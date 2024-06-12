Reuters: Венгрия не будет мешать НАТО поддерживать Украину
Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, как организация проверяет российских спортсменов для допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области.
Опасность атаки беспилотников объявили в Белгородской области.
Власти Германии отмечают высокий риск неприятных инцидентов на матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Сербии и Англии.
ВКС России нанесли удары по десяти местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс в Сирии.
В Армении 17 полицейских получили травмы во время столкновений у здания парламента.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на слова французского форварда Килиана Мбаппе о сложности выиграть чемпионат Европы.
Соединённым Штатам угрожает девятибалльное землетрясение и цунами высотой 30 м, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование учёных.
Соединённые Штаты вооружали «Азов»* с самого начала конфликта, но только сейчас стали говорить об этом. Как напомнил экс-офицер армии США Станислав Крапивник, с бойцами террористической организации общались, в частности, американские сенаторы США Линдси Грэм и Джон Маккейн.
В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что контракты на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах почти подписаны.
Новые санкции США в отношении российских финансовых институтов не влияют на работу ВТБ.
Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сообщил, что капитаны команд будут единственными игроками на чемпионате Европы 2024 года в Германии, которым разрешено разговаривать с арбитрами.
США должны способствовать деэскалации конфликта на Украине после отправки кораблей ВМФ России в порт Гаваны, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков против участников акции протеста в Ереване.
Бывший премьер-министр Словацкой Республики Ян Чарногурский, приглашённый в посольство РФ в Братиславе, поздравил россиян с Днём России.
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой отстранить трёх россиянок от предстоящих Игр 2024 года в Париже.
Немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Украины, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко.
Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, сообщил, что олимпийская команда ОКР поучаствовала в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстреле населённых пунктов региона со стороны ВСУ.
Федеральная резервная система США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Мужчина и ребёнок погибли при падении дерева во время грозы в подмосковном Щёлкове.
Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия Игр стран БРИКС.
В Госдепе США признают, что президент России Владимир Путин является искусным соперником в деле сопротивления санкциям Вашингтона. Об этом агентству Associated Press заявил директор Департамента санкционной политики и обеспечения соблюдения санкций Аарон Форсберг.
Учения ВМФ России в Атлантическом океане не несут угрозы Соединённым Штатам. С таким заявлением выступила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Стала известна дата презентации нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».
Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Украина планирует использовать авиабазы в Румынии как опорные пункты для истребителей F-16.
Украинские пограничники выявили уже 35 человек, которые погибли, утонув в реке Тисе в попытке переплыть её, чтобы бежать из страны.
Бывший исполняющий обязанности тренера «Спартака» Владимир Слишкович может возглавить «Химки».
Мирный житель погиб в результате атаки со стороны ВСУ на Горловку Донецкой Народной Республики.
Президент России Владимир Путин объявил Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, почему фигуристка Камила Валиева пропустила весеннюю часть шоу.
Взрывы произошли в Харькове.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки оружия на Украину странами альянса должны стать обязательными, в таком случае отправление вооружений украинской армии будет более надёжным и предсказуемым.
Московский ЦСКА организует поездку вместе с командой на ближайший выездной матч 15-летнему болельщику с ограниченными возможностями Александру.
Вертолёт совершил жёсткую посадку под Первоуральском в Свердловской области, два человека пострадали.
В Петушинский суд Владимирской области поступило дело трёх адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть.
Российская фигуристка Виктория Синицина объяснила отсутствие своего партнёра Никиты Кацалапова на пресс-конференции перед шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.
Военный корреспондент RT Александр Яремчук показал кадры танкового боя на Купянском направлении в ходе спецоперации.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал свой последний клуб.
Участники саммита НАТО в Вашингтоне заявят, что для вступления в альянс Украине придётся победить Россию, сказал генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Соединённые Штаты ввели запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения лицам из Российской Федерации.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации о возможном уходе полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
Первые в Европе истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий НАТО.
Соединённые Штаты следят за военными кораблями России на Кубе, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, сможет ли нападающий Артём Дзюба продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Режим повышенной готовности ввели в дагестанском городе Буйнакске после массового отравления водой.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о проведении в Казани Игр БРИКС.