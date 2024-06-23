NewsNation: под видом мигрантов в США проникают экстремисты из Таджикистана
ЭЛИЗАБЕТ ПРАНН, ведущая NewsNation: Как известно, имел место резкий скачок в том, что касается числа нелегальных мигрантов из Таджикистана. Восемь мужчин из этой страны, имеющие связи с ИГИЛ*, были арестованы в крупнейших городах страны после того, как они пересекли границу.
С нами на связи ведущая NewsNation Хена Доба, которая поделится с нами подробностями об этой ситуации в Нью-Йорке, где были осуществлены некоторые из этих арестов. Что ж, Хена, эти аресты крайне встревожили людей — особенно, учитывая, что сейчас лето, время для поездок, мы все проводим много времени не дома. И многим людям сейчас страшновато.
Ссылки по теме
-
WSJ: недоверие американской глубинки аукнется Байдену на выборах
-
Ещё не французы, но уже не алжирцы: мигранты не хотят ассимилироваться в Европе
-
«Предвыборный камуфляж» — сенатор США раскритиковал новый закон Байдена об ограничении миграции
-
NewsNation: мигранты заполонили Нью-Йорк, и местные жители сыты по горло наплывом понаехавших