National Interest: модернизация танка Т-72 позволит ему ещё надолго остаться в строю

Хотя Россия объявила, что в этом или в начале следующего года планирует принять на вооружение танки Т-14 «Армата», она продолжит модернизацию всех имеющихся танков Т-72, что позволит им ещё надолго остаться в строю. Как пишет The National Interest, в российском Минобороны заявили, что модернизированные танки Т-72Б3 с новыми усовершенствованиями могут даже превзойти зарубежных конкурентов.

Основной боевой танк советского проекта Т-72 начали производить в 1971 году, а спустя два года он стал поступать на вооружение. Всего было построено свыше 20 тыс. таких танков. Как пишет The National Interest, версия Т-72Б3, принятая на вооружение в 2010 году, была настолько усовершенствована по сравнению с первоначальным образцом, что сейчас её считают основным боевым танком третьего поколения, и он может остаться на вооружении на много лет.

Как отмечает издание, в этом месяце агентство ТАСС сообщило, что в российские войска передана очередная партия модернизированных танков Т-72Б3.

«Уралвагонзавод» (входящий в состав государственной корпорации «Ростех») передал российскому Министерству обороны партию модернизированных танков Т-72Б3», — сообщила пресс-служба оборонного предприятия.

По данным военного подрядчика, танки Т-72Б3 во многом усовершенствованы. Работа по модернизации проводилась в рамках плана оборонных закупок, который предусматривает крупномасштабное переоснащение и усовершенствование танков из ремонтного фонда.

«Эти боевые машины получили новый мощный двигатель, усовершенствованную систему управления огнём, камеру заднего вида и дисплейный комплекс для механика-водителя. Конструкторы при разработке танка Т-72 заложили значительный модернизационный потенциал, который в настоящее время активно используется. Модернизация коснулась практически всех систем, в результате чего улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищённости, включая бронестойкость», — отметил «Уралвагонзавод».

Модернизированный танк комплектуется новой системой управления огнём с автоматом сопровождения цели. Специалисты предложили технические решения, которые ещё больше повысят надёжность и эффективность этой машины времён холодной войны. Согласно заявлению российского Министерства обороны, с такими усовершенствованиями модернизированный Т-72Б3М может «превзойти зарубежных конкурентов».

Как отмечает издание, хотя Россия объявила, что в этом или в начале следующего года планирует принять на вооружение танки Т-14 «Армата», она продолжит модернизацию всех имеющихся танков Т-72, что позволит им остаться в строю.