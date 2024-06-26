Fox Business: Америка видит последствия пагубной политики Байдена в отношении мигрантов

За последние годы в Соединённых Штатах значительно увеличилось количество преступлений, совершаемых мигрантами. Виной тому политика действующей администрации, которая позволяет нелегалам без особых препятствий проникать в страну и совершать различные правонарушения, рассказал Fox Business бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Посмотрите на эти кадры: при президенте Байдене резко возросло число преступлений, совершаемых мигрантами. Со мной на связи бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.

Чед, почему мы не можем пресечь проникновение преступников в страну? А если уж мы их задерживаем, то почему отпускаем на свободу?

ЧЕД ВУЛФ, бывший и.о. министра внутренней безопасности США: Хороший вопрос. Думаю, главный ответ на него заключается в том, что большинство пересекающих границу не задерживают в принудительном порядке до момента установления их личности, а также того, с какой целью они хотят попасть в США.

Вместо этого в течение последних трёх с половиной лет при президенте Байдене проводится политика «поймай — отпусти на свободу». Это означает, что пограничная служба задерживает этих лиц, но службе иммиграционного и таможенного контроля дано распоряжение впускать их в страну.

И, таким образом, людей с дурными, гнусными намерениями впускают в страну; они попадают в американское общество и совершают опасные действия где бы то ни было: в Хьюстоне, Джорджии, Мэриленде и так далее. Мы видим губительные последствия такой политики.

Дата публикации 24 июня 2024 года.