Скотт Риттер: время в украинском конфликте играет на Россию, а не на Запад
СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Время играет на Россию, а не на Запад. Запад обрушивается уже сейчас. Только что в Европе прошли выборы. Знаете, Макрон-Наполеончик хотел отправить на Украину войска, а французский избиратель сказал «нет». Макрону приходится проводить парламентские выборы, и в случае победы правой оппозиционной партии Марин Ле Пен (если только она не станет второй Джорджей Мелони, у которой на словах одно, а на деле другое) для французов всё закончено: на Украине они не смогут делать уже ничего.
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