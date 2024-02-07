WNP: на Западе осознали, что дешевле помогать Украине, нежели жертвовать своими гражданами

ЕС подал хороший пример всем союзникам Украины, когда одобрил очередной пакет Киеву, пишет польский журналист Влодек Калета. На портале WNP он надеется на то, что вскоре конгресс США сделает то же самое. Автор подчеркнул, что американские и европейские лидеры начали понимать, что поддержка Украины обойдётся дешевле, нежели отправка собственных солдат для защиты восточного фланга.

«Прежние опасения Запада по поводу передачи Украине исключительно систем обороны, а затем лишь оружия малой дальности из-за опасений обострения боевых действий, к счастью, ушли в прошлое», — пишет на портале WNP польский журналист Влодек Калета. В статье он объясняет, что страны ЕС и США стали осознавать, что единственное, с чем считается Россия, — это сила. Более того, западные лидеры больше не верят в то, что мирные переговоры с Москвой станут гарантией мира.

«Единственная уверенность кроется в надежде на то, что, пока Украина защищает себя, Россия не сможет начать мировую войну. Американские и европейские лидеры начали понимать, что поддержка Украины обойдётся дешевле, нежели отправка собственных солдат для защиты восточного фланга», — подчёркивает аналитик. «Помощь Запада в поддержке её военных усилий по-прежнему необходима. Без этой помощи Украина не сможет защитить себя. Запад многое сделал в этом вопросе, но это не значит, что пришло время повернуться спиной к Украине», — добавляет он.

По его мнению, одобрив 1 февраля 2024 года пакет помощи Украине, ЕС подал хороший пример, возможно, что конгресс США вскоре сделает то же самое. Он напоминает, что

недавно также Польша подвела итоги своего вклада в украинский конфликт на Украине. Несмотря на серьёзные проблемы в плане модернизации собственной армии и нехватки оружия, она существенно поддержала Киев. Вооружение для Украины доставляли прямиком с казарменных польских складов, и это ощущали на себе солдаты, так как нехватка оружия отражалась на их подготовке и службе. Замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что стоимость техники, которую Варшава на безвозмездной основе передала Украине, уже составила 3,5 млрд злотых.

Одновременно Влодек Калета напоминает, что в конце срока нахождения у власти партии «Право и справедливость» тогдашний премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша прекратит поставлять оружие Украине, потому что ей надо самой вооружаться. Тогда отношения между странами стали наихудшими за последние десятилетия. Однако сейчас визит нового главы польского правительства Дональда Туска в Киев стал своего рода перезагрузкой отношений. Именно в ходе него он анонсировал новый пакет военной помощи Украине. К дополнительной передаче оружия Киеву Варшаву также стимулирует очередной этап финансирования, недавно объявленный Министерством обороны Великобритании в рамках многонациональных проектов Международного фонда для Украины.

Журналист уверен, что у Польши ещё осталось что-то из вооружения, которое она может передать Украине, особенно из постсоветских запасов. Большая часть этого вооружения ещё сохранилась, и оно в незначительной степени используется в польской армии. В качестве примера он приводит сотню «бесполезных» танков Т-72. «Они нам не нужны, но они бы помогли украинцам. Украина «берёт всё», что имеет боевые возможности, поэтому и польские танки она возьмет, тем более что она сама использует такие танки, впрочем, как и Россия», — подчёркивает аналитик. Он указывает на то, что украинцы модернизируют эту технику перед отправкой на фронт.

По его оценкам, Варшава также в состоянии передать радары ПВО, постсоветские зенитные системы типа «Нева» и «Куб», системы борьбы с дронами, системы средней дальности «Nur-15» и радар «Bystra». Стоит также вопрос о передаче ударных вертолётов Ми-24 украинцам, которым в отличие от поляков удалось путём модернизации совместить их работу с западными ракетными системами, и теперь они хорошо служат им в бою. По данным американских СМИ, Варшава уже недавно втайне передала Киеву 12 из 24 своих вертолётов Ми-24.

«Почему бы не отдать и остальные, ведь они и так непригодны для выполнения важнейших боевых задач в нашей армии?» — задаётся вопросом Влодек Калета. Он объясняет, что

эти вооружения, хотя уже не относятся к числу новейших, всё равно эффективны в ходе украинского конфликта. «Помогая Украине, мы помогаем себе. Украина сражается во имя защиты Европы. Это по-прежнему актуальное послание, которое становится частью позиции всё большего числа среди украинских союзников», — резюмирует журналист в статье для портала WNP.