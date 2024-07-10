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Обозреватель CNN: НАТО следует сказать Киеву правду — Украине ещё далеко до членства в альянсе

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На нынешнем саммите НАТО США и их союзники продолжат до тошноты настаивать на том, что вступление Украины в альянс — это лишь вопрос времени, пишет обозреватель CNN Дэниэл ДеПетрис. Однако, по его словам, членам блока следует честно сказать Киеву, что этой стране ещё далёко до членства в альянсе.
Обозреватель CNN: НАТО следует сказать Киеву правду — Украине ещё далеко до членства в альянсе
AP

Украина заслуживает услышать правду о НАТО, пишет обозреватель CNN Дэниэл ДеПетрис.

Пока лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Вашингтоне отмечают 75-ю годовщину военного блока, вопрос о членстве Украины продолжает довлеть над происходящим.

США и их союзники несомненно продолжат до тошноты настаивать на том, что это лишь вопрос времени, когда Украина удостоится привилегии вступить в НАТО. Действительно, согласно проекту коммюнике нынешнего саммита, альянс готовится заявить о том, что путь присоединения Украины к блоку «необратим».

Однако в реальности Киев далёк от членства. НАТО, по всей видимости, не готово принять Украину в альянс, и есть веские основания полагать, что предоставление этой стране статуса члена стало бы плохим политическим шагом.

«Администрации Байдена давно пора перестать притворяться, что это не так. Белый дом должен проявить к Зеленскому честность, которой он заслуживает», — подчёркивает автор.

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источник
CNN США Северная Америка
теги
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