Создаёт единый фронт против Запада — France 24 о латиноамериканском турне Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки, с которой он надеется создать единый фронт против Запада, передаёт France 24. Так, он уже посетил Бразилию и Венесуэлу, но в планах у него также Никарагуа и Куба.

В Венесуэле Сергей Лавров на дружественной территории. Министр иностранных дел России хочет создать с Каракасом основу для единого фронта против Запада, на который он рассчитывает.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Это сотрудничество на деле помогает укреплять основы наших независимых экономик, не зависящих от капризов и шантажа наших коллег на Западе.

Для продвижения идеи Москвы по созданию многополярного мира российский министр иностранных дел сказал об общем моменте, который связывает две страны, — о западных санкциях.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Я убеждён, что наш опыт будет также полезен нашим венесуэльским друзьям, потому что мы теперь лидируем по количеству санкций.

Накануне в Бразилиа глава российской дипломатии встретился с партнёром, который меньше согласен с его позицией, но всё равно критикует западные санкции и роль Вашингтона в конфликте на Украине. Сергей Лавров и там тоже увидел хороший пример для российской идеи о создании многополярного мира.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: Мы констатируем, что подход России и Бразилии к событиям, которые в настоящее время происходят, созвучны. Нас объединяет общее стремление содействовать в формировании более справедливого, подлинно демократического, полицентричного миропорядка.

После Бразилии и Венесуэлы Сергей Лавров продолжит своё турне по Латинской Америке в странах, у которых натянутые отношения с США. В четверг он будет в Никарагуа, а в пятницу поедет на Кубу.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2023 года.