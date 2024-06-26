Fox Business: Америка видит последствия пагубной политики Байдена в отношении мигрантов
СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Посмотрите на эти кадры: при президенте Байдене резко возросло число преступлений, совершаемых мигрантами. Со мной на связи бывший исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф.
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