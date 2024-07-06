Риттер: главная проблема США в том, что они не воспринимают Россию всерьёз

Большая проблема США состоит в том, что администрация Джо Байдена не воспринимает Россию всерьёз, убеждён Скотт Риттер. Если бы Байден не лгал, используя Минские соглашения для вооружения Украины, а сел за стол переговоров с Россией, украинский конфликт бы уже прекратился, а Москва не создавала бы мощнейшую армию в мире, подчёркивает бывший офицер американской разведки в эфире Judging Freedom.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Администрация Байдена не воспринимает Россию всерьёз, и в этом проблема. Они в процессе обучения. Всё, что мы предприняли в отношении России, привело к ухудшению ситуации. Представьте, что было бы, если бы мы реализовали Минские соглашения, о чём нас в июне 2021 года просила сделать Россия — в рамках встречи Байдена с Путиным в Женеве. Представьте, если бы Байден выполнил своё обещание. Он ведь тогда действительно пообещал распорядиться, чтобы Блинкен работал над выполнением Минских соглашений.



Но Байден заведомо лгал, потому что мы использовали эти соглашения как прикрытие для наращивания украинских вооружённых сил, чтобы те напали на Донбасс с целью вытеснить оттуда пророссийские силы. Всё это время мы врали. Представьте, если бы в декабре 2021 года мы сели с русскими за стол переговоров, когда те составили проект договора, касающийся предупреждения конфликта на Украине и создания новой структуры безопасности в Европе, справедливой для всех участников. Представьте, если бы мы это реализовали. Если бы мы воспользовались предложением России о заключении мира с Украиной, которое Киев готов был принять в апреле 2022 года.



Если бы мы это сделали, этот конфликт бы уже прекратился. Россия бы тогда не создавала мощнейшую армию в мире. Её численность по-прежнему была бы на уровне 900 тысяч военнослужащих, а не превышала два миллиона, как сейчас, вдобавок, продолжая расти. Они бы не переоснастили всю свою оборонную промышленность, не отточили бы механизмы мобилизации и не размещали бы вновь ядерные ракеты средней и малой дальности в Европе. Представьте, что было бы, воспринимай мы Россию всерьёз. Мы кругом потерпели неудачу. Мы не понимаем Россию и то, как Россия, реагируя ― не действуя на упреждение, а именно реагируя ― на наши провокации, становится самым значимым игроком не только на европейской, но и на глобальной арене в том, что касается стратегических вопросов.

Дата выхода в эфир 02 июля 2024 года.