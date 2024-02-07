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El Mundo: из-за кризиса в отрасли и политики ЕС — испанские фермеры устроили коллапс на дорогах по всей стране

Материал представлен в переводе ИноТВ
Фермеры устроили акции протеста по всей Испании, сообщает El Mundo. Протестуя из-за кризиса в отрасли и из-за аграрной политики Евросоюза, они перекрыли тракторами дороги, в том числе на подъездах к Мадриду.

Фермеры устроили коллапс на дорогах по всей Испании. Они протестуют из-за кризиса в отрасли и из-за аграрной политики Европейского союза.

МУЖЧИНА: Я фермер и хочу жить полем, а не помощью. Мы хотим, чтобы наш труд признавали и чтобы нам достойно платили за наши продукты.

ЖЕНЩИНА: Ни один грузовик не въедет в Мадрид ни по одной из дорог, пока к нам не прислушаются, не заплатят то, что должны заплатить, и не упростят немного бюрократию.

У некоторых из этих тракторов нет разрешений. Акции протеста продлятся весь день. А в некоторых районах они пройдут также в среду, 7 февраля.

Дата публикации 06 февраля 2024 года.

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источник
El Mundo Испания Европа
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