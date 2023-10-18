RP: в отличие от Киева Москва не рассчитывает на перезагрузку отношений с новой польской властью

Российские СМИ и политики не особо придают внимание результатам парламентских выборов в Польше, потому что в отношениях Москвы и Варшавы ничего кардинально не изменится, пишет Rzeczpospolita. Россия сейчас живёт чем-то совершенно иным — спецоперацией, арабо-израильским конфликтом и предстоящими президентскими выборами, объяснил изданию политолог Алексей Мухин.

Украинские эксперты не скрывают своего оптимизма после парламентских выборов в Польше, особенно в связи с низким результатом «Конфедерации», пишет Rzeczpospolita. «Это поражение антиукраинской и антиевропейской риторики. Имели место и другие причины, но я полагаю, что многие поляки были обеспокоены чрезвычайной агрессией некоторых польских политиков и их резкими словами не только в адрес Украины, но и в адрес руководства ЕС, Германии», — сказал изданию украинский политолог Владимир Фесенко.

По его мнению, для Киева было бы гораздо хуже и рискованно, если бы партия «Право и справедливость» должна была сформировать коалицию с партией «Конфедерация». В свою очередь, коалиция трёх партий во главе с «Гражданской платформой», которые всегда поддерживали Украину и конструктивное сотрудничество с Еврокомиссией, — для Киева более благоприятный вариант. «Есть надежда на то, что напряжённость в отношениях снизится и возобновятся активные и конструктивные партнёрские отношения», — подчёркивает он.

Одновременно политолог считает, что украинским политикам следует избегать конфликтной риторики в отношении партии «Право и справедливость». «Важно сохранить консенсус в польском сейме по вопросу поддержки Украины. Особенно потому, что многое будет зависеть от сотрудничества нового правительства с президентом Анджеем Дудой», — добавляет Фесенко.





«Для нас важно, чтобы власти в Польше считались с мнением Еврокомиссии, в том числе по вопросу украинского зерна», — говорит Rzeczpospolita один из представителей украинской власти, который предпочёл остаться анонимным.

В свою очередь, российские СМИ не прогнозируют потепления отношений с Польшей даже в случае отстранения партии Качиньского от власти со стороны оппозиционной коалиции. Такой сценарий вряд ли как-то скажется на важных для российской внешней политики вопросах — по Украине и по политическому курсу, в основе которого лежит конфронтация с Москвой. Новой перезагрузки не стоит ожидать, потому что польские левые либералы согласны с консерваторами в том, что решение украинского конфликта не должно обернуться в пользу Москвы. Независимо от того, кто будет премьер-министром, политика Варшавы на восточном направлении будет следовать этому курсу.

«Две главные политические силы в Польше разделяют одинаковые взгляды в плане России. Мы не ожидаем каких-либо изменений во взаимоотношениях. Состояние польско-российских отношений останется без изменений», — объясняет Rzeczpospolita политолог Алексей Мухин. «Тема польских выборов не особо сильно освещается в российских СМИ. Их не обсуждают также политики. Мы имеем спецоперацию, мы имеем арабо-израильский конфликт, и мы уже обсуждаем президентские выборы, которые пройдут в следующем году. Россия живёт чем-то совершенно иным», — резюмирует он.