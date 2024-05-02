TCN: режим Байдена объявил неудобную правду «российской пропагандой»

Власти США пытаются снять с эфира и разорить телеканал One America News, сообщает Такер Карлсон. OAN несколько раз перешёл дорогу демократам: сначала рассказал о скандале с ноутбуком Хантера Байдена, затем об опасностях американской вакцины от COVID, а затем о нарушениях на выборах 2020 года. Телеканал обвинили в распространении «российской дезинформации», хотя его репортажи оказались правдивыми.

То, что демократы, находящиеся у власти, пытаются закрыть новостную организацию за высказывания, которые им не нравятся, причём за правдивые высказывания…



ДЭН БОЛЛ, ведущий One America News: Да.



… это действительно угроза для жизни — такой, какой мы её знаем. Поэтому спасибо вам. Расскажите… Вначале разберёмся с простыми вопросами: как представители государственной власти пытаются закрыть вашу новостную организацию?



ДЭН БОЛЛ: Вернёмся к 2020 году, начнём с репортажей о ноутбуке Хантера Байдена.



Да.



ДЭН БОЛЛ: OAN был первым, кто сообщил эту новость…



Да.



ДЭН БОЛЛ: … и заявил, что эта новость стоящая. Мы приглашали Руди Джулиани, он беседовал об этом с нашей ведущей Шанель Рион. Мы даже побывали на Украине и взяли интервью у кое-кого. И в августе мы первыми сообщили эту новость перед выборами.



И тогда все до единого мейнстримные СМИ, заодно с демократами, называли нас распространителями дезинформации, российскими пропагандистами. Некоторые заявляли в интернете, что наш канал принадлежит России, что мы за Путина, что господин Херринг проплачен Россией или Трампом. Могу вас заверить, наши владельцы — это милейший 82-летний трудяга и два его сына. Не Путин и не Трамп. Можете мне поверить, я работаю там уже почти четыре года.



Можно я прокомментирую? Потому что я, конечно же, и сам испытал это на себе.



ДЭН БОЛЛ: Да, вы знаете, каково это.



Мне, на самом деле, неважно, кто владелец вашего канала, да и вообще любого канала. Знаете, если бы оказалось, что ваш владелец Владимир Путин — а это, конечно же, не так, — я бы всё равно оценивал продукцию как таковую: говорите вы правду или нет. Потому что это единственное, что имеет значение.



ДЭН БОЛЛ: А нам тогда говорили, что история с ноутбуком — российская дезинформация. И полсотни бывших сотрудников разведывательных агентств заявляли, что это дезинформация, российская пропаганда.



Лжецы. Лжецы.



ДЭН БОЛЛ: Да, сэр. А мы пускали это в эфир. Вот с чего всё началось. Они посмотрели на нас и сказали: «Ого, эти ребята собираются вмешаться в ход выборов!» Потому что мы говорили правду в лицо властям. Мы говорили: «Ноутбук подлинный. «Большая шишка» — это Джо Байден, он получает 10 процентов. Он использовал свою семью и влияние, чтобы нажить миллионы». И это им не очень-то понравилось.



Не понравилось.



ДЭН БОЛЛ: А потом, конечно же, COVID… COVID был в разгаре, мы рассказали, что маски не помогают. Когда Джо пришёл к власти и сказал всем вакцинироваться, рассуждал про «зиму смерти» и тому подобное, мы предпочитали рассказывать про проблемы, связанные с вакциной, про побочные эффекты и смерти. И им это не понравилось.



Итак, это было вроде каскада: сначала история с ноутбуком Хантера Байдена, потом освещение COVID, а потом и выборов 2020 года — мы, конечно же, обсуждали с нашими гостями нарушения на выборах. Ничто из этого им (демократам. — ИноТВ) не нравилось.



Так что это начиналось разными путями. YouTube нас демонетизировал. Каждый раз, когда мы выкладывали материал о масочном режиме при COVID, о социальной дистанции, о ноутбуке — бац! Материал удаляют, нас блокируют на 30 дней, на 60 дней. Или прости пытаются уничтожить аккаунт целиком.



А потом внезапно появились письма. По-моему, в 2021 или 2022 году — кто-нибудь может меня поправить, если я ошибся с датой. Но было письмо — кажется, я передавал его вашим продюсерам — это письмо четырёх сенаторов-демократов и двух конгрессменов-демократов из Калифорнии. Они написали не только всем операторам спутникового и кабельного телевидения, но и рекламодателям. Они использовали эту маленькую штучку с NewsGuard — я слышал, вы говорили о NewsGuard, о ESG-рейтинге и пирамидальной системе…



Это просто проект ЦРУ по предотвращению распространения правды. Разумеется.



ДЭН БОЛЛ: И они сказали им избавляться… Ваш прежний канал там тоже фигурировал. Fox, Newsmax и OAN. Кто в этом списке наименьший? Мы. Вот на нас и накинулись. Распугали рекламодателей, вышвырнули нас из многих сетей: Fontier, Verizon, DirectTV. Отовсюду. Потому что демократы разослали эти письма.



Вы имеете в виду, что действующие члены конгресса пытались снять с эфира и разорить новостной канал?



ДЭН БОЛЛ: Да.



Но разве это не… Можете назвать меня наивным, но в стране, в которой я вырос, это было совершенно непозволительно. Так было нельзя.



ДЭН БОЛЛ: У нас не государственное телевидение, так? Оно не должно быть государственным. Когда я…

Это же противозаконно!



ДЭН БОЛЛ: Разве режиму это важно? Посмотрите, что режим Байдена делает с нашей страной. Им всё равно. Посмотрите на границу.



Дата выхода в эфир 01 мая 2024 года.