Ещё одно резкое предупреждение Западу — СМИ об интервью Путина
Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян заявил, что соревнования в России проходят на высочайшем уровне.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россию настораживает ультимативная и оскорбительная риторика заявления властей Армении в отношении Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку после своей отставки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что прорабатывается вопрос консульского доступа к задержанному гражданину Южной Кореи.
Первые поставки артиллерийских боеприпасов, приобретённых странами Европейского союза в рамках чешской инициативы по закупке снарядов за пределами объединения, могут быть направлены Вооружённым силам Украины уже в июне текущего года.
Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать на 800 тыс. рублей мессенджер Viber за неудаление запрещённого контента.
Учащиеся столичных школ и колледжей закончили исследования документов известных писателей и поэтов, занимавшихся в Императорском Московском университете, заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Иностранные участники Всемирного форума молодёжи — 2024 посетили Ямало-Ненецкий автономный округ в рамках программы «Жить и работать в России».
СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении воспитателей детского сада по факту жестокого обращения с воспитанниками.
Кризис на Украине может обрести европейский масштаб из-за необдуманных действий Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на слухи по поводу возможного назначения бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».
Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что вопрос о границах Украины невозможно рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к стране образца 1991 года никто не хочет.
В Москве состоялся гала-ужин премии BraVo. Сама церемония состоится 19 марта в Большом театре.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления армянских властей о прекращении работы находящихся в аэропорту Звартноц российских пограничников не будут способствовать безопасности республики.
Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолётного типа в районе сёл Ближнее и Головино Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Шведский аналитик Ларс Берн высказал мнение, что в настоящий момент мир становится свидетелем завершения эпохи гегемонии Запада, которая длилась на протяжении 500 лет.
Иностранные гости международной выставки-форума «Россия» — участники Всероссийского фестиваля молодёжи поделились впечатлениями о стране.
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, мог ли президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволить Владимира Ивича на эмоциях после поражения команды.
Ситуация на Украине уже этим летом может достигнуть поворотного момента в связи с истощением украинской армии, сообщило Advanced.
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об увольнении наставника «Краснодара» Владимира Ивича после поражения в матче с «Химками» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края освободил из колонии условно-досрочно криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) по медицинским показаниям.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о формировании дополнительных десяти тысяч бюджетных мест в колледжах столицы.
Заявления директора ЦРУ США Уильяма Бёрнса о необходимости оказания военной помощи Украине являются подстрекательством к эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью уничтожили ещё два дрона самолётного типа ВСУ.
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли под опеку большого баклана из Ленинградского зоопарка.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что посёлок Тёткино подвергается обстрелам ВСУ весь день.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил встречу 15 марта в формате «Веймарского треугольника».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что готова извиниться перед Этери Тутберидзе, если ей предоставят правдивую информацию о деле Камилы Валиевой.
Политиков и граждан Молдавии, посетивших Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи, проверят на предмет нарушения законодательства республики. С заявлением об этом выступил глава молдавского правительства Дорин Речан.
Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять не более двух-трёх блинов в день.
Администрация Белгорода заявила об отмене ракетной опасности в Белгороде спустя 21 минуту.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку Украине типов дальнобойных вооружений, которые требуют действий военнослужащих Германии и, как следствие, их присутствия в стране.
Бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового удивило увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».
Новая врачебная амбулатория открылась в деревне Кварса Воткинского района Удмуртии.
Доход гостиничных предприятий в Татарстане в 2023 году вырос на 554 млн рублей и достиг суммы 4,7 млрд рублей.
Западные союзники Киева начали делить Украину. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на это указывают слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в страну.
Российский президент Владимир Путин 14 марта обсудит с правительством реализацию тезисов послания Федеральному собранию.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области.
«Краснодар» должен выплатить Владимиру Ивичу компенсацию за досрочное расторжение контракта.
В Еврокомиссии не стали комментировать точные причины снятия санкций с ряда российских граждан, но отметили, что обычно это обусловлено поведением фигурантов чёрного списка.
Министерство обороны России опубликовало видео момента поражения украинских вертолётов.
Мэрия Белгорода заявила, что в городе и Белгородском районе снова объявлена ракетная опасность.
Министр спорта РФ Олег Матыцин сомневается в быстром выходе спорта из санкционного режима.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона обеспечит полноценное право россиян за рубежом проголосовать на выборах президента.
Россия фиксирует попытки недружественных государств повлиять на ситуацию внутри страны в преддверии выборов президента. С заявлением об этом выступила 13 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В правительстве Приморского края рассказали о строительстве семи объектов водоснабжения в 2024 году.
Украина своей террористической активностью пытается запугать жителей новых российских регионов в преддверии президентских выборов, чтобы сорвать голосование, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Петербургский «Зенит» вошёл в топ-20 команд мира по эффективности ударов без учёта пенальти.
Беспилотник украинской армии уничтожили над Белгородской областью.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином.