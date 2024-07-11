Эрдоган: с Путиным можно и нужно разговаривать — а военная «помощь» Запада Украине лишь усугубляет конфликт

Отношение стран Запада к России и украинскому конфликту не способствует установлению мира, а лишь усугубляет конфликт, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В интервью американскому изданию Newsweek политик осудил западную «поддержку» Киева, которая лишь продлевает кровопролитие, а также рассказал о том, как ему удаётся поддерживать хорошие отношения с Путиным.

Турция с самого начала украинского конфликта заявила, что не собирается в нём участвовать и будет выступать исключительно за мир. Спустя более двух лет военных действий позиция Анкары не изменилась: «Решение заключается не в большем кровопролитии и страданиях, а в прочном мире, достигнутом путём диалога». Такое мнение в интервью Newsweek высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по словам которого до сих пор западная поддержка «принесла Украине больше вреда, чем пользы».

Как отмечает политик, бессмысленно полагать, что сведение этой войны к победе или поражению одной из сторон станет решением проблемы. «Мы считаем, что решение лежит в плоскости диалога и дипломатии», — заявил Эрдоган, добавив, что «кровопролитие и разрушение поселений не приведут к прочному миру».

Отвечая на вопрос о том, как ему удаётся поддерживать хорошие отношения с Владимиром Путиным, турецкий президент заявил, что оба лидера придерживаются «не политики, погрязшей в предрассудках», а подходят к проблемам с разумной и трезвой точки зрения. «Естественно, мы не во всём согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать между собой проблемы и вникать в поиски конкретных путей их решения», — объясняет Эрдоган.

Кроме того, лидер Турции подчеркнул, что не считает, будто бы членство его страны в НАТО должно мешать Анкаре устанавливать дружественные отношения с такими странами, как Китай и Россия, передаёт Newsweek. Президент осудил подход Запада к этому вопросу «с логикой времён холодной войны», отметив, что с тех пор мир сильно изменился, и «Турция — страна, которая осознаёт эти изменения».