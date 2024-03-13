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Ещё одно резкое предупреждение Западу — СМИ об интервью Путина
Западные СМИ назвали интервью Владимира Путина «ещё одним резким предупреждением Западу», сделанным «в надежде на то, что США воздержатся от действий, которые могут спровоцировать ядерный конфликт». Вместе с этим российский лидер повторил, что Москва хочет разрешить украинский конфликт мирными средствами, но потребует для себя гарантий безопасности.
Ещё одно резкое предупреждение Западу — СМИ об интервью Путина
AP
Time Magazine назвал заявление Путина «ещё одним резким предупреждением Западу», сделанным «в надежде на то, что США воздержатся от действий, которые могут спровоцировать ядерный конфликт». 
 
Reuters отмечает, что это не первое подобное предупреждение со стороны Кремля: «Путин направил США серию публичных «ядерных предупреждений», призванных предотвратить более активное вмешательство Запада в дела Украины». 
 
По мнению Associated Press, «эти высказывания, похоже, стали посланием Западу о том, что Путин готов использовать все средства для защиты своих завоеваний там (на Украине)». 
 
CNN подчёркивает, что к предупреждению стоит отнестись серьёзно, поскольку, «по оценкам разведки НАТО, Россия производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа», а её военные заводы «работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю».
 
Как пишет Bloomberg, в интервью российский лидер повторил: Москва хочет разрешить данный конфликт мирными средствами, но потребует для себя гарантий безопасности.
 
Французский BFM TV напоминает: «Но что несомненно, так это то, что Россия действительно обладает самым большим ядерным арсеналом на планете».
 
Российский президент расхвалил ядерное вооружение своей страны, оценив его как «более современное» в сравнении с американским, сообщает Le Figaro. Владимир Путин заверил, что его арсенал «готов к ядерной войне». Вместе с тем он добавил, что никогда не планировал подобное оружие применять.
 
La Tribune пишет, что Путин выпячивает грудь, хвастаясь арсеналом, «более совершенным», чем у США. Всего за несколько дней до президентских выборов в Российской Федерации действующий президент усиливает свою воинственную риторику.
 
Les Echos отмечает: Владимир Путин заверил, что отправка солдат НАТО на Украину — сценарий, который недавно отказался исключать президент Франции Эммануэль Макрон, — ничего не изменит «на поле боя».
 
Путин предупредил: присутствие американских войск на территории России или Украины будет рассматриваться как обострение конфликта и «именно так мы к этому отнесёмся», хотя добавил, что не верит в такую вероятность, обращает внимание Politico.

 

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