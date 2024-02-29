Послание Владимира Путина Федеральному собранию

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Politico: «беспечно» играет с жизнями наших детей — Ле Пен осудила Макрона за заявления об отправке войск на Украину Politico
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Экс-аналитик ЦРУ: если конгресс США и одобрит помощь Украине, то только ради собственной выгоды Judging Freedom
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Бывший врач президента США: Байден не справляется с функциями главкома — а Остину пора в отставку Fox News
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Школьные автобусы поступили ещё в пять округов Подмосковья
В пять округов Московской области поступили новые школьные автобусы.
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Аналитик: в марте доллар может колебаться в диапазоне 86—94 рубля
Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», спрогнозировал, как будут меняться значения курсов доллара и евро в марте.
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Росфинмониторинг включил обвиняемых в убийстве Дугиной в список террористов
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов фигурантов дела об убийстве Дарьи Дугиной граждан Украины Богдана Цыганенко и Наталью Вовк.
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Ферстаппен стал шестым в первой практике стартовавшего сезона «Формулы-1»
29 февраля в рамках Гран-при Бахрейна «Формулы-1» состоялась первая тренировочная сессия.
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ЕК разморозила почти €137 млрд для Польши из фондов Евросоюза
Еврокомиссия разморозила для Польши почти €137 млрд после усилий страны по укреплению независимости судебной системы.
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За 13 лет в Москве отреставрировали более 2 тысяч памятников архитектуры
В Москве за последние 13 лет отреставрировали более 2 тыс. памятников архитектуры, в том числе Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьёвых горах, Театр эстрады и павильон №1 (Центральный) на ВДНХ.
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Газпромбанк сообщил о появлении в App Store фейкового приложения банка
Поддельное приложение Газпромбанка появилось в магазине приложений App Store. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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Голикова: по итогам 2023 года ожидается снижение уровня бедности до 9,3%
По итогам 2023 года ожидается снижение уровня бедности до 9,3%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Подмосковье нарастило производство йогуртов на 3,5% за 2023 год
Председатель правительства Московской области Владислав Мурашов заявил о росте в 2023 году производства йогуртов на 3,5%.
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В ДГБ №1 Петербурга у 13 новорождённых определили СМА с помощью скрининга
Профессор, доктор медицинских наук, заведующая психоневрологическим отделением Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (ДГБ №1) Людмила Щугарева рассказала, как неонатальный скрининг помогает в деле спасения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).
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Военная хроника заявила о возможном уничтожении ещё одного M1 Abrams
Военная хроника заявила о возможном уничтожении ещё как минимум одного американского танка M1 Abrams в зоне СВО.
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Пономарёв: ЦСКА должен обыграть «Оренбург» со счётом 2:0
Бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
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Специалист Кузнецов: ИИ будет потихоньку заменять рутинные действия и практики
Профессор руководитель Департамента анализа данных и искусственного интеллекта Сергей Кузнецов в беседе с RT заявил о важности развития искусственного интеллекта в России.
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ВСУ обстреляли посёлок в Курской области
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
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Москалькова направила обращение о репатриации раненых военнопленных из России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу обращение о репатриации раненых военнопленных России.
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Спикер парламента Армении: Ереван готов стать кандидатом на членство в ЕС
Спикер парламента Армении Ален Симонян допустил возможность углубления отношений Еревана с ЕС и получения статуса кандидата на вступление в объединение.
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Metaratings: Промеса не пустили на самолёт в Россию со «Спартаком» по неизвестной причине
Нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог улететь вместе с командой из Дубая (ОАЭ).
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Лапочкин: Карасёв справится с матчем «Зенит» — «Спартак»
Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Лапочкин прокомментировал назначение Сергея Карасёва на матч 19-го тура «Зенит» — «Спартак».
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В России разработали самообучающийся протез для спинного мозга
Самообучающийся спинной нейропротез разработали учёные Курчатовского института совместно со специалистами из Казанского федерального университета.
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В Госдуме допустили введение запрета на донаты иноагентам, финансирующим ВСУ
Зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин допустил, что в России могут ввести запрет на донаты иноагентам, финансирующим ВСУ.
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Профессиональный рост важнее зарплаты для 50% молодых специалистов в России
В России провели опрос среди специалистов в возрасте от 18 до 25 лет, работающих в найме, который показал, что некоторые критерии в работе респонденты ценят больше, чем деньги.
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Силы ПВО России сбили беспилотник ВСУ в Крыму
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом.
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В Совфеде заявили о наличии плана реализации намеченных Путиным целей
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила в беседе с RT, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было встречено с большим воодушевлением.
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Бакши проведёт свой четвёртый бой по профессионалам в Майкопе
8 марта в Майкопе (Республика Адыгея) пройдёт восьмираундовый бой в среднем весе между бронзовым призёром Олимпийских игр, чемпионом мира Глебом Бакши и аргентинцем Эмилиано Пучета.
