Время в конфликте на Украине на стороне России, потому что Запад обрушивается и не может сделать ничего, чтобы помешать России победить, заявил в интервью Dialogue Works бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По словам Риттера, президент России Владимир Путин понимает, что для Украина сломается уже этой зимой, так как у неё нет ни электричества, ни отопления.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Время играет на Россию, а не на Запад. Запад обрушивается уже сейчас. Только что в Европе прошли выборы. Знаете, Макрон-Наполеончик хотел отправить на Украину войска, а французский избиратель сказал «нет». Макрону приходится проводить парламентские выборы, и в случае победы правой оппозиционной партии Марин Ле Пен (если только она не станет второй Джорджей Мелони, у которой на словах одно, а на деле другое) для французов всё закончено: на Украине они не смогут делать уже ничего.

По всему блоку НАТО мы видим, что всё закончено. Германия не в силах сделать ничего, вооружённых сил у них нет. Их нет ни у кого, у Америки в том числе. У нас нет ничего. Ничего, что позволило бы сделать то, что мы, по нашим заявлениям, хотим сделать. 500 тысяч человек, готовых воевать! Что? Кто может это оплатить? Мы не можем, Европа не может. И Россия это знает.

Путин фактически сказал: «Ребята, превращайте Украину в западню для украинцев. Уничтожьте всех солдат, перемелите их всех. Если сдаются, берите в плен; если нет — перемалывайте до конца. Хочет Запад швырять в эту яму деньги — пускай. Так он станет только ещё слабее». В конечном итоге это политическая игра. Этой зимой Украина сломается, потому что нет ни электричества, ни отопления, ничего. Всё закончено, и Путину это известно.

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.