Reuters: Венгрия не будет мешать НАТО поддерживать Украину

Венгрия не будет препятствовать военной помощи НАТО Киеву, сообщает Reuters. Об этом объявил премьер-министр Виктор Орбан во время визита генсека альянса Столтенберга в Будапешт. При этом участвовать в финансировании Украины или отправлять туда свой персонал Венгрия также не намерена.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО о предоставлении помощи Украине, сообщает Reuters. О своём решении венгерский лидер объявил во время визита генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Будапешт.

Однако Орбан отметил, что принимать участие в оказании поддержки его страна тоже не будет. По словам премьер-министра, он получил заверения Столтенберга, что Венгрии не придётся предоставлять финансирование Украине или направлять туда свой персонал. Как известно, Венгрия выступает против поставок оружия Киеву и продолжает поддерживать тесные связи с Москвой. Более того, Виктор Орбан не присутствовал на недавнем саммите лидеров стран восточного фланга НАТО в Риге в знак своих разногласий по поводу поддержки Украины.

«Венгрия сегодня ясно дала понять, что не будет блокировать решения НАТО, которые, хотя и отличаются от нашей рациональной оценки ситуации, разделяются и поддерживаются остальными членами альянса», — цитирует агентство слова премьер-министра.

«Мы с премьер-министром договорились сегодня о том, что Венгрия не будет препятствовать другим союзникам в согласовании обязательств по финансовой поддержке Украины и ведущей роли НАТО в координации поддержки Украины», — пояснил Столтенберг.