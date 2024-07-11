Bloomberg: предложение пока не имеет содержательной части — Москва отреагировала на планы Киева провести второй саммит по Украине

17:25
Медведев: рост объёмов производства порохов важен для достижения целей СВО
Наращивание объёмов производства порохов важно для достижения целей спецоперации, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
17:22
В Херсоне вновь произошёл взрыв
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах во временно подконтрольном ВСУ российским городе Херсоне.
17:20
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно для Гозмана за фейки об армии
Гособвинение попросило назначить 8,5 лет колонии заочно политику Леониду Гозману* по делу о распространении фейков об армии.
17:19
Фестиваль «Театральный бульвар» пройдёт в Москве с 15 июля по 11 августа
Фестиваль «Театральный бульвар» состоится в рамках проекта «Лето в Москве». Он будет проходить с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца.
17:17
Посол: размещение ракет США в ФРГ несёт непосредственную угрозу для России
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что планы Соединённых Штатов по размещению на территории ФРГ американского дальнобойного оружия представляют непосредственную угрозу безопасности России.
17:15
На 56-м году жизни умер экс-хоккеист и тренер «Сибири» Тарасенко
Умер бывший хоккеист «Торпедо», «Лады», «Сибири» Андрей Тарасенко.
17:07
В Москве открыли новый пешеходный мост через Водоотводный канал
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открытие нового пешеходного моста через Водоотводный канал. Конструкция связала стрелку острова Балчуг с Крымской набережной.
17:05
Белый дом: США намерены многократно увеличить ледокольный флот
Соединённые Штаты намерены многократно нарастить собственный ледокольный флот.
17:04
Медведев провёл совещание о задачах в области производства порохов
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев провёл совещание, посвящённое задачам в области производства порохов, твёрдого ракетного топлива и спецхимии.
17:01
Принц и принцесса Уэльские поздравили Англию с выходом в финал Евро-2024
Принц Уэльский Уильям и принцесса Кейт Миддлтон поздравили сборную Англии с выходом в финал чемпионата Европы по футболу.
17:00
Минский завод виноградных вин задумался о прекращении поставок в Россию
На Минском заводе виноградных вин (МЗВВ) задумались о прекращении поставки алкоголя на российский рынок после слов участников винодельческого рынка России о качестве продукции завода.
16:58
Швеция присоединилась к коалиции по поддержке ВСУ беспилотниками
Швеция подписала соглашение о присоединении к коалиции стран, поддерживающих Украину беспилотниками.
16:57
Профессор Рысева рассказала о пользе для здоровья масла какао
Профессор кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Университета РОСБИОТЕХ Лариса Рысева рассказала о пользе масла какао, которое входит в состав шоколада.
16:56
Врач Терушкин: скачки инсулина из-за частых перекусов опасны для здоровья
Врач-эндокринолог Роман Терушкин развеял миф о пользе для здоровья частого дробного питания.
16:56
Московскому зоопарку передадут шесть овцебыков из ЯНАО
Московскому зоопарку передадут шестерых телят овцебыка из природного парка «Ингилор» Ямало-Ненецкого автономного округа.
16:56
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских сёлах
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская сторона фиксирует факты изнасилований и мародёрства в подконтрольных украинским войскам населённых пунктах региона.
16:56
МЧС предупредило жителей Свердловской области о дожде и ветре 12 июля
В МЧС Свердловской области предупредили, что 12 июля на территории региона прогнозируется сильный дождь и усиление ветра до 15 м/с.
16:53
Косачёв: мы не допустим слома баланса сил в пользу США и НАТО
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного оружия в ФРГ в 2026 году.
16:51
Пожар в жилом доме в Подольске локализовали
Пожар в жилом доме в Подольске локализован на площади около 1 тыс. кв. м.
16:50
Аксаков рассказал о преимуществах программы долгосрочных сбережений
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, какими преимуществами обладает программа долгосрочных сбережений.
16:48
Три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом под Нижним Новгородом
Три человека скончались в результате столкновения иномарки с КамАЗом в Нижегородской области.
16:46
Военный суд 15 июля рассмотрит вопрос перевода генерала Попова под домашний арест
Военный суд 15 июля рассмотрит просьбу СК о переводе генерала Ивана Попова под домашний арест.
