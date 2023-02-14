Diplomat: аналитики считают экономическую поддержку Китая важным стимулом для Кремля

Хотя Пекин может не одобрять все цели Москвы в украинском конфликте, однако он не выступает против и продолжает оказывать мощную поддержку в экономической сфере. И отчасти поэтому Россия готова продолжать спецоперацию, которая длится уже почти год, пишет на страницах Diplomat старший научный сотрудник Атлантического совета* Джозеф Вебстер. И хотя рост цен на сырьевые товары уже привёл к значительным расходам для Китая, Россия уверена в том, что продолжит получать от него экономическую поддержку и дальше, говорится в статье.

Кажущееся безразличие Китая к значительным экономическим издержкам, связанным с российской спецоперацией на Украине, стало «одним из самых удивительных и важных событий прошлого года», пишет в статье для Diplomat Джозеф Вебстер — старший научный сотрудник Атлантического совета* и редактор издания China-Russia Report.



Пекин отвергает ограничения цен на нефть, установленные «Большой семёркой», и оказывает другую важную поддержку в экономической сфере, что укрепляет решимость Кремля продолжать спецоперацию, подчёркивается в статье.



Между тем глобальный рост цен на сырьевые товары привёл к значительным расходам для Китая, крупнейшего в мире импортёра энергоносителей и сельскохозяйственной продукции. Однако официальный Пекин никогда публично не осуждал российскую спецоперацию и не использовал свой экономический и политический вес, чтобы заставить Москву её прекратить, пишет автор.



По его словам, появляется «всё больше свидетельств» того, что китайское руководство, вместо того чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине, на самом деле усиливает экономическую поддержку. И тем самым Китай «косвенно поощряет» Россию продолжать спецоперацию, несмотря на значительный «репутационный и экономический ущерб», который ему это приносит, пишет Вебстер: «Пекин не проявляет никаких признаков отказа от своего пророссийского нейтралитета».



Как известно, российская экономика и поступления в бюджет России тесно связаны с энергетикой, особенно с нефтью. Около половины российского экспорта приходится на нефтегазовый сектор, как и 45% федерального бюджета России на 2021 год, сообщается в статье. Таким образом, ограничение доходов России от экспорта энергоносителей было одним из самых главных приоритетов Запада при введении санкций.



Вашингтон и Брюссель актично стремились установить «потолок цен» на российскую сырую нефть и нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей. Эта политика была направлена на «сохранение поставок российской нефти при ограничении доходов Москвы», поясняет автор. Таким способом западные политики надеялись обеспечить стабильность производства на мировых энергетических рынках, чтобы ограничить рост инфляции, и одновременно ограничить доходы Кремля, чтобы он под давлением экономических факторов решил свернуть спецоперацию.



Однако Пекин давно заявлял, что он не намерен соблюдать западные санкции в отношении российской нефти, в том числе и ценовые ограничения. После встречи «Большой семерки» в сентябре Министерство иностранных дел Китая намекнуло, что выступает против «потолка цен». А в последние месяцы Пекин стал выражать свою позицию более прямо, отмечается в статье. В декабре прошлого года Министерство иностранных дел Китая вновь заявило о несогласии с ограничением цен на российские энергоресурсы.



Кроме того, в китайских государственных СМИ начали появляться публикации, ставящие под сомнение эффективность западных ценовых ограничений в отношении России. В этих статьях со ссылкой на мнения аналитиков содержатся выводы о том, что ценовые ограничения лишь подорвут энергетическую стабильность и приведут к дальнейшему росту инфляции в Европейском союзе. «По сути, Пекин не только отказывается соблюдать «потолок цен», но и пытается подорвать европейскую поддержку этой меры, при этом, по-видимому, с технической стороны не вступая в противоречие с западными санкциями», — подчёркивает Вебстер.



«Всё более открытое и решительное противодействие» Пекина ценовым ограничениям распространяется на торговлю и другими товарами и услугами, в том числе имеющими потенциально военное применение, говорится в статье. Официальные лица США в беседе с корреспондентом Reuters заявили, в частности, что Китай оказывает России «несмертельную военную помощь и экономическую поддержку». И хотя отказ Пекина соблюдать ценовые ограничения не удивляет, однако потенциальное расширение даже нелетальной военной помощи весьма примечательно и может привести к последствиям, предупреждает автор.



Западные аналитики отмечают, что исход конфликта на Украине сейчас выглядит «более неопредёленным», чем раньше, поскольку российские и украинские подразделения сталкиваются с нехваткой боеприпасов и другими материально-техническими трудностями. На этом фоне любая военная поддержка для Москвы «может оказаться решающей», считает автор: «Даже если китайские компании не получат прямого разрешения на экспорт военной техники, Пекин делает очень мало, чтобы их остановить».



Китайские компании всегда крайне чутко реагируют на внутриполитические сигналы, особенно в эпоху Си Цзиньпина, и их экспорт в Россию не является исключением, отмечается в статье. Постоянная громкая политическая поддержка Си Цзиньпином политики президента Владимира Путина и действий России, включая его возможный визит в Москву в этом году, даёт китайским предприятиям важный сигнал о том, что они «не будут наказаны» за поставки важных товаров в Россию, поясняет автор.



Как считает эксперт Александра Прокопенко из Фонда Карнеги, сейчас «только Северная Корея больше зависит от китайского импорта, чем Россия». А учитывая, что на фоне сложившихся обстоятельств конфликт на Украине, по всей вероятности, будет затягиваться и дальше, способность российской экономики выдержать долгое время в таких условиях без поддержки Китая выглядит сомнительно, подчёркивается в статье.



Становится всё более очевидным, что стратегия Кремля состоит в том, чтобы преодолеть Запад в противостоянии на Украине и использовать экономический ущерб от этого конфликта в качестве оружия на международной арене, чтобы склонить чашу весов в пользу «дружественных Кремлю популистов» на выборах в Европе и в Северной Америке, полагает автор.



По его мнению, Кремль готов продолжать спецоперацию отчасти и потому, что уверен: он продолжит получать экономическую поддержку со стороны Китая. И хотя Пекин может не поддерживать все цели Москвы в этом конфликте, однако он также и не выступает в открытую против них, заключает Вебстер.



* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.