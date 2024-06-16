Ещё не французы, но уже не алжирцы: мигранты не хотят ассимилироваться в Европе

В Европе мигранты не только не пытаются ассимилироваться в общество, но и мешают ассимилироваться своим детям, которые оказываются оторваны от общества, рассуждает австрийский политолог Ральф Шольхаммер в интервью Kim Iversen Show. В результате, например, во Франции появилось целое поколение людей, которые уже не алжирцы, но ещё не французы.

РАЛЬФ ШОЛЬХАММЕР, австрийский политолог: В случае с Европой и мусульманской иммиграцией меня весьма волнует вот что: я не жду, что приехавший туда афганец или сомалиец немедленно станет австрийцем, начнет танцевать вальс, наденет кожаные штаны и тому подобное. Однако они зачастую — и мы, на мой взгляд, слишком часто это допускаем — они изолируют своих детей от остальных слоев населения.

Они также пытаются помешать интеграции своих детей в [европейское] общество и создают поколение... В частности, это касается Франции. Таким образом появляется поколение молодых людей, которых нельзя назвать ни алжирцами, ни французами. Они находятся где-то посередке, в своего рода чистилище. Они родились во Франции, что делает их французами, но они никогда не были полноценной частью французского общества, поскольку их родители и дедушки-бабушки часто пытаются помешать их социализации. Вот в чем, на мой взгляд, заключается проблема. Вот, что имеется в виду, когда говорят «всё дело в детях».

КИМ ИВЕРСЕН, автор канала Kim Iversen Show: Да.

РАЛЬФ ШОЛЬХАММЕР: Потому что, если вы... Отец одного моего близкого друга родом из Египта. И внешне он очень похож на египтянина. Но мы росли вместе, и я отдавал себе отчет в том, что он выглядит как египтянин, только когда мы встречались с новым для него человеком, и этот человек говорил: «У тебя, наверное, интересная биография, ведь ты не похож на типичного австрийца».



Дети... Если растешь с кем-то вместе, то действительно становишься своего рода дальтоником. Это на самом деле происходит. Но для этого необходимо дать, в частности, второму поколению все возможные инструменты для ассимиляции. В этом я с вами полностью согласен. Любой человек может стать австрийцем! Вы можете быть черным, можете иметь вьетнамские или ближневосточные корни — это всё равно возможно. Но для этого необходимо создать условия, а, кроме того, они должны этого хотеть. И это вечная тема для дебатов во Франции и других странах. Может, и нет ничего незаконного в том, чтобы облачать вашу дочь в бурку, но тем самым вы не даете этому ребенку, этой женщине интегрироваться в новое общество...

КИМ ИВЕРСЕН: Верно.

РАЛЬФ ШОЛЬХАММЕР: ...которое вы решили сделать её домом. Простите, что так тараторю, но это так странно. Вы приезжаете из другой страны, возможно, вы делаете это по экономическим причинам и не хотите интегрироваться в новую культуру, это ваше право. Но если вы говорите, что хотите сделать эту страну новым домом для грядущих поколений своей семьи, разве вы в какой-то момент не скажете: «Это значит, я должен позволить своим детям сделать это место своим домом не только с географической, но и с эмоциональной точки зрения»? К сожалению, в некоторых мигрантских сообществах этого так и не происходит.



Дата публикации 14 июня 2024 года.