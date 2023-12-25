ABC News: в Вифлееме отменили празднование Рождества из-за войны в Газе

В этом году в городе, где родился Иисус Христос, отменены традиционные рождественские торжества. Жители Вифлеема скорбят о тысячах людей, убитых израильскими войсками в секторе Газа, передаёт ABC News.
Канун Рождества в городе, известном как родина Иисуса, выглядит мрачным. Вифлеем отменил традиционные праздничные мероприятия из-за войны в Газе. С нами на связи из Вифлеема корреспондент ABC Бритт Кленнетт. Доброе утро, Бритт.
БРИТ КЛЕННЕТ, корреспондент ABC News:Доброе утро, Стефани. Я нахожусь в лютеранской церкви в Вифлееме, где вместо традиционных праздничных декораций вы можете видеть вот это. Символ происходящего в Газе: Иисус приходит в мир в нагромождении обломков. Мощное заявление.
Обычно в это время года сюда прибывают тысячи туристов и паломников со всех концов света, чтобы посетить место, где родился Иисус. Но в этом году, когда в Газе стремительно растёт число погибших, в Вифлееме мрачное настроение: улицы пусты, многие рождественские мероприятия отменены. Как будто бы само Рождество отменено. Город фактически в трауре.
Я говорила со священником этой церкви, он сказал, что, если бы Иисус родился сегодня, он родился бы под обломками. Люди здесь говорят, что невозможно радоваться и чувствовать дух Рождества, когда так много смертей и разрушений.
На данный момент в Газе погибло более 20 тысяч человек — по данным министерства здравоохранения, находящегося под управлением ХАМАС. На этих выходных в результате удара с воздуха по двум домам погибло более 90 человек, в том числе десятки представителей одной семьи. Палестинский «Красный Полумесяц» сегодня утром сообщил, что израильский дрон застрелил 13-летнего мальчика, находившегося в госпитале в городе Хан-Юнис. Эти истории, эти жертвы — вот о чём больше всего думают жители Вифлеема в канун Рождества. Джио?
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