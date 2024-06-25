Даже если Украина сама выбирает цель, удар ВСУ наносят на основе предоставленных США разведданных и координаты для наведения, заявил в интервью Judging Freedom экс-офицер морской пехоты Скотт Риттер, назвав атаку ВСУ на Севастополь актом войны Вашингтона против Москвы. По словам Риттера, возможно, США так расставляют ловушки России, ожидая, что она в ответ «перегнёт палку».

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Не знаю, понимают ли это все американцы: вчера мы совершили акт войны против России. Мы, Соединённые Штаты, совершили акт войны. Как я поясняю согражданам, если бы Россия сотворила нечто подобное с нами, мы бы уже были с ней в состоянии войны. Мы бы никогда не допустили, чтобы подобные атаки происходили на американской земле. Мы не стали бы с этим мириться, но занялись бы тем, от кого это непосредственно исходило.

Почему, в нашем представлении, русские не могут или не сделают того же — для меня загадка. Одна из причин заключается в том, что, на мой взгляд, наши власти рассчитывают на то, что Россия действительно в ответ перегнёт палку, ведь совсем недавно у них провалился швейцарский мирный саммит. А на июль намечен саммит НАТО, в рамках которого планируется обсудить, каким образом отвечать на российскую угрозу.

В настоящий момент российской угрозой является её победа на Украине и предположения о том, что может последовать. Но если Россия начнёт бурно реагировать и срываться, то эта угроза внезапно станет осязаемой, и тогда НАТО будет на чём строить свою политику. Вот что следует осознавать русским: это ловушка, расставленная Соединёнными Штатами — ловушка жестокого характера, унесшая жизни детей. Представьте, что летом вы с семьей отдыхаете на пляже, и внезапно из-за удара российским кассетным боеприпасом погибает ваш ребёнок. Как вы к такому отнесётесь? Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по спокойному месту — по пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны. Американцы должны осознать, что сделали их власти и каковы возможные последствия этих действий.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси: В Госдепартаменте или министерстве обороны как-то отреагировали? То, что мы только что... Крис, покажите то изображение ещё раз. Это пляж, Скотт. На переднем плане, разумеется, мы видим отдыхающих, а на заднем — взрыв кассетной бомбы, запрещённого вида вооружений, из-за которого гибнут дети.

СКОТТ РИТТЕР: Пентагон ответил в духе: «Мы не несём за это ответственности — Украина выбирает цели самостоятельно». Возможно, это правда. Украина может выбрать цель, но на основе предоставленных США разведданных. И координаты для наведения обеспечиваются разведданными, которые предоставляют Соединённые Штаты. Всё это происходит не в вакууме. США в значительной мере выступают в роли «скрытой направляющей руки». Причём дело не только в том, что мы предоставляем им данные. Поймите, что ракеты ATACMS... У украинцев нет технических возможностей заниматься целеуказанием, поэтому данные для наведения на цель вводит рука американца.

Быть может, на кнопку запуска нажимает палец украинца, но всё, что происходит до этого, обеспечивается американцами. Так что мы очень... если бы это было... Давайте я так скажу: судья, если бы это был процесс по делу об убийстве, американцы были бы к нему причастны и не просто в роли соучастников — им бы предъявили обвинения в убийстве, поскольку они предоставили оружие, они его зарядили, навели на цель, а затем кто-то другой нажал на спусковой крючок. Но в этом случае к убийству можно было бы привлечь всех.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Верно.

Дата выхода в эфир 24 июня 2024 года.