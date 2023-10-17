«Ни больше, ни меньше»: британский эксперт рассказал про дозированную помощь Запада Украине

Запад предоставляет меньше помощи украинцам, нежели они в состоянии принять, поэтому конфликт скорее всего затянется надолго, более того, вера в победу украинцев лишь иссякает, заявил британский эксперт Джеймс Никси. В беседе с Польским агенством печати он указал на то, что усталость Украиной на Западе стала заметна ещё до обострения израильского конфликта, а теперь и вовсе интерес к ней пропадёт.

«Я полагаю, что признаки усталости от Украины уже раньше были заметны — она ​​занимает меньше места в газетах, денег стало меньше, меньше обещаний передачи оружия, более того, сейчас война ХАМАС с Израилем ещё больше отвлекает внимание людей от неё», — заявил в интервью Польскому агентству печати эксперт из Королевского института международных отношений в Лондоне Джеймс Никси.

В беседе аналитик признал, что спустя 600 дней после начала украинского конфликта люди в Великобритании и Европе стали забывать, что украинцы до сих пор гибнут на линии фронта, предпринимая попытки вернуть себе свою территорию. «Я не утверждаю, что Украину целиком покинули, но необходимо честно признать, что мы передаём ей достаточно оружия, достаточно помощи для того, чтобы выжить, но недостаточно для того, чтобы победить», — констатировал он.

Джеймс Никси привёл в качестве примера отказ Германии передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus во избежание обострения конфликта. Одновременно он отметил, что Германия и так сделала хорошие успехи — в самом начале её хватало только на поставку касок Киеву. Однако, по мнению эксперта, этот прогресс всё ещё недостаточен. «Мы даём меньше, чем могут принять украинцы. Безусловно, препятствием выступают производство и логистика, но это не оправдывает отсутствия некоторых вопросов, которые могли и должны были быть решены», — отметил он.

В интервью Польскому агентству печати аналитик также указывает на усталость от Украины в Центральной и Восточной Европе, а именно на результаты парламентских выборов в Словакии, где победили партии, выступающие против помощи Киеву, а также на заметное охлаждение польско-украинских отношений из-за зернового спора. Одновременно он считает, что ослабление поддержки Украины в Центральной и Восточной Европе имеет скорее политическое и символическое, нежели военное значение. Главной здесь по-прежнему выступает военная помощь США, которая может закончиться вместе с президентскими выборами в следующем году.

Он также признал, что сценарий полной победы Киева в украинском конфликте становится всё менее вероятным, украинцам приходится всё сложнее. «Я полагаю, что полная победа какой-либо из сторон маловероятна… Это возможно, но маловероятно. Мы скорее будем свидетелями некой формы затяжного конфликта, возможно, даже замороженного конфликта, но я также считаю, что продолжающиеся боевые действия более вероятны», — рассказал он.





«Я не хочу быть слишком пессимистичным, потому что я всё еще верю, что победа Украины возможна, если мы, как Запад, сделаем правильный выбор. Однако я не особо верю в то — особенно когда сейчас добавился Израиль, — что Запад примет эти верные решения», — резюмировал Джеймс Никси.