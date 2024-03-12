Корреспондент CNN Мэтью Чанс побывал на ВДНХ, где проходит выставка-форум «Россия», и убедился, что у Путина по-прежнему огромная поддержка среди населения. Все, с кем он общался, были рьяными сторонниками президента. Они заверили Чанса, что Россия на Украине победит, а санкции едва ли её ослабили.

Нравится вам это или нет, но Владимир Путин держит ситуацию под контролем и намерен стать президентом России в пятый раз, пишет в своей колонке корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Он рассказывает о выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. Каждый день это место посещают десятки тысяч россиян, многие из них — внутренние туристы, приезжающие со всех уголков страны.

И Чанс отмечает, что все, с кем ему удалось пообщаться здесь, решительно поддерживают Путина. «Мы обязательно будем голосовать за Путина, он сделал Россию намного лучше», — сказал 41-летний Дмитрий, приехавший из Республики Коми с женой.

На вопрос об СВО он ответил: «Победа будет за нами, и если понадобится, я тоже пойду воевать».

Сергей, 25-летний офисный работник, сказал, что считает свою работу надёжной и стабильной, с хорошими медицинскими льготами. Он отверг любые предположения о том, что международные санкции против России сделали страну беднее.

Артём, 30-летний инженер-конструктор и ярый сторонник Путина, считает, что война на Украине и напряжëнные отношения с Западом вывели Россию на правильный путь.



«Россия должна быть признана на мировой арене, мы не страна второго сорта», — убеждён он.