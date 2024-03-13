Ещё одно резкое предупреждение Западу — СМИ об интервью Путина

16:51 Варданян: турниры по фигурному катанию проходят в России на высочайшем уровне Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян заявил, что соревнования в России проходят на высочайшем уровне.

16:50 МИД: Россию настораживает оскорбительная риторика заявления Еревана об ОДКБ Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россию настораживает ультимативная и оскорбительная риторика заявления властей Армении в отношении Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

16:40 Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку после своей отставки из «Краснодара» Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поблагодарил болельщиков за поддержку после своей отставки.

16:40 Захарова: прорабатывается вопрос консульского доступа к задержанному южнокорейцу Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что прорабатывается вопрос консульского доступа к задержанному гражданину Южной Кореи.

16:37 В Чехии заявили, что Украина может получить закупленные боеприпасы в июне Первые поставки артиллерийских боеприпасов, приобретённых странами Европейского союза в рамках чешской инициативы по закупке снарядов за пределами объединения, могут быть направлены Вооружённым силам Украины уже в июне текущего года.

16:36 Суд Москвы оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей за запрещённый контент Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать на 800 тыс. рублей мессенджер Viber за неудаление запрещённого контента.

16:32 Ученики из Москвы помогли в исследованиях документов известных писателей и поэтов Учащиеся столичных школ и колледжей закончили исследования документов известных писателей и поэтов, занимавшихся в Императорском Московском университете, заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

16:32 Иностранные участники ВФМ-2024 посетили Ямал Иностранные участники Всемирного форума молодёжи — 2024 посетили Ямало-Ненецкий автономный округ в рамках программы «Жить и работать в России».

16:32 В ЯНАО завели дело по факту жестокого обращения с воспитанниками детсада СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении воспитателей детского сада по факту жестокого обращения с воспитанниками.

16:31 Захарова: кризис на Украине может стать европейским из-за действий Запада Кризис на Украине может обрести европейский масштаб из-за необдуманных действий Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

16:31 Нигматуллин: будет нелепо, если Ивича сейчас возьмёт «Спартак» Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на слухи по поводу возможного назначения бывшего тренера «Краснодара» Владимира Ивича в «Спартак».

16:26 Экономист Кущ: никому не нужна Украина образца 1991 года Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что вопрос о границах Украины невозможно рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к стране образца 1991 года никто не хочет.

16:21 В Москве прошёл гала-ужин премии BraVo В Москве состоялся гала-ужин премии BraVo. Сама церемония состоится 19 марта в Большом театре.

16:20 Захарова: заявления о пограничниках России в Звартноце не способствуют безопасности Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления армянских властей о прекращении работы находящихся в аэропорту Звартноц российских пограничников не будут способствовать безопасности республики.

16:20 ПВО сбила два украинских БПЛА у сёл Ближнее и Головино Белгородской области Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолётного типа в районе сёл Ближнее и Головино Белгородской области, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

16:18 Шведский аналитик Берн: 500 лет гегемонии Запада завершены Шведский аналитик Ларс Берн высказал мнение, что в настоящий момент мир становится свидетелем завершения эпохи гегемонии Запада, которая длилась на протяжении 500 лет.

16:16 Иностранные гости выставки «Россия» поделились впечатлениями о стране Иностранные гости международной выставки-форума «Россия» — участники Всероссийского фестиваля молодёжи поделились впечатлениями о стране.

16:15 Бышовец — о «Краснодаре»: ему нет аналогов, это абсолютно частный проект Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на вопрос, мог ли президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволить Владимира Ивича на эмоциях после поражения команды.

16:13 Advanced: летом может произойти перелом на Украине из-за истощения ВСУ Ситуация на Украине уже этим летом может достигнуть поворотного момента в связи с истощением украинской армии, сообщило Advanced.

16:10 Бышовец не исключил личного конфликта Галицкого и Ивича Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об увольнении наставника «Краснодара» Владимира Ивича после поражения в матче с «Химками» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

16:07 Суд на Кубани освободил криминального авторитета Шакро Молодого по УДО Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края освободил из колонии условно-досрочно криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) по медицинским показаниям.

16:02 В колледжах Москвы появятся дополнительные бюджетные места Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о формировании дополнительных десяти тысяч бюджетных мест в колледжах столицы.

16:02 МИД: призыв главы ЦРУ к военной помощи Киеву — подстрекательство к эскалации Заявления директора ЦРУ США Уильяма Бёрнса о необходимости оказания военной помощи Украине являются подстрекательством к эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

15:56 Минобороны: над Белгородской областью уничтожили ещё два дрона ВСУ Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью уничтожили ещё два дрона самолётного типа ВСУ.

