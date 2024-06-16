Ещё не французы, но уже не алжирцы: мигранты не хотят ассимилироваться в Европе
РАЛЬФ ШОЛЬХАММЕР, австрийский политолог: В случае с Европой и мусульманской иммиграцией меня весьма волнует вот что: я не жду, что приехавший туда афганец или сомалиец немедленно станет австрийцем, начнет танцевать вальс, наденет кожаные штаны и тому подобное. Однако они зачастую — и мы, на мой взгляд, слишком часто это допускаем — они изолируют своих детей от остальных слоев населения.
Они также пытаются помешать интеграции своих детей в [европейское] общество и создают поколение... В частности, это касается Франции. Таким образом появляется поколение молодых людей, которых нельзя назвать ни алжирцами, ни французами. Они находятся где-то посередке, в своего рода чистилище. Они родились во Франции, что делает их французами, но они никогда не были полноценной частью французского общества, поскольку их родители и дедушки-бабушки часто пытаются помешать их социализации. Вот в чем, на мой взгляд, заключается проблема. Вот, что имеется в виду, когда говорят «всё дело в детях».
Дети... Если растешь с кем-то вместе, то действительно становишься своего рода дальтоником. Это на самом деле происходит. Но для этого необходимо дать, в частности, второму поколению все возможные инструменты для ассимиляции. В этом я с вами полностью согласен. Любой человек может стать австрийцем! Вы можете быть черным, можете иметь вьетнамские или ближневосточные корни — это всё равно возможно. Но для этого необходимо создать условия, а, кроме того, они должны этого хотеть. И это вечная тема для дебатов во Франции и других странах. Может, и нет ничего незаконного в том, чтобы облачать вашу дочь в бурку, но тем самым вы не даете этому ребенку, этой женщине интегрироваться в новое общество...
Дата публикации 14 июня 2024 года.