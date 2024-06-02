NewsNation: мигранты заполонили Нью-Йорк, и местные жители сыты по горло наплывом понаехавших

Преступность, праздношатающиеся, ночующие на улицах... Кризис с мигрантами стал обыденностью в Нью-Йорке, сообщает NewsNation. Почти половина жителей отмечают, что этот кризис сильно ухудшил качество жизни. Теперь по новым правилам срок пребывания мигрантов в мегаполисе ограничен. И они судорожно ищут себе жильё, чтобы не покидать «большое яблоко».

ВЕДУЩАЯ: Мигранты в Нью-Йорке судорожно ищут жильё, поскольку в городе начинает действовать новое правило, ограничивающее время их пребывания в приютах. Мигранты без детей должны покинуть гостиницы и приюты через 30 дней, у мигрантов в возрасте от 18 до 23 лет есть 60 дней, и срок может быть продлён, если они докажут наличие уважительных причин. На городском попечении сейчас живёт примерно 65 тысяч мигрантов, многие из которых — семьи с детьми.

Что об этой ситуации думают жители и гости Нью-Йорка? Согласно свежему соцопросу, ньюйоркцы весьма остро ощущают воздействие кризиса с мигрантами: по словам 45% опрошенных, он в значительной степени сказался на качестве их жизни; о том, что кризис никак на нём не отразился, заявляют 8%.

С нами на связи — Вики Паладино, член городского совета Нью-Йорка. Спасибо, рады видеть вас вновь. Можете ли вы описать, что вы чувствуете и видите, учитывая, что 45% говорят, что всё это влияет на качество жизни? Как выглядит ситуация?

ВИКИ ПАЛАДИНО, член городского совета Нью-Йорка: Выглядит так, что эти люди заполонили улицы, проблема у нас серьёзная, это продолжается уже год. Говорить о том, как это сказалось на качестве нашей жизни, излишне — мы в этом живём. Преступность (самая главная беда), праздношатающиеся, ночующие на улицах. У нас есть дети, которые ходят в школу, а мы им даём 1300 долларов в месяц. Среднестатистический житель Нью-Йорка сейчас чувствует себя чужаком в родном городе!

Это затронуло нас во всех отношениях, формах и проявлениях. В том числе экономически. У нас сейчас слушания по бюджету, и мы видим, как на всё урезаются ассигнования: на поддержание в городе чистоты, на парки, образование, библиотеки, — потому что нам приходится заботиться о прибывших в наш город мигрантах. Говорят, что их 180 тысяч, но в действительности их намного больше, чем 180 тысяч. Знаете, они ведут на улицах незаконную торговлю. Ситуация просто ужасная, и среднестатистический житель Нью-Йорка сыт этим по горло.



Дата публикации 29 мая 2024 года.