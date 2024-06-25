Скотт Риттер: атака ВСУ на Севастополь — акт войны со стороны США против России
СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Не знаю, понимают ли это все американцы: вчера мы совершили акт войны против России. Мы, Соединённые Штаты, совершили акт войны. Как я поясняю согражданам, если бы Россия сотворила нечто подобное с нами, мы бы уже были с ней в состоянии войны. Мы бы никогда не допустили, чтобы подобные атаки происходили на американской земле. Мы не стали бы с этим мириться, но занялись бы тем, от кого это непосредственно исходило.
Почему, в нашем представлении, русские не могут или не сделают того же — для меня загадка. Одна из причин заключается в том, что, на мой взгляд, наши власти рассчитывают на то, что Россия действительно в ответ перегнёт палку, ведь совсем недавно у них провалился швейцарский мирный саммит. А на июль намечен саммит НАТО, в рамках которого планируется обсудить, каким образом отвечать на российскую угрозу.
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси: В Госдепартаменте или министерстве обороны как-то отреагировали? То, что мы только что... Крис, покажите то изображение ещё раз. Это пляж, Скотт. На переднем плане, разумеется, мы видим отдыхающих, а на заднем — взрыв кассетной бомбы, запрещённого вида вооружений, из-за которого гибнут дети.
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