15:49 Фигуристы Мишина и Галлямов взяли под опеку баклана из Ленинградского зоопарка Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли под опеку большого баклана из Ленинградского зоопарка.

15:47 Старовойт: посёлок Тёткино Курской области подвергся обстрелам ВСУ Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что посёлок Тёткино подвергается обстрелам ВСУ весь день.

15:47 Кабмин ФРГ подтвердил встречу Шольца, Макрона и Туска по Украине Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил встречу 15 марта в формате «Веймарского треугольника».

15:40 Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что готова извиниться перед Этери Тутберидзе, если ей предоставят правдивую информацию о деле Камилы Валиевой.

15:39 Премьер Молдавии заявил, что политиков могут наказать за визиты в Россию Политиков и граждан Молдавии, посетивших Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи, проверят на предмет нарушения законодательства республики. С заявлением об этом выступил глава молдавского правительства Дорин Речан.

15:39 Диетолог Дианова посоветовала есть не более трёх блинов день Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рекомендовала употреблять не более двух-трёх блинов в день.

15:37 Ракетную опасность в Белгороде отменили спустя 21 минуту Администрация Белгорода заявила об отмене ракетной опасности в Белгороде спустя 21 минуту.

15:34 Шольц исключил поставку Украине оружия, требующего участия военных ФРГ Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку Украине типов дальнобойных вооружений, которые требуют действий военнослужащих Германии и, как следствие, их присутствия в стране.

15:32 Мостовой — об увольнении Ивича из «Краснодара»: а Абаскаль всё ещё в «Спартаке» Бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового удивило увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

15:30 В Воткинском районе Удмуртии открыли новую амбулаторию Новая врачебная амбулатория открылась в деревне Кварса Воткинского района Удмуртии.

15:27 Доход гостиниц в Татарстане вырос на 554 млн рублей в 2023 году Доход гостиничных предприятий в Татарстане в 2023 году вырос на 554 млн рублей и достиг суммы 4,7 млрд рублей.

15:24 Захарова — о словах Макрона: союзники Киева начали делить Украину Западные союзники Киева начали делить Украину. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на это указывают слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в страну.

15:21 Путин обсудит с кабмином реализацию тезисов послания Федеральному собранию Российский президент Владимир Путин 14 марта обсудит с правительством реализацию тезисов послания Федеральному собранию.

15:19 Рогов заявил о прорыве бойцами ВС России линии фронта в Запорожской области Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области.

15:19 СЭ: «Краснодар» должен выплатить Ивичу €1,5 млн за расторжение контракта «Краснодар» должен выплатить Владимиру Ивичу компенсацию за досрочное расторжение контракта.

15:17 В ЕК объяснили снятие санкций с Воложа, Мндоянца и Гамбалека их поведением В Еврокомиссии не стали комментировать точные причины снятия санкций с ряда российских граждан, но отметили, что обычно это обусловлено поведением фигурантов чёрного списка.

15:12 Минобороны России опубликовало видео поражения вертолётов ВСУ Министерство обороны России опубликовало видео момента поражения украинских вертолётов.

15:06 Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе Мэрия Белгорода заявила, что в городе и Белгородском районе снова объявлена ракетная опасность.

15:06 Матыцин считает, что российский спорт не сможет быстро выйти из санкционного режима Министр спорта РФ Олег Матыцин сомневается в быстром выходе спорта из санкционного режима.

15:04 Захарова: Россия обеспечит право россиян за рубежом проголосовать на выборах Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона обеспечит полноценное право россиян за рубежом проголосовать на выборах президента.

15:03 Захарова: Запад пытается напрямую повлиять на ситуацию в России перед выборами Россия фиксирует попытки недружественных государств повлиять на ситуацию внутри страны в преддверии выборов президента. С заявлением об этом выступила 13 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

15:03 В Приморье построят новые объекты водоснабжения в 2024 году В правительстве Приморского края рассказали о строительстве семи объектов водоснабжения в 2024 году.

15:02 Захарова: Киев пытается терактами запугать новые регионы России перед выборами Украина своей террористической активностью пытается запугать жителей новых российских регионов в преддверии президентских выборов, чтобы сорвать голосование, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

15:01 «Зенит» вошёл в топ-20 клубов мира по эффективности ударов без учёта пенальти Петербургский «Зенит» вошёл в топ-20 команд мира по эффективности ударов без учёта пенальти.

14:58 Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожили над Белгородской областью Беспилотник украинской армии уничтожили над Белгородской областью.