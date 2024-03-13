Bloomberg: Путин отказался вести переговоры без гарантий безопасности для России

Владимир Путин в очередной раз повторил, что Москва хочет разрешить конфликт на Украине мирными средствами. Однако, как пишет Bloomberg, российский президент отметил, что для рассмотрения вопроса о переговорах Москва потребует для себя гарантий безопасности.

Владимир Путин заявил, что Россия потребует для себя гарантий безопасности, чтобы рассмотреть вопрос о переговорах по прекращению военных действий на Украине. Как пишет Bloomberg, в интервью РИА Новости российский лидер повторил, что Москва хочет разрешить данный конфликт мирными средствами.

«В данном случае нас прежде всего интересует безопасность Российской Федерации. Мы из этого и будем исходить», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли «честный договор» с Западом, Путин сказал: «Я никому не верю, но нам нужны гарантии».

По словам Путина, в ходе конфликта на Украине никогда не было необходимости в применении тактического ядерного оружия и эта мысль ему в голову не приходила. Он добавил, что, по его мнению, Россия и США не движутся в сторону ядерного конфликта.

Вместе с тем он заявил, что страны, говорящие о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, должны понимать, что Россия будет реагировать на это точно так же.