Послание Владимира Путина Федеральному собранию

17:06 Школьные автобусы поступили ещё в пять округов Подмосковья В пять округов Московской области поступили новые школьные автобусы.

17:06 Аналитик: в марте доллар может колебаться в диапазоне 86—94 рубля Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», спрогнозировал, как будут меняться значения курсов доллара и евро в марте.

17:01 Росфинмониторинг включил обвиняемых в убийстве Дугиной в список террористов Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов фигурантов дела об убийстве Дарьи Дугиной граждан Украины Богдана Цыганенко и Наталью Вовк.

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17:00 ЕК разморозила почти €137 млрд для Польши из фондов Евросоюза Еврокомиссия разморозила для Польши почти €137 млрд после усилий страны по укреплению независимости судебной системы.

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16:53 Газпромбанк сообщил о появлении в App Store фейкового приложения банка Поддельное приложение Газпромбанка появилось в магазине приложений App Store. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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16:01 MacRumors: Apple ID сменит название на Apple Account Американская компания Apple намерена переименовать сервис Apple ID в Apple Account. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал MacRumors.

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15:50 Косачёв: в послании Путина парламенту ни разу не прозвучало слово «санкции» Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что самое важное из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию то, что в нём ни разу не прозвучало слово «санкции».

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