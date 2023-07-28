Экс-глава BASF: в отношениях с Россией нужно не заниматься морализаторством, а вести переговоры

Закупка российского газа была экономически правильным решением для Германии, заявил в интервью Die Zeit бывший глава немецкого химического концерна BASF Юрген Хамбрехт. И если бы у него была такая возможность, он бы снова заключил сделку с «Газпромом», которая обеспечила ему в 1990-е годы двойное сокращение затрат на энергию. Хамбрехт считает, что и сейчас в отношениях с Россией ФРГ нужно делать ставку не на морализаторство и санкции, а на переговоры.

Закупка российского газа была экономически правильным решением для Германии, заявил в интервью Die Zeit бывший глава немецкого химического концерна BASF Юрген Хамбрехт. По его словам, многие сейчас боятся это открыто признавать, так как эту тему представляют в крайне упрощённой форме и в основном озвучивают одни только обвинения в адрес тех, кто заключал сделки с Москвой.

Концерн BASF нуждается в большом количество голубого топлива, которое используется как источник энергии для производства пара и электричества, а также как сырьё для химического производства, пояснил Хамбрехт. Благодаря договору с российским «Газпромом», который был заключён в 1993 году, компания смогла вдвое сократить затраты на газ. И вплоть до первого газового конфликта между Россией и Украиной в 2005 году поставки шли бесперебойно. «Россия была абсолютно надёжным партнёром», — подчеркнул экс-глава концерна.

«И я тогда с пониманием отнёсся к недовольству российской стороны, — добавил он. — Украинцы тогда были гораздо менее надёжными. Не исключено, что тогда они незаконно выкачивали газ из сети трубопроводов». Хамбрехт также рассказал о том, как проходили переговоры с «Газпромом», на которых присутствовал и лично глава Кремля Владимир Путин.

«Он (российский президент Владимир Путин. — ИноТВ) всегда был наилучшим образом проинформирован. Он постоянно на нас смотрел. Сначала давал говорить другим и внимательно наблюдал за тем, как мы отвечаем. Потом задавал нам самые разные критические вопросы. Хотел нас проверить. К такому невозможно было подготовиться. Это нас очень впечатлило». По мнению Хамбрехта, извлекая выгоду из поставок дешёвого газа, Германия думала, что ей не нужно волноваться насчёт того, что хочет Путин: «Пожалуй, это была ошибка. Нам нужно было ещё активнее вести с ним переговоры, чтобы понять, чего он на самом деле хочет».

Хамбрехт подчеркнул, что сейчас никаких угрызений совести по поводу принятых им тогда решений он не испытывает. Напротив, по его мнению, было бы безответственным не обеспечить Германию и Европу российским голубым топливом. И, если бы у него была возможность ещё раз выбирать, он поступил бы также.

Бывший глава BASF также усомнился в эффективности введённых против России штрафных мер: «Разве эти санкции против России можно назвать правильным средством, если российский газ и нефть всё равно попадают в Европу в виде сжиженного природного газа или нефтепродуктов? В нынешней мировой экономике с её тесными переплетениями такое невозможно предотвратить. Вот только большую выгоду из этого сейчас извлекают другие».

По его словам, в долговременной перспективе было бы неправильным полностью уходить с российского рынка: «Я против того, чтобы заниматься морализаторством, как это делают сейчас. Разве правильно такое говорить: «Это государство-изгой, с ним мы переговоров вести не будем»? Цель санкций ведь должна заключаться в том, чтобы другая сторона передумала. Я ничего подобного пока что не замечаю. И я не думаю, что нам удалось бы добиться объединения Германии с помощью санкций. Для этого понадобилось много разговоров и переговоров».