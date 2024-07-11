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Bloomberg: предложение пока не имеет содержательной части — Москва отреагировала на планы Киева провести второй саммит по Украине

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Киев хочет провести вторую встречу для достижения мирного урегулирования на Украине до президентских выборов в США, на этот раз с участием России. Как отмечает Bloomberg, в ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «всегда открыта для диалога», однако уточнил, что планы Киева пока не имеют содержательной части.
Bloomberg: предложение пока не имеет содержательной части — Москва отреагировала на планы Киева провести второй саммит по Украине
АР

У саммита по Украине, о планах по проведению которого высказались в Киеве, на данный момент нет содержательной части, в связи с чем Россия не готова отвечать на вопрос об участии, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Дмитрия Пескова. 

«Россия всегда открыта для диалога, но мы должны понимать, о чём идёт речь», — добавил пресс-секретарь президента России.
 
Как отмечает новостное агентство со ссылкой на свои источники, Киев хочет провести вторую встречу для достижения мирного урегулирования на Украине до выборов в США в ноябре, на этот раз с участием России. Первый саммит по Украине прошёл в Швейцарии прошла без участия Москвы и не привёл к каким бы то ни было значимым результатам.
 
Украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил Bloomberg план проведения второго саммита перед президентскими выборами в США. Несколько официальных лиц из некоторых стран Запада заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована, а также должна иметь чёткую цель и учитывать ожидания. При этом некоторые собеседники из числа американских чиновников отметили, что сомневаются в проведении конференции с участием и Киева, и Москвы.
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Bloomberg США Северная Америка
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