16:44
Умерла мать 16-го чемпиона мира по шахматам Карлсена
Умерла мать 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена Сигрун Эен.
16:43
Депутат Аксаков: цифровой рубль стали использовать более широко
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что цифровой рубль стали использовать более широко. Закон о цифровом рубле вступил в силу в 2023 году.
16:42
Энергодар частично остался без света из-за аварии на ЛЭП
Четыре микрорайона Энергодара частично остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи.
16:35
Бывшего министра Свердловской области отправили под арест в рамках дела о взятке
Бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова обвинили в получении взятки в особо крупном размере и отправили под домашний арест.
16:35
Актёр Маклаков рассказал о своём отношении к современным технологиям
Актёр Алексей Маклаков, сыгравший одну из главных ролей в комедии «Не одна дома», которая выходит 11 июля, рассказал, как относится к современным технологиям.
16:34
Литва вводит лицензирование в сфере криптовалют
Литва ужесточает надзор за криптовалютами и вводит лицензирование в этой сфере.
16:33
Санавиация Кузбасса совершила 84 вылета с начала года
В Кемеровской области специализированный вертолёт «Ансат» санитарной авиации совершил 84 вылета с начала текущего года.
16:32
Пермский полицейский помог потерявшему сознание ребёнку
Сотрудник полиции из Нытвы Нытвенского округа Пермского края оказал помощь годовалому ребёнку, который потерял сознание в кафе.
16:32
«Зеркало недели»: в Херсоне произошли взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
16:32
Врач Мельникова: переедание фруктами негативно влияет на печень и почки
Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова предупредила, что чрезмерное увлечение фруктами может нанести вред здоровью.
16:30
Прыгунья на батуте Бладцева выиграла Кубок мира
Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева выиграла Кубок мира.
16:23
India Today: не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний
По меньшей мере 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний.
16:22
В Плёсе Ивановской области возбудили дело после отравления детей в лагере
Уголовное дело возбудили в Ивановской области из-за случаев кишечной инфекции в детском лагере города Плёса.
16:16
В ЦБ заявили о росте профицита внешней торговли России
В российском Центробанке заявили, что профицит внешней торговли России в июне вырос до $10,6 млрд с $9 млрд годом ранее.
16:14
Мамедов включён в заявку олимпийского турнира по борьбе
Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов включён в заявку на олимпийский турнир в Париже.
16:12
ВСУ атаковали дронами автомобили в Борисовском районе Белгородской области
Украинские военные атаковали дронами два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области, пострадали два человека.
16:06
В результате пожара в многоквартирном доме в Саратове пострадал ребёнок
В многоквартирном жилом доме в Саратове произошёл пожар, пострадал десятилетний ребёнок.
16:01
Росфинмониторинг внёс Юлию Навальную в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг принял решение внести Юлию Навальную* в список террористов и экстремистов.
16:00
Кейн: я невероятно горжусь сборной Англии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о выходе национальной команды в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.
15:59
Путин встретился со спикером парламента Ирана
Президент России Владимир Путин встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
15:50
В МИД Венгрии спрогнозировали разногласия по Украине на заседании Совета НАТО
Заседание Совета НАТО — Украина в Вашингтоне будет полно противоречий по теме вступления Украины в альянс, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
15:49
Аналитик: решение депозитария Казахстана продиктовано внешним давлением
Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets, отметил в беседе с RT, что обращение Центрального депозитария Казахстана к владельцам российских ценных бумаг с просьбой вывести их на фоне санкций США продиктовано внешним давлением.
15:47
Президент Кении заявил о роспуске правительства
Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства страны.
15:45
В многоквартирном доме в подмосковном Подольске произошёл крупный пожар
В подмосковном Подольске в многоквартирном доме произошёл крупный пожар.
15:44
«Металлург» заключил пробный контракт с сыном Зарипова
Магнитогорский «Металлург» заключил пробный контракт с нападающим Артуром Зариповым.
15:43
Гуцул: Молдавия становится центром международных криминальных разборок
Молдавия становится центром международных криминальных разборок, заявила глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул.
15:41
Экономист Лобода назвал решение депозитария Казахстана перестраховкой
Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, объяснил в беседе с RT информацию о том, что Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов вывести российские ценные бумаги.
15:38
ВСУ применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях под Харьковом
Украинские войска применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области, заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.