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На ледоколе «Ермак» в Петербурге произошёл пожар
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания на неэксплуатируемом ледоколе «Ермак» в порту Санкт-Петербурга.
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Силуанов: Минфин будет работать над более справедливым налогообложением
Министерство финансов будет работать над более справедливым налогообложением, сообщил глава ведомства Антон Силуанов по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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В медучреждения Подмосковья закупят 120 аппаратов УЗИ по нацпроекту в 2024 году
В медицинские учреждения Московской области планируют поставить более 120 новых аппаратов УЗИ в этом году.
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Аршавин: никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит»
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого из игроков «Спартака» он бы хотел подписать в санкт-петербургский клуб.
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Экономист Шедько посоветовал начинающим инвесторам открыть ИИС
Доктор экономических наук, профессор кафедры Государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько рассказал о преимуществах индивидуального инвестиционного счёта (ИИС).
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Express: план подготовки к смерти Карла III назвали операция «Мост Менай»
В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III, кодовое название операции на экстренный случай — «Мост Менай».
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Пациент скорой выстрелил в фельдшера из пистолета на востоке Москвы
Вызов скорой в одну из квартир на востоке Москвы обернулся инцидентом со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, мужчина, которому потребовалась помощь врачей, выстрелил в фельдшера из травматического пистолета.
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В Госдуме заявили о необходимости бороться с контрафактным алкоголем
Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что в стране фиксируется значительное сокращение потребления алкоголя.
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Специалист Дайнеко посоветовала ипотечным заёмщикам избегать просрочек
Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует, прежде всего, правильно оценить свои финансовые возможности.
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Express: в Великобритании подготовили план на случай смерти короля Карла III
В Великобритании подготовили план на случай смерти короля Карла III. Ранее у него был выявлен рак.
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Чекунков: развитие Арктики определяет будущее России
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что арктическая зона занимает 30% страны, и то, как Россия развивает Север, определяет её характер и будущее.
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Шойгу назвал глупостями заявления Запада о России и ядерном оружии
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал глупостями заявления Запада о России и ядерном оружии.
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MacRumors: Apple ID сменит название на Apple Account
Американская компания Apple намерена переименовать сервис Apple ID в Apple Account. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал MacRumors.
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Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае на отказе Корды
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
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Турнир «Наше Дело 82» переносится
Турнир бойцовской лиги «Наше Дело», запланированный на 2 марта, переносится.
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Вице-спикер ГД Чернышов: для меня стал главным тезис о совершенствовании ЕГЭ
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что в рамках послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию для него стало главным заявление о совершенствовании ЕГЭ.
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Косачёв: в послании Путина парламенту ни разу не прозвучало слово «санкции»
Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что самое важное из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию то, что в нём ни разу не прозвучало слово «санкции».
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Путин призвал повысить зарплаты специалистов сферы охраны окружающей среды
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил повысить зарплаты работников лесного хозяйства, сферы метеорологии и охраны окружающей среды.
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Песков объяснил важность международной части послания Путина
Международная часть послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию играет важную роль, поскольку она закладывает режим, в котором предстоит решать внутренние задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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«Новая газета» сообщила о задержании главреда Соколова
«Новая газета», ранее лишённая лицензии, сообщила о задержании своего главного редактора Сергея Соколова, на него был составлен протокол по статье о дискредитации ВС России.
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СК начал проверку после обнаружения скелета мужчины в квартире в Петербурге
В квартире в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обнаружили скелетированные останки мужчины.
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В Подмосковье запустили сервис по поиску площадок для бизнеса
В Московской области запустили новый онлайн-сервис, который упростит поиск подходящих промышленных площадок для бизнеса.
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L'Équipe: пытавшийся покончить с собой экс-игрок «Локо» Бека-Бека выписан из больницы
Бывший полузащитник «Локомотива», а ныне игрок «Ниццы» Алексис Бека-Бека, пытавшийся покончить с собой, выписан из больницы.
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Прокурор в Чаде подтвердил данные о гибели двоюродного брата президента
Информация о гибели главы «Социалистической партии без границ» и двоюродного брата президента переходного периода Чада Махамата Идриса Деби Яя Дилло соответствует действительности. Об этом сообщил прокурор Умар Махамат Кеделайе.
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Более 100 ямальцев вошли в делегацию на Всемирный фестиваль молодёжи
В состав делегации Ямало-Ненецкого автономного округа, которая отправится на Всемирный фестиваль молодёжи, вошли более 100 молодых жителей региона.
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На фиолетовой ветке метро Москвы поезда следуют с задержкой
Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы осуществляется с задержкой. Причиной этому послужило обнаружение на путях неизвестного человека.