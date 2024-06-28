Сотрудники Бербок под следствием: тысячи мигрантов попали в Германию по поддельным документам

00:26
Антонов: США хотят разлада между представителями различных этносов и религий в России
Вашингтонская администрация тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в России и спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий.
00:19
Кабулов: Запад вмешивается в выборы президента Ирана через свою агентуру
Страны Запада вмешиваются в выборы президента Ирана через свою агентуру, но пока не имеют успеха.
00:14
NBC: ВС США перемещают силы к Израилю и Ливану для эвакуации в случае эскалации
ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением «Хезболла».
00:11
Гутерреш: Россия остаётся фундаментальной основой работы ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, что Россия остаётся фундаментальной основой работы организации.
00:07
Первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортёров
Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа пройдут без зрителей и репортёров в студии.
00:00
Россельхознадзор подтвердил возможность ввоза яблок и женьшеня из КНДР
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о возможности импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках.
23:59
«РБ Спорт»: «Краснодар» находится в продвинутых переговорах с «Истанбулом» по Дуарте
Защитник «Истанбула» Леонардо Дуарте может перейти в «Краснодар».
23:57
МАГАТЭ: угрозы для ЗАЭС после уничтожения поста радконтроля отсутствуют
Безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) не пострадает из-за уничтожения поста радиационного контроля. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
23:51
Байден не планирует помиловать Ассанжа
Президент США Джо Байден не планирует помиловать основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
23:51
Тренер Румынии возмущён подозрениями о договорённости со Словакией сыграть вничью на Евро
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Иорданеску высказался о подозрениях, что игроки сыграли вничью с командой Словакии на Евро-2024 по договорённости.
23:43
В Боливии задержали 17 причастных к попытке госпереворота
Полицейские в Боливии произвели задержание 17 человек, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота в стране.
23:43
Россиянку Вяхиреву признали одной из лучших гандболисток в Европе
Европейская федерация гандбола (EHF) включила россиянку Анну Вяхиреву в символическую сборную сезона-2023/24.
23:38
Неизвестные пытались выманить у севастопольцев фото и видео атаки ВСУ на город
Неизвестные пытались выманить у жителей Севастополя фото и видео атаки ВСУ на город, представляясь, в том числе, сотрудниками российских спецслужб, заявила глава Центра управления регионом Надежда Бохан.
23:34
COPE: Ямаль получил среднее образование во время Евро-2024
Игрок сборной Испании Ламин Ямаль получил обязательное среднее образование (ESO) во время Евро-2024.
23:32
Преступную группу в Дагестане создал сын бывшего главы Сергокалинского района
Создателем преступной группы, организованной для совершения терактов в Дагестане, выступил Осман Омаров — сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
23:27
Bild: игроки сборной Германии отдадут часть призовых за Евро на помощь бездомным
Футболисты сборной Германии отдадут часть призовых за чемпионат Европы на благотворительность.
23:14
Вице-премьер Украины Свириденко: 40% экономики страны находится в тени
Порядка 40% экономики Украины находится в тени. Как заявила первый заместитель премьер-министра — министр экономики страны Юлия Свириденко, в особенности это касается экспорта зерновых и другой сельхозпродукции.
23:13
В «Бетисе» рассказали о переговорах со «Спартаком» по Жозе
Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо рассказал о переговорах со «Спартаком» по трансферу нападающего Виллиана Жозе.
23:12
ВС России ударили по расчёту HIMARS, который атаковал Крым
В подполье сообщили об ударе по району сёл Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Крым.
23:00
Пловец Сомов сохраняет шанс получить приглашение от МОК на Олимпиаду в Париже
Российский пловец Евгений Сомов сообщил, что сохраняет шанс получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на предстоящие Игры.
22:59
МВФ: США будет политически трудно снизить госдолг и бюджетный дефицит
США будет политически трудно снизить бюджетный дефицит и госдолг, но сейчас подходящее время для начала работы над этим, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
22:45
WhoScored назвал Шотландию худшей командой Евро-2024
Статистический сайт WhoScored составил рейтинг сборных по итогам группового этапа чемпионата Европы в Германии.
22:44
Госдеп: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР на фоне её сближения с Россией
Усилия Соединённых Штатов, направленные на сдерживание КНДР, будут удвоены в связи с развитием её партнёрства с Россией. Вашингтон попытается ужесточить санкции, целью которых является торговля между Москвой и Пхеньяном.
22:38
В Севастополе посоветовали жителям иметь при себе жгут для помощи при обстреле
Жителям Севастополя губернатор Михаил Развожаев посоветовал иметь при себе жгут на случай, если необходимо будет оказать помощь себе или другим при ранении во время обстрела.
22:30
Претендент на пост премьера Франции заявил, что не отправит войска на Украину
Лидирующий в рейтингах перед досрочными выборами в парламент Франции глава правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил об отсутствии у него намерений отправлять войска на Украину.
22:29
Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия).
