NewsNation: под видом мигрантов в США проникают экстремисты из Таджикистана

Соединённые Штаты столкнулись с рекордным ростом нелегальных мигрантов из Таджикистана. Причём восемь граждан этой страны были арестованы после пересечения американо-мексиканской границы за связи с джихадистской организацией, передаёт NewsNation.

ЭЛИЗАБЕТ ПРАНН, ведущая NewsNation: Как известно, имел место резкий скачок в том, что касается числа нелегальных мигрантов из Таджикистана. Восемь мужчин из этой страны, имеющие связи с ИГИЛ*, были арестованы в крупнейших городах страны после того, как они пересекли границу.

С нами на связи ведущая NewsNation Хена Доба, которая поделится с нами подробностями об этой ситуации в Нью-Йорке, где были осуществлены некоторые из этих арестов. Что ж, Хена, эти аресты крайне встревожили людей — особенно, учитывая, что сейчас лето, время для поездок, мы все проводим много времени не дома. И многим людям сейчас страшновато.

ХЕНА ДОБА, ведущая NewsNation: И у них на это есть все основания. Здравствуйте, Элизабет. Всем доброе утро. Так вот, судя по всему, эти восемь мужчин добрались до точки въезда, и при этом проверка в их отношении показала отсутствие судимостей — и от этого ситуация становится ещё страшнее.

Однако, по данным Центра иммиграционных исследований, мужчины планировали теракт-взрыв. Это были граждане Таджикистана, действующие в качестве членов террористической группировки «ИГИЛ-К». Это название наверняка покажется вам знакомым — именно она совершила нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл» в марте. Мы это подробно освещали. В результате этой атаки погибли 145 человек и ещё сотни были ранены. И существуют опасения, что подобное может произойти и здесь, в США.

Несмотря на нынешнее ужесточение мер на границе со стороны президента Байдена, поток мигрантов всё равно продолжается, и число людей из Таджикистана значительно выросло. Давайте посмотрим на эти цифры. Как сообщается, начиная с 2020-го их число составило более 1500 — и 500 человек приходится на один только этот год, Элизабет. Надо сказать, что до этого, общая цифра за 14 лет, по оценкам, составляла всего 26 человек. А теперь всего за последние 12 месяцев сюда прибыли сотни... И это немного тревожит.

Дата публикации 21 июня 2024 года.





* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.