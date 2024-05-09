Парад на Красной площади по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

19:56 Губернатор Азаров назвал 9 Мая священной датой Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днём Победы.

19:56 Politico: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены из-за боёв в Рафахе Переговоры об обмене пленными, которые ведут палестинское движение ХАМАС и Израиль, приостановились. Причиной этому послужили продолжающиеся боевые действия в Рафахе.

19:51 Сафиуллин проиграл Муте на старте «Мастерса» в Риме Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

19:50 Губернатор Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны Губернатор Нижегородской области встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

19:45 В Херсоне по радио передали поздравление Иосифа Сталина 1945 года В Херсоне, который остаётся под контролем ВСУ, на «Радио Таврия» прозвучало поздравление Иосифа Сталина 1945 года.

19:45 Губернатор Моор: в историю страны навсегда вписаны подвиги сибиряков Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём Победы.

19:41 Лукашенко: Запад готов на сделку с любым злом ради господства Коллективный Запад, стремясь сохранить господство, готов пойти на сделку с любым злом. Об этом на проходящей на площади Победы в центре Минска церемонии в честь 9 Мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

19:40 Ветеран Кадар рассказала о работе на лесозаготовке во время войны Ветеран труда Мария Кадар рассказала, как во время Великой Отечественной войны ребёнком работала на лесозаготовке в Свердловской области.

19:40 В центре Петербурга открылась выставка о работе милиции в военные годы В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади открылась выставка «Милиция в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг».

19:40 В Пермском крае почтили память павших в годы Великой Отечественной войны Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с представителями силовых ведомств, общественных и политических организаций возложил цветы к монументу «Героям фронта и тыла».

19:40 Митрофанов заявил, что РФС не получал обращений по поводу расширения РПЛ Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что обращения о расширении Российской премьер лиги (РПЛ) не поступало.

19:39 Полпред Якушев рассказал о планах по проведению Дня Победы — 2025 в Екатеринбурге Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал о планах по празднованию в Екатеринбурге 80-летней годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

19:39 Ветеран Кондырев поделился воспоминаниями о штурме Рейхстага Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кондырев поделился воспоминаниями о штурме Рейхстага в 1945 году.

19:37 В Кемерове прошёл парад Победы В Кемерове состоялся парад Победы. Марш открыл танк Т-34, который принимал участие в битвах Великой Отечественной войны.

19:33 Захарова: Туск подтвердил, что Запад ведёт против России гибридную войну Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что Запад ведёт гибридную войну против Российской Федерации, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

19:30 Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днём Победы Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Днём Победы.

19:25 Белый дом: США помогают Израилю в охоте на лидера ХАМАС Администрация США содействует Израилю в вопросе выслеживания лидеров палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

19:24 В Курганской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне В Курганской области представители региональных властей, силовики и сотрудники надзорных ведомств возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.

19:24 Тренер «Ариса»: в ожидании возвращения Кокорина к идеальным кондициям Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о продлении контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

19:20 Женщина погибла в Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в дом В посёлке Тёткино Курской области из-за прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом погибла местная жительница, ещё одна женщина получила осколочные ранения.

19:19 В Симферополе возложили цветы к Вечному огню В Симферополе возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Почтить память героев Великой Отечественной войны пришли представители региональной власти, ветераны боевых действий.

19:11 В Москве рассказали о работе предприятий в годы Великой Отечественной войны Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, как столичные предприятия работали в годы Великой Отечественной войны.

19:10 Определились все участники олимпийского футбольного турнира Стали известны все участники турнира по футболу на Олимпийских играх в Париже.

19:08 На ВДНХ начал курсировать «Эшелон Победы» — крупнейшая круговая многодисплейная панорама В Москве на ВДНХ в рамках празднования Дня Победы начал курсировать «Эшелон Победы» — крупнейшая круговая многодисплейная панорама с театрализованными иммерсивными представлениями.

19:01 Путин пригласил президента Гвинеи-Бисау посетить Россию с госвизитом Президент России Владимир Путин предложил лидеру Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить страну с государственным визитом.