22:19
МО: беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к Су-35 ВКС России над Сирией
Опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper «коалиции» во главе с США с самолётом Су-35 ВКС России произошло в небе над Сирией. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
22:19
В Кургане 221 выпускник окончил школу с медалью
В Кургане подвели итоги минувшего учебного года. Выяснилось, что в городе 221 медалист, из них 138 — золотые медалисты, а 83 — серебряные. Кроме того, 19 выпускников школ набрали 100 баллов на ЕГЭ.
22:18
В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от покупных салатов и тортов в жару
В Роспотребнадзоре по Тюменской области предупредили жителей, что в летний период возрастает риск отравления некоторыми продуктами.
22:18
Стоматолог Сумцова: привычка грызть твёрдые предметы может испортить прикус
Врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова рассказала, что некоторые привычки могут испортить прикус, а также привести к преждевременному выпадению зубов.
22:18
В ХМАО студентов-очников из многодетных семей обеспечат бесплатным питанием
Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа на заседании парламента приняли закон о бесплатном питании для студентов 18—23 лет из многодетных семей, обучающихся на очном отделении.
22:18
Первый этап благоустройства парка «Сокольники» начался в Москве
В Москве стартовал первый этап благоустройства и реабилитации территории парка культуры и отдыха «Сокольники» в Восточном административном округе.
22:18
Врач Данилова: людям после инсульта нужна специальная летняя обувь
Врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова рассказала, что людям с заболеваниями стоп и некоторыми неврологическими расстройствами не рекомендуется носить обувь с очень тонкой подошвой и без какой-либо амортизации и каркаса.
22:17
Специалист Чашина рассказала, как охлаждать автомобиль в летних поездках
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина в период летних автопутешествий посоветовала позаботиться о том, чтобы температура в салоне авто была комфортной даже в жару.
22:17
В США заявили, что российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите
Космическое командование Вооружённых сил США заявило, что российский спутник «Ресурс-П» распался на околоземной орбите.
22:16
Воробьёв поздравил выпускников подмосковных школ, набравших по 300 баллов на ЕГЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил выпускников, набравших по 300 баллов по результатам ЕГЭ.
22:15
Педиатр Фатхуллина посоветовала не давать детям консервированные грибы
Педиатр НИКИ детства Минздрава Московской области Ирина Фатхуллина рекомендовала не вводить в детский рацион грибы до возраста 8—10 лет.
22:15
Агент: сомневаюсь, что Джикия продолжит карьеру в России
Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о будущем клиента.
22:06
В РЖД сообщили об укладке нового пути на месте схода вагонов в Коми
Процесс укладки нового пути ведётся на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми, где произошёл сход вагонов с рельсов.
22:02
Суд арестовал сообщника ликвидированных боевиков в Дагестане
В Дагестане арестовали сообщника ликвидированных боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте.
22:00
Сборной Грузии передадут около €10 млн за выход из группы на Евро-2024
Почётный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поздравил сборную страны с выходом из группы на чемпионате Европы — 2024.
21:50
Прохожий, заменивший убитого полицейского в Дагестане, работал водителем
Прохожим, который заменил убитого боевиками полицейского в Махачкале, оказался 63-летний Абакар Алиев — как выяснил RT, раньше он работал водителем в строительной компании.
21:46
«РБ Спорт»: «Ростов» согласовал трансфер Саравии из «Пеньяроля»
«Ростов» подпишет контракт с полузащитником Родриго Саравией, права на которого принадлежат уругвайскому «Пеньяролю».
21:44
Экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко подтвердил, что к нему пришли с обыском
Гражданин Украины Кирилл Тимошенко, ранее занимавший должность заместителя главы офиса Владимира Зеленского, подтвердил информацию о проводимых у него обысках.
21:41
Губернатор Севастополя допустил новые удары ВСУ по городу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев допустил новые атаки ВСУ на город, так как киевский режим, по его словам, потерял всякие ограничители.
21:34
Фюллькруг подарил футболку с автографом фанату, которому сломал руку на Евро
Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг принёс извинения болельщику, которому случайно сломал руку.
21:28
Троих раненных при терактах в Дагестане полицейских отправили в клиники Москвы
Трое полицейских, получивших ранения во время терактов в Дагестане, будут проходить лечение в клиниках Москвы. Их уже доставили в столицу на самолёте.
21:20
Источник: Испания направит 313 полицейских в Париж для усиления безопасности во время ОИ
Испания направит более 300 полицейских и сотрудников гражданской гвардии в Париж для усиления безопасности во время Олимпийских игр.
21:16
Посол: договор о сотрудничестве между Россией и Ираном «на финишной прямой»
Работа над договором о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном идёт успешно, процесс подписания документа находится «на финишной прямой». С соответствующим заявлением выступил российский посол в Тегеране Алексей Дедов.
21:04
Экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет
Бывший баскетболист Николай Хряпа скончался в возрасте 45 лет.