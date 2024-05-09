Парад на Красной площади по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

19:56
Губернатор Азаров назвал 9 Мая священной датой
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днём Победы.
19:56
Politico: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены из-за боёв в Рафахе
Переговоры об обмене пленными, которые ведут палестинское движение ХАМАС и Израиль, приостановились. Причиной этому послужили продолжающиеся боевые действия в Рафахе.
19:51
Сафиуллин проиграл Муте на старте «Мастерса» в Риме
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме.
19:50
Губернатор Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Губернатор Нижегородской области встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.
19:45
В Херсоне по радио передали поздравление Иосифа Сталина 1945 года
В Херсоне, который остаётся под контролем ВСУ, на «Радио Таврия» прозвучало поздравление Иосифа Сталина 1945 года.
19:45
Губернатор Моор: в историю страны навсегда вписаны подвиги сибиряков
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём Победы.
19:41
Лукашенко: Запад готов на сделку с любым злом ради господства
Коллективный Запад, стремясь сохранить господство, готов пойти на сделку с любым злом. Об этом на проходящей на площади Победы в центре Минска церемонии в честь 9 Мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
19:40
Ветеран Кадар рассказала о работе на лесозаготовке во время войны
Ветеран труда Мария Кадар рассказала, как во время Великой Отечественной войны ребёнком работала на лесозаготовке в Свердловской области.
19:40
В центре Петербурга открылась выставка о работе милиции в военные годы
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади открылась выставка «Милиция в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг».
19:40
В Пермском крае почтили память павших в годы Великой Отечественной войны
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с представителями силовых ведомств, общественных и политических организаций возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла».
19:40
Митрофанов заявил, что РФС не получал обращений по поводу расширения РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что обращения о расширении Российской премьер лиги (РПЛ) не поступало.
19:39
Полпред Якушев рассказал о планах по проведению Дня Победы — 2025 в Екатеринбурге
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о планах по празднованию в Екатеринбурге 80-летней годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
19:39
Ветеран Кондырев поделился воспоминаниями о штурме Рейхстага
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кондырев поделился воспоминаниями о штурме Рейхстага в 1945 году.
19:37
В Кемерове прошёл парад Победы
В Кемерове состоялся парад Победы. Марш открыл танк Т-34, который принимал участие в битвах Великой Отечественной войны.
19:33
Захарова: Туск подтвердил, что Запад ведёт против России гибридную войну
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Запад ведёт гибридную войну против Российской Федерации, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
19:30
Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днём Победы
Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Днём Победы.
19:25
Белый дом: США помогают Израилю в охоте на лидера ХАМАС
Администрация США содействует Израилю в вопросе выслеживания лидеров палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
19:24
В Курганской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне
В Курганской области представители региональных властей, силовики и сотрудники надзорных ведомств возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.
19:24
Тренер «Ариса»: в ожидании возвращения Кокорина к идеальным кондициям
Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о продлении контракта с российским нападающим Александром Кокориным.
19:20
Женщина погибла в Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в дом
В посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом погибла местная жительница, ещё одна женщина получила осколочные ранения.
19:19
В Симферополе возложили цветы к Вечному огню
В Симферополе возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли представители региональной власти, ветераны боевых действий.
19:11
В Москве рассказали о работе предприятий в годы Великой Отечественной войны
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, как столичные предприятия работали в годы Великой Отечественной войны.
19:10
Определились все участники олимпийского футбольного турнира
Стали известны все участники турнира по футболу на Олимпийских играх в Париже.
19:08
На ВДНХ начал курсировать «Эшелон Победы» — крупнейшая круговая многодисплейная панорама
В Москве на ВДНХ в рамках празднования Дня Победы начал курсировать «Эшелон Победы» — крупнейшая круговая многодисплейная панорама с театрализованными иммерсивными представлениями.
19:01
Путин пригласил президента Гвинеи-Бисау посетить Россию с госвизитом
Президент России Владимир Путин предложил лидеру Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить страну с государственным визитом.
