ИноТВ

Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Прямая трансляция. Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Обращение будет посвящено положению в стране и главным направлениям внутренней и внешней политики.
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