БЕЗЬЕ: После Игр у парижан может остаться своеобразный сувенир, когда клопов станет намного больше.

Кроме того, есть опасения, что туристы могут распространить клопов и в другие страны.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.