19:01
В ХМАО провели выездные концерты для ветеранов
В Ханты-Мансийском автономном округе прошли выездные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны.
18:58
США наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая
США наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая за действия против американской национальной безопасности.
18:57
У Тикнизяна и телеведущей Ромашкиной родился сын
У телеведущей Яны Ромашкиной и защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна родился сын.
18:56
В Москве рассказали о патриотических проектах НКО
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о патриотической деятельности 800 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
18:56
В Новой Москве по городской программе построили детский сад и школу
В селе Клёново поселения Клёновского Новой Москвы построили детский сад и школу площадью 7,7 тыс. кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
18:56
Невролог Кружалов рассказал о симптомах инсульта
Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов перечислил симптомы инсульта.
18:56
Самолёт Самара — Москва вернулся на стоянку из-за открытой двери
Самолёт авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Самара — Москва, вернулся на стоянку. Причиной этому послужило срабатывание сигнализации открытой двери.
18:56
Дачникам дали советы по спасению растений от заморозков
Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал рекомендации дачникам, как спасти растения от заморозков.
18:55
В Краснодаре возложили цветы к Вечному огню
В Краснодаре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Её участниками стали ветераны, губернатор Вениамин Кондратьев, а также мэр Евгений Наумов, спикер заксобрания Юрий Бурлачко, другие представители органов власти.
18:55
В Москве выпустили карты «Тройка» в честь 9 Мая
В Москве выпустили тематические карты «Тройка» и билеты «Единый», посвящённые Дню Победы.
18:55
Собянин рассказал о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны
В настоящее время в Москве проживают более 16 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, город оказывает им всестороннюю поддержку, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
18:47
В Новой Таволжанке из-за удара ВСУ погибла женщина, которая находилась на улице
В Новой Таволжанке Белгородской области из-за удара ВСУ погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
18:45
Плешков впервые пропустил за сборную «Россия 25»
Вратарь Артемий Плешков впервые пропустил в матчах за сборную «Россия 25».
18:41
Путин заявил о готовности России увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау
Россия готова увеличить количество квот на обучение для студентов из Гвинеи-Бисау. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин.
18:32
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
18:28
Президент Франции хочет, чтобы Мбаппе отпустили на Олимпиаду
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы нападающего Килиана Мбаппе отпустили на Олимпиаду.
18:25
Премьер Польши: на Украине есть солдаты НАТО, без помощи альянса ВСУ бы не выдержали
На Украине сейчас есть солдаты, наблюдатели и инженеры НАТО, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.
18:23
Польский суд разрешил задержать и арестовать бежавшего в Белоруссию судью Шмидта
Польский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании, аресте и привлечении к уголовной ответственности выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.
18:22
В Челябинской области растянули самую длинную в России георгиевскую ленту
В Магнитогорске Челябинской области растянули самую длинную в России георгиевскую ленту.
18:18
Поисковик Когтев рассказал подробности о своей работе
Председатель совета МОД «Поисковое движение концерна «Росэнергоатом», командир отряда «Пересвет» Евгений Когтев рассказал подробности о своей работе.
18:17
Журова допускает, что олимпийские соревнования на Сене не состоятся
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что олимпийские соревнования в реке Сене могут не состояться.
18:13
Минторг Турции: Израиль хочет приободрить население, заявляя о смягчении санкций
Заявления Министерства иностранных дел Израиля о якобы смягчении введённого Анкарой торгового эмбарго предназначены в первую очередь для внутренней аудитории. С таким заявлением выступил глава Министерства торговли Турции Омер Болат.
18:13
Песков назвал свой любимый фильм о Великой Отечественной войне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своём любимом фильме о Великой Отечественной войне.
18:10
Нетаньяху направил Путину поздравление с Днём Победы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днём Победы, сообщило израильское посольство в Российской Федерации.
18:03
Полиция призвала протестующих в Ереване воздержаться от противоправных действий
Начальник полиции Армении Арам Ованнисян призвал протестующих в Ереване воздержаться от противоправных действий, которые заставили бы власти применить силу.