Обозреватель CNN: НАТО следует сказать Киеву правду — Украине ещё далеко до членства в альянсе

10:32 Три человека погибли при крушении прогулочного самолёта в Татарстане В Камско-Устьинском районе Татарстана разбился прогулочный самолёт, погибли три человека.

10:31 Госдума разрешила с 2025 года вводить туристический налог в России Госдума приняла закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог.

10:27 ФСБ показала видео с рассказом российского военного о попытке его завербовать Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовала видео, где российский военный рассказал, как украинские спецслужбы пытались склонить его совершить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

10:26 Скончался пятый пострадавший в колодце очистных сооружений в Балакове В больнице скончался пятый сотрудник коммунальной организации, который пострадал в колодце очистных сооружений в Балакове Саратовской области.

10:23 Зеленский заявил, что обещанных Украине систем ПВО недостаточно Владимир Зеленский, выступая в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне, заявил, что обещанных Украине систем ПВО недостаточно.

10:22 Испания опередила СССР по количеству финалов на Евро Сборная Испании одержала победу над командой Франции в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

10:17 ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari Федеральная антимонопольная служба России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari.

10:13 В ГД призвали штрафовать на 5 тысяч за разговоры по телефону при управлении СИМ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести штраф за разговоры по телефону при управлении СИМ без гарнитуры в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, он призвал увеличить размер штрафа за езду на таких транспортных средствах в пьяном виде и причинение другим гражданам вреда здоровью.

10:10 Испания установила рекорд чемпионатов Европы по количеству побед на турнире Сборная Испании отметилась новым достижением на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

10:08 Лебедев: более 100 солдат ВСУ ликвидированы при ударе по Николаевской области Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в результате удара российских военных в Николаевской области уничтожены более 100 солдат ВСУ.

10:06 В Одессе повреждения получила портовая инфраструктура Портовая инфраструктура повреждена в Одессе в результате ракетного удара.

10:00 ФСБ предотвратила попытку Киева подорвать трёх российских военных в Москве ФСБ России предотвратила попытку украинских спецслужб подорвать трёх высокопоставленных российских военнослужащих в Москве.

09:56 ФСБ предотвратила теракт Киева на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» ФСБ предотвратила попытку спецслужб Украины совершить теракт на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

09:55 Подполье: ВС России нанесли удар по месту хранения техники ВСУ в Запорожье Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в районе перегрузочного терминала в Запорожской области, где ВСУ хранят технику.

09:52 Ямаль признался, что хочет получить на 17-летие кубок Евро-2024 Вингер сборной Испании Ламин Ямаль раскрыл, что хочет получить на 17-летие после выхода команды в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.

09:41 Советник главы ДНР Гагин заявил, что чувствует себя лучше после атаки дрона ВСУ Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал RT, что его самочувствие улучшилось после атаки украинского беспилотника.

09:41 Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13 до 22% Госдума приняла 10 июля закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13 до 22%.

09:38 Мбаппе назвал провальным своё выступление на Евро-2024 Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил своё выступление на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

09:38 Укрэнерго: в Ровненской области повреждён объект энергоинфраструктуры В Ровненской области получил повреждения объект энергетической инфраструктуры.

09:36 Подполье: три взрыва произошли ночью в украинском Ровно, где производятся БПЛА Три взрыва произошли ночью в украинском Ровно, один из них — в стороне аэропорта Ровно, где также производятся беспилотники, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

09:34 В RT ответили на обвинения Минюста США в якобы создании «ботофермы» для ФСБ Пресс-служба телеканала RT ответила на обвинения Минюста США в якобы создании «ботофермы» для ФСБ.

09:33 Арестованы активы сбежавших из России экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова Следственный комитет России арестовал новые активы бывшего главы отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий, Георгия Сатюкова и его подчинённого Дмитрия Соколова, которые заочно обвиняются в получении взятки на сумму 5 млрд рублей.

09:26 МИД: Россия не заинтересована в эскалации конфликта на Корейском полуострове Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв рассказал, что ситуация вокруг Корейского полуострова в тупике, однако Москва не заинтересована в эскалации.

09:23 Месси забивает на десяти крупных турнирах подряд, начиная с ЧМ-2006 Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в полуфинале Кубка Америки — 2024 с командой Канады (2:0).

09:15 Сборная Аргентины благодаря голу Месси вышла в финал Кубка Америки — 2024 Сборная Аргентины одержала победу над командой Канады в полуфинале Кубка Америки — 2024 в США.

