В настоящий момент вооружённые силы Вашингтона явно уступают вооружённым силам Москвы, заявил в интервью Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, в то время как российские войска представляют собой дисциплинированные и хорошо управляемые формирования, американский военный потенциал находится на уровне 70-х годов.

Полковник, чем российская армия отличается от американской?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Что ж, я думаю, в настоящий момент ответ очевиден. Российская армия представляет собой очень суровую, дисциплинированную и достаточно хорошо управляемую силу. Все армии, впервые вышедшие на поле боя, сталкиваются со всевозможными проблемами, о которых было известно или неизвестно заранее.

Русские уже миновали этот этап. Прошло уже три года. Перед нами закалённые в боях формирования, закалённые в боях войска. У них высокий боевой дух, они полностью доверяют своим командирам и лидерам. Плохих или слабых (руководителей. — ИноТВ) отправили в отставку. Так что они (российские войска. — ИноТВ) находятся в превосходном положении.





У нас противоположная ситуация. У нас есть множество людей (в Пентагоне. — ИноТВ), которые никогда ничего не делали, но притворяются великими деятелями, претендующими на роль наследников третьей армии Паттона, Мародёров Меррилла или любых других выдающихся военных формирований, блестяще проявивших себя во Второй мировой войне. Они таковыми не являются. И я считаю их публичные нападки на русских глупостью.





Это глупо, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Вам хочется, чтобы она закончилась, жизнь продолжалась, и появилось бы какое-то мирное решение, которое устроило бы нас, русских, украинцев и других жителей Восточной Европы. Но если вы ведёте себя таким образом, это означает, что мир и дипломатическое решение вас не интересуют.

Отправлять такой сигнал сейчас очень опасно. Мы находимся на рекордно низком уровне. Я не видел, чтобы наши войска и военный потенциал достигали такой низкой точки в плане силы и мощи с начала 1970-х годов, судья.

Дата выхода в эфир 20 мая 2023 года.