El Mundo: из-за кризиса в отрасли и политики ЕС — испанские фермеры устроили коллапс на дорогах по всей стране

01:36 Азаров: Залужного пока не уволили, так как в Киеве ждут решения США Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение в эфире телеканала «Соловьев Live», что Владимир Зеленский до сих пор не подписал указ об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, так как ждёт окончательного решения США по этому вопросу.

01:27 Захарова упрекнула экологов Запада в отсутствии помощи косаткам Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители движений в защиту экологии на Западе бездействуют, когда в вопросе спасения застрявших у побережья японского острова Хоккайдо косаток счёт идёт на дни.

01:20 Генерал Скшипчак: в случае конфликта НАТО ликвидирует Калининградскую область Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта России и НАТО она будет ликвидирована.

01:13 Посол Мацегора: Россия и КНДР готовят документ по упрощению въезда для туристов Москва и Пхеньян готовят соглашение о взаимных поездках граждан, чтобы создать наиболее комфортные условия для туристов.

01:09 «Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Мальоркой» в 1/2 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» и «Мальорка» не смогли выявить победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

01:05 Al Akhbar: силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку Израиля на Хомс Средства противовоздушной обороны Сирии отражают израильскую ракетную атаку на провинцию Хомс.

01:02 Anything Liverpool: Клопп готов отказаться от паузы в карьере ради работы в «Барсе» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что после ухода из английского клуба может возглавить «Барселону».

00:54 ГБР сообщило о завершении расследования дела о госизмене против Петра Порошенко Государственное бюро расследований Украины завершило расследование по делу бывшего президента страны Петра Порошенко о госизмене.

00:50 Каррера считает, что Джикия усилил бы любой клуб РПЛ Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что столичной команде не стоит отпускать защитника Георгия Джикию в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

00:46 Sham FM: в сирийском Хомсе слышны звуки взрывов Звуки взрывов были слышны в сирийском городе Хомс.

00:39 Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след» Сафронова Умерла актриса Елена Сафронова, известная по ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор».

00:35 Секретарь СНБО заверил украинцев, что в отставке Залужного нет ничего страшного Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил украинцев в эфире единого украинского телемарафона, что от возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного сразу не произойдёт ничего страшного.

00:30 Березовский: интрига в РПЛ может продержаться до последнего тура Тренер голкиперов армянского клуба «Ноа» Роман Березовский считает, что во второй части чемпионата России петербургский «Зенит» обгонит «Краснодар» и станет основным претендентом на золотые медали.

00:29 Подоляк: отставка Залужного может помочь ВСУ прервать стагнацию на фронте Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову выразил надежду, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя.

00:18 Форвард ХК «Динамо» Уил оценил хет-трик в ворота «Автомобилиста» Нападающий московского «Динамо» канадец Джордан Уил считает, что бело-голубые одержали заслуженную победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом».

00:15 Белый дом отверг слова Карлсона о попытках помешать ему взять интервью у Путина Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала нелепыми утверждения журналиста Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена пыталась помешать ему устроить интервью с президентом России Владимиром Путиным.

00:14 Небензя: боевики Киева «озверели» и проводят теракты почти каждую неделю Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские боевики «озверели» до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают теракты на территории России.

00:07 Пентагон: США продолжают поставки Украине военного оборудования с рынка США продолжают поставки Украине военного оборудования, закупаемого на рынке в рамках программы USAI.

00:01 Небензя: Киев отказался от требования провести международное расследование по Ил-76 Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым российским Ил-76.

00:01 Систему помощи инвалидам в трудоустройстве призвали реформировать в России Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

00:00 Карлсон: администрация Байдена пыталась помешать организовать интервью с Путиным Американский журналист Такер Карлсон признал, что не в первый раз предпринимает попытку встречи с российским президентом Владимиром Путиным, так как прежде ей всячески препятствовали американские власти.

23:59 Reuters: в турецкой Baykar сообщили о строительстве завода в Киеве Турецкая компания Baykar рассказала о строительстве завода по производству беспилотников в Киеве.

23:58 Форвард «Зенита» Сергеев: на первом сборе закладывали выносливость Нападающий «Зенита» Иван Сергеев после товарищеского матча с армянским «Ноа» заявил, что футболисты петербургской команды на вторых сборах в Катаре лучше справляются с нагрузками по сравнению с первым тренировочным лагерем в Абу-Даби (ОАЭ).

23:46 Небензя: цель и время обстрела ВСУ Лисичанска были выбраны не случайно Цель и время удара украинских военных по пекарне в Лисичанске были выбраны не случайно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

23:42 Рыбакова и Махноносов не думают о местах на юниорском ЧР по фигурному катанию Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов заявили, что на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске пытаются показать свой максимум.