19:01 В ХМАО провели выездные концерты для ветеранов В Ханты-Мансийском автономном округе прошли выездные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны.

18:58 США наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая США наложили экспортные ограничения на 37 организаций из Китая за действия против американской национальной безопасности.

18:57 У Тикнизяна и телеведущей Ромашкиной родился сын У телеведущей Яны Ромашкиной и защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна родился сын.

18:56 В Москве рассказали о патриотических проектах НКО Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о патриотической деятельности 800 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

18:56 В Новой Москве по городской программе построили детский сад и школу В селе Клёново поселения Клёновского Новой Москвы построили детский сад и школу площадью 7,7 тыс. кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

18:56 Невролог Кружалов рассказал о симптомах инсульта Невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов перечислил симптомы инсульта.

18:56 Самолёт Самара — Москва вернулся на стоянку из-за открытой двери Самолёт авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Самара — Москва, вернулся на стоянку. Причиной этому послужило срабатывание сигнализации открытой двери.

18:56 Дачникам дали советы по спасению растений от заморозков Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал рекомендации дачникам, как спасти растения от заморозков.

18:55 В Краснодаре возложили цветы к Вечному огню В Краснодаре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Её участниками стали ветераны, губернатор Вениамин Кондратьев, а также мэр Евгений Наумов, спикер заксобрания Юрий Бурлачко, другие представители органов власти.

18:55 В Москве выпустили карты «Тройка» в честь 9 Мая В Москве выпустили тематические карты «Тройка» и билеты «Единый», посвящённые Дню Победы.

18:55 Собянин рассказал о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны В настоящее время в Москве проживают более 16 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, город оказывает им всестороннюю поддержку, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

18:47 В Новой Таволжанке из-за удара ВСУ погибла женщина, которая находилась на улице В Новой Таволжанке Белгородской области из-за удара ВСУ погибла женщина, которая в момент обстрела находилась на улице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

18:45 Плешков впервые пропустил за сборную «Россия 25» Вратарь Артемий Плешков впервые пропустил в матчах за сборную «Россия 25».

18:41 Путин заявил о готовности России увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау Россия готова увеличить количество квот на обучение для студентов из Гвинеи-Бисау. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин.

18:32 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Режим предупреждения о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

18:28 Президент Франции хочет, чтобы Мбаппе отпустили на Олимпиаду Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы нападающего Килиана Мбаппе отпустили на Олимпиаду.

18:25 Премьер Польши: на Украине есть солдаты НАТО, без помощи альянса ВСУ бы не выдержали На Украине сейчас есть солдаты, наблюдатели и инженеры НАТО, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.

18:23 Польский суд разрешил задержать и арестовать бежавшего в Белоруссию судью Шмидта Польский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании, аресте и привлечении к уголовной ответственности выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

18:22 В Челябинской области растянули самую длинную в России георгиевскую ленту В Магнитогорске Челябинской области растянули самую длинную в России георгиевскую ленту.

18:18 Поисковик Когтев рассказал подробности о своей работе Председатель совета МОД «Поисковое движение концерна «Росэнергоатом», командир отряда «Пересвет» Евгений Когтев рассказал подробности о своей работе.

18:17 Журова допускает, что олимпийские соревнования на Сене не состоятся Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что олимпийские соревнования в реке Сене могут не состояться.

18:13 Минторг Турции: Израиль хочет приободрить население, заявляя о смягчении санкций Заявления Министерства иностранных дел Израиля о якобы смягчении введённого Анкарой торгового эмбарго предназначены в первую очередь для внутренней аудитории. С таким заявлением выступил глава Министерства торговли Турции Омер Болат.

18:13 Песков назвал свой любимый фильм о Великой Отечественной войне Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своём любимом фильме о Великой Отечественной войне.

18:10 Нетаньяху направил Путину поздравление с Днём Победы Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Днём Победы, сообщило израильское посольство в Российской Федерации.