09:06 Захарова назвала провокацией обвинения Киева в ударах по гражданским объектам Обвинения украинской стороны в адрес России в ударах по гражданским объектам являются очередной провокацией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

09:06 FT: новые власти Британии не будут отменять решение об ударах ВСУ по России Новое правительство Великобритании не будет отменять решение, позволяющее Украине использовать британское вооружение для ударов по целям в России, пишет Financial Times.

08:47 Нашли тело второй женщины, пропавшей при ЧП с катером на реке Амур в Хабаровске Спасатели нашли тело второго из трёх человек, которые пропали из-за опрокидывания катера на реке Амур в Хабаровске 7 июля.

08:39 Зеленский запросил у стран Запада более 100 истребителей F-16 Во время выступления в США в первый день саммита НАТО Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватит поставок американских истребителей F-16. По его словам, Киеву нужно более 100 этих машин.

08:34 Приходько: мирная жительница погибла при обстреле ВСУ жилого массива в Горловке Мирная жительница погибла из-за обстрела со стороны ВСУ жилого массива в Горловке в ДНР вечером 9 июля.

08:24 Марочко: ВС России улучшили тактическое положение на Сватовском участке фронта ВС России улучшили тактическое положение на Сватовском участке фронта, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:20 Гаврилов: Европа «дрогнула» и задумалась о будущем Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил мнение, что последние события заставили Европу задуматься о том, как жить дальше.

08:13 Число госпитализированных после отравления в детском лагере в Туве выросло до 47 Число госпитализированных после отравления в детском лагере «Чагытай» в Туве выросло до 47, заявил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

07:56 Марочко: ВС России уничтожили подвижный пункт управления ВСУ под Купянском Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы уничтожили подвижный пункт управления ВСУ на Купянском участке фронта.

07:42 В японской Осаке впервые арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций Россиянина арестовали в Японии по подозрению в поставке гидроциклов из Японии в обход антироссийских санкций.

07:20 Минобороны: два беспилотника уничтожено над Белгородской и Воронежской областями Средства ПВО за ночь уничтожили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

07:19 Пушков: Эр-Рияд выступил против произвола G7 в отношении активов России Саудовская Аравия своим «намёком» на продажу европейских бондов в случае конфискации активов России G7 выступила против произвола.

07:06 РИА Новости: холдинг Crocus Group сменил ЧОП после теракта в «Крокусе» Холдинг Crocus Group сменил ЧОП «Крокус профи» на ЧОП «Авангард» после теракта в «Крокус Сити Холле».

06:44 Гагин: ВСУ регулярно применяют в зоне СВО отравляющие вещества Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации.

06:29 Кубинская ассамблея поблагодарила Госдуму России за поддержку в снятии санкций Депутаты кубинской Национальной ассамблеи поблагодарили коллег из российской Госдумы, которые приняли заявление с требованием исключить Кубу из списка администрации США стран — спонсоров терроризма.

06:09 МИД: пересмотр санкций ООН против КНДР не надо увязывать с выдвижением условий Процесс пересмотра введённых ООН санкций в отношении КНДР не нужно увязывать с выдвижением неких предварительных условий Пхеньяну.

06:00 Роскачество: посетителей кафе должны предупреждать о наличии животных в зале В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как законодательство регулирует возможность посещения заведений общепита с животными.

05:54 Гаврилов: пичкая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы ОБСЕ Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что страны Запада, пичкая Украину оружием, нарушают принципы ОБСЕ, касающиеся передачи обычных вооружений и контроля за ПЗРК.

05:30 РИА Новости: у ВСУ начинается снарядный голод, несмотря на помощь Запада Украинская артиллерия на Херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада.

05:17 РИА Новости: артиллерия ВСУ поджигает сельхозугодья в Херсонской области Украинская артиллерия на Херсонском направлении использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий.

05:06 Зеленский: президентские выборы в США затмевают в СМИ саммит НАТО Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы в США затмевают в СМИ проходящий в Вашингтоне саммит НАТО.

05:03 Группировка «Восток» уничтожила гусеничного робота и боевую машину пехоты ВСУ Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении гусеничного робота ВСУ, а также до 150 военных противника.

05:00 Рассматривают работу как призвание и получают от неё удовольствие 17% россиян Аналитики провели исследование и выяснили, как россияне воспринимают свою работу. Результаты исследования сервиса SuperJob есть в распоряжении RT.

04:49 Гаврилов: Запад использует украинский кризис для обоснования действий НАТО Западные страны продолжают тратить миллиарды на украинский кризис, так как он возвращает НАТО функцию защиты от угрозы с Востока.