23:34 Белый дом: удары ВС России в основном наносятся по военным целям на Украине Удары российской армии в основном приходятся на сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

23:27 Щербакова рассказала, что конкуренция в фигурном катании мотивирует её с Гончаровым Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, заявила, что у неё достаточно мотивации выступать в условиях изоляции российского спорта.

23:26 Небензя: США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому Ил-76 США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому Ил-76 в Белгородской области, у Российской Федерации есть неопровержимые доказательства применения ракетного комплекса Patriot, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

23:20 Сенаторы поддержали кандидатуру Кэмпбелла на место первого замглавы Госдепа Американские сенаторы поддержали кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность первого замглавы Госдепартамента вместо Виктории Нуланд.

23:07 Надеждин признал наличие брака в подписях, сданных в ЦИК для регистрации на выборах Политик Борис Надеждин признал, что в подписях, сданных в ЦИК для его регистрации на выборах президента, много брака. Об этом он заявил в беседе с работниками своего штаба. Видео встречи оказалось в распоряжении RT.

23:07 «Укринформ»: за убийствами Татарского и Кивы стояла СБУ За убийствами военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы стояла Служба безопасности Украины. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в СБУ.

23:07 Призовой фонд боя за пояс IBA Атаев — Альфонсо составит $0,5 млн Стала известна сумма призового фонда титульного поединка в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» между россиянином Шарабутдином Атаевым и азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо Домингесом.

23:01 Посольство России: Трюдо стоит за приглашением эсэсовца в парламент Канады Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стоит за приглашением эсэсовца Ярослава Гуньки в канадский парламент в сентябре прошлого года, заявило посольство России в Оттаве.

22:48 Nación: экс-президент Чили Пиньера погиб при падении вертолёта Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате падения вертолёта. Об этом сообщила газета La Nación.

22:43 Рыбакова и Махноносов лидируют после ритм-танца на юниорском первенстве России Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов одержали победу в ритм-танце на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров 2024 года в Саранске.

22:40 Байден пока не готов рассматривать отдельные проекты по помощи Украине и Израилю Президент США Джо Байден пока не готов рассматривать принятие отдельного закона, который позволил бы начать военные поставки Украине или Израилю.

22:33 Захарян начнёт матч 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой» в запасе «Реал Сосьедад» опубликовал стартовый состав на полуфинальный матч Кубка Испании по футболу с «Мальоркой».

22:32 RT опубликовал кадры удара по позициям ВСУ в районе Работина Запорожской области RT опубликовал видео удара российских войск по позициям ВСУ в районе Работина Запорожской области.

22:29 RT провёл в Каире премьерный показ фильма к 80-летию дипотношений России и Египта RT Arabic совместно с посольством России в Египте представил премьерный показ своего документального фильма «Возвращение», приуроченного к 80-летней годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Каиром.

22:26 Журналист Карлсон будет добиваться интервью с Зеленским Американский журналист Такер Карлсон будет добиваться проведения интервью с Владимиром Зеленским, потому что все предыдущие интервью с ним в американских СМИ «являются не журналистикой, а государственной пропагандой».

22:18 «Ахмат» подписал контракт с защитником сборной Туниса по футболу Гандри Центральный защитник сборной Туниса по футболу Надер Гандри продолжит карьеру в грозненском «Ахмате».

22:14 NYT: Украина без помощи США примет российские условия урегулирования конфликта Украине без финансовой и военной помощи Соединённых Штатов придётся принять российские условия урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении газеты The New York Times.

22:08 Хет-трик Уила помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ Московское «Динамо» на своём льду нанесло поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

22:06 Карлсон: Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети X Американский журналист Такер Карлсон заявил, что владелец X (бывший Twitter) Илон Маск пообещал не блокировать предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным.

22:00 AS: Лапорта мечтает назначить Клоппа в «Барселону» Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавил каталонский клуб.

22:00 Байден назвал Трампа ответственным за препятствование выделению помощи Украине Президент США Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа ответственным за то, что законопроекты о выделении помощи Украине и обеспечении безопасности границы не принимаются конгрессом.

21:50 Журналист Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у Владимира Путина Американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что прибыл в Россию для того, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина.

21:47 Байден: Украина в отчаянном положении из-за нехватки оружия Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации, утверждает президент США Джо Байден. На выступление перед журналистами глава Белого дома пришёл со значком в виде украинского флага и надел «украинский галстук».

21:39 Вяльбе: подготовка к Спартакиаде выстроена как к Олимпиаде Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Спартакиаду сильнейших главным стартом сезона.