Le Parisien: румынские фанаты вывесили флаг ДНР и скандировали «Путин» во время матча с Украиной

Болельщики сборной Румынии по футболу скандировали имя президента России Владимира Путина в ходе матча чемпионата Европы против команды Украины, передаёт Le Parisien. Также сообщается, что «довольные» фанаты вывесили на своей трибуне флаг ДНР, желая спровоцировать украинских оппонентов.

В понедельник в Мюнхене прошёл матч группового этапа Евро-2024 между сборными Румынии и Украины, который завершился разгромной победой Румынии со счётом 3:0. Как сообщает Le Parisien, «воодушевлённые» хорошей игрой своей сборной, румыны настойчиво скандировали имя президента России во время встречи, вероятно, желая задеть и без того расстроенных соперников.

«Довольные победой своей команды, румынские болельщики начали скандировать имя президента России Владимира Путина, чтобы спровоцировать своих украинских оппонентов», — пишет издание. Более того, по некоторым данным, на румынских трибунах также был замечен флаг Донецкой народной республики*.

Ранее представители УЕФА заявили, что на время Евро-2024 пронос российских флагов будет запрещён на все матчи сборной Украины.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).