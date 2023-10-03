Daily Telegraph: Лондон достиг предела в поставках оружия на Украину

Великобритания больше не может поставлять Украине военную технику — другие страны должны прийти ей на смену и увеличить объёмы поставок, заявил в интервью The Daily Telegraph высокопоставленный военный. По его словам, Лондон отдал «ровно столько, сколько мог позволить», и не собирается предоставлять Киеву ещё больше танков.

В Соединённом Королевстве закончилась военная техника, которую можно отдать Украине, заявил в интервью The Daily Telegraph высокопоставленный военный. По его словам, другие страны должны прийти на смену Великобритании и увеличить объёмы поставок.

Как напоминает издание, ранее бывший министр обороны страны Бен Уоллес сообщил, что до своего увольнения в прошлом месяце просил премьер-министра Риши Сунака потратить ещё £2,3 млрд на поддержку Украины. Он предупредил, что Германия обходит Великобританию в борьбе за звание крупнейшего военного спонсора киевского режима. Экс-глава Минобороны призвал увеличить финансовую помощь на 50%.

Со своей стороны собеседник британской газеты считает, что требуемые миллиарды не должны ложиться бременем на британский бюджет. «Мы отдали ровно столько, сколько могли позволить», — подчеркнул военный. Он заверил, что британское правительство продолжит поставки военной техники, однако сейчас украинской армии нужны средства ПВО и артиллерийские снаряды, которые в Великобритании заканчиваются.

Высокопоставленный военный рассказал The Daily Telegraph, что Лондон не собирается предоставить Киеву ещё больше танков. «Каждый отданный танк означает, что у нас самих на один танк меньше», — подчеркнул он в интервью, отметив роль Великобритании в «поощрении других стран предоставлять Киеву больше денег и оружия».