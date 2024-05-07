Макгрегор: Запад доиграется до войны с Россией, в которой он не будет победителем

Владимир Путин открыт для нормализации отношений как с Украиной, так и с Западом, считает полковник Дуглас Макгрегор. Но Запад не хочет его слушать и гнёт свою линию. Всё это чревато для Запада полномасштабной войной с Россией, в которой он не выйдет победителем.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, американский полковник в отставке: Сейчас есть много россиян, которые, собственно, недовольны тем, что Украина продолжает существовать. Они считают, что её следует катком закатать. Мол, следует просто зайти туда, стереть её, и дело с концом — так, чтобы проблемы она больше не представляла. Президент Путин противится этому.

Он этого не хочет. Он знает, что это идёт вразрез с их интересами, а также с интересами народа Украины. Он хочет вернуться к какому-то подобию нормальности в том, что касается отношений России с Украиной. А это означает конец конфликта. Но к сожалению, мы пока что не прислушиваемся к этому — мы слишком заняты рисованием на публику.

Это всё мачо-речи, которые не приведут ни к чему, кроме ещё больших разрушений и ещё большего хаоса. И если они не будут осторожны, это приведёт к войне между нами и Россией. Если она будет, сколько бы то ни было, оставаться в конвенциональном русле — мы проиграем; если же она, по какой-либо причине, перейдёт на ядерный уровень — проиграем мы все.

Дата публикации 06 мая